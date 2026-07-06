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Автор: Дарья Климова

6 июля 2026, 07:58

BMW X5 сменил конструкцию багажника: исчезла фирменная двухсекционная дверь

BMW X5 сменил конструкцию багажника: исчезла фирменная двухсекционная дверь

Почему отказ от раздельной двери BMW X5 вызвал споры и что думают эксперты

BMW X5 сменил конструкцию багажника: исчезла фирменная двухсекционная дверь

BMW X5 нового поколения впервые лишился двухсекционной двери багажника - детали, которые многие считали визитной карточкой модели. Решение объяснили неудобством прежней конструкции, но реакция владельцев оказалась неоднозначной. Что изменилось и как это повлияет на практичность кроссовера - разбираемся, почему этот шаг важен именно сейчас.

BMW X5 нового поколения впервые лишился двухсекционной двери багажника - детали, которые многие считали визитной карточкой модели. Решение объяснили неудобством прежней конструкции, но реакция владельцев оказалась неоднозначной. Что изменилось и как это повлияет на практичность кроссовера - разбираемся, почему этот шаг важен именно сейчас.

Для российских автолюбителей новость о смене конструкции багажника у BMW X5 может показаться неожиданной, ведь двухсекционная дверь считалась одной из самых узнаваемых черт модели с 1999 года. Теперь производитель решил отказаться от этого решения, что напрямую влияет на удобство повседневной эксплуатации и восприятие автомобиля на рынке.

Как сообщает Autonews, в новом поколении BMW X5 инженеры отказались от раздельной двери багажника, объяснив это заботой о комфорте пользователей. По словам Филипа Кена, отвечающего за люксовые автомобили BMW, Alpina и Rolls-Royce, нижняя створка прежней конструкции часто мешала свободному доступу к вещам, особенно если они находились глубоко в багажнике. Для людей среднего роста выгрузка тяжелых предметов становилась настоящим испытанием. Несмотря на эффектный внешний вид, практичность такой двери оказалась под вопросом.

Интересно, что официальные представители BMW не привели статистики массовых жалоб владельцев на неудобство двухсекционной двери. Более того, в социальных сетях многие поклонники X5, напротив, считают именно эту особенность одной из самых удачных в истории модели. Это создает определенный разрыв между позицией производителя и мнением части аудитории, что редко встречается при смене ключевых элементов конструкции.

Еще одной причиной изменений стала новая линия крыши, которую дизайнеры сделали более покатой. Это повлияло на форму пятой двери: она стала ниже, но шире, что позволило увеличить ширину проема для загрузки. В результате инженеры сделали ставку на более удобную погрузку, жертвуя привычной компоновкой. Подобные перемены уже происходили у других производителей внедорожников, например, Toyota, но BMW X5 долгое время оставался одним из последних представителей сегмента с двухсекционной дверью.

Стоит отметить, что премьера нового поколения BMW X5 состоялась 30 июня. Кроссовер получил обновленный дизайн в стиле Neue Klasse и сразу пять вариантов силовых установок. Это подчеркивает стремление марки идти в ногу с современными трендами, не забывая о техническом разнообразии. Важно, что изменения в конструкции багажника могут повлиять на восприятие модели среди постоянных клиентов, ведь для многих именно такие детали формируют уникальность автомобиля.

В контексте последних тенденций на рынке внедорожников стоит вспомнить, что производители все чаще отказываются от сложных решений в пользу простоты и эргономики. Например, недавно Chery представила новый гибридный пикап, где также акцент сделан на практичности и удобстве использования - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске Chery Stockman. Это подтверждает общий тренд: даже премиальные бренды вынуждены пересматривать традиционные элементы ради удобства и функциональности.

Если рассматривать ситуацию шире, отказ от двухсекционной двери у BMW X5 может указывать на изменение приоритетов в сегменте премиальных кроссоверов. Производители все чаще ориентируются на реальные потребности пользователей, а не только на узнаваемый дизайн. Для российского рынка, где практичность и надежность часто выходят на первый план, такие перемены могут стать определяющими при выборе автомобиля. Важно помнить, что подобные решения принимаются не только ради внешнего эффекта, но и с учетом долгосрочных тенденций в автомобильной индустрии.

Упомянутые модели: BMW X5 (от 4 690 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
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