Новая внешность BMW X5 2028 года вызвала бурю эмоций у поклонников - что ждет культовый кроссовер

14 декабря 2025, 12:34
BMW X5 нового поколения удивит спорным дизайном и тремя типами двигателей
BMW X5 нового поколения удивит спорным дизайном и тремя типами двигателей
BMW готовит X5 с необычной внешностью и тремя вариантами силовых установок. Новая философия дизайна Neue Klasse уже вызвала споры среди фанатов. Ожидается, что модель появится в 2028 году. Подробности о технических решениях пока держатся в секрете. Внешний вид и концепция обещают стать самыми обсуждаемыми темами.
BMW готовит к выпуску новое поколение кроссовера X5, которое уже сейчас вызывает массу обсуждений среди автолюбителей. Внешность будущей модели, выполненная в духе концепции Neue Klasse, стала настоящим поводом для споров. Многие поклонники марки считают, что нынешний X5 — один из самых привлекательных в классе, но дизайнеры BMW решили кардинально изменить подход к облику автомобиля.
Визуализации, появившиеся в сети, демонстрируют, каким может стать X5 образца 2028 года. Судя по ним, пропорции кузова останутся узнаваемыми, но передняя и задняя части получат совершенно новые черты. Особенно выделяется профиль: лаконичные линии, плавная крыша, скрытые ручки дверей и аккуратные рейлинги на крыше создают ощущение цельности и современности. Однако задние фонари, напоминающие смесь X6 и XM, выглядят спорно и могут не понравиться консервативным поклонникам бренда.
Заднее стекло кажется слишком маленьким для такого крупного кроссовера, а массивный бампер и агрессивный диффузор добавляют спортивности, но могут показаться излишними. Тем не менее, практичность не забыта: багажник сохранит фирменную двухстворчатую конструкцию, что облегчит доступ к вещам. Передняя часть выполнена в стиле других моделей Neue Klasse — минимализм и строгие линии, которые пока воспринимаются неоднозначно, но со временем могут стать привычными.
Главная интрига — техническая начинка. BMW не отказывается от классических бензиновых и дизельных моторов, но в линейке появятся и полностью электрические версии, а также модификация на водороде. Такой широкий выбор силовых установок позволит X5 оставаться актуальным для разных рынков и предпочтений покупателей. Ожидается, что подробности о технических характеристиках и комплектациях станут известны ближе к старту продаж.
Премьера нового X5 может состояться уже в 2027 году, а на рынок модель выйдет в 2028-м. Пока остается только гадать, как изменится восприятие спорного дизайна с течением времени и сможет ли BMW вновь удивить поклонников сочетанием технологий и стиля. В любом случае, новый X5 обещает стать одной из самых обсуждаемых новинок конца десятилетия.
