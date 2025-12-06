Самые спорные кроссоверы-купе мира сменили облик – что изменилось после доработки

BMW X6 и Mercedes GLE Coupe уже давно олицетворяют собой спорный, но узнаваемый дизайн в мире кроссоверов. Их характерная покатая крыша и массивный силуэт продолжают вызывать полярные реакции — от обвинений в безвкусице до восхищения смелостью решений. Несмотря на постоянные споры вокруг внешности, эти модели стабильно лидируют в продажах, опережая многих конкурентов.

В 2025 году тенденция сохранилась: агрессивные кроссоверы-купе по-прежнему востребованы. Эксперты объясняют этот феномен не только брендом, но и стремлением владельцев выделиться на дороге. При этом даже поклонники признают, что дизайн X6 и GLE Coupe далёк от классических канонов.

На этом фоне выход новых тюнинг-пакетов для обеих моделей вызвал оживлённый интерес. По данным autoevolution, доработки затронули экстерьер и интерьер, позволив владельцам усилить индивидуальность своих автомобилей — от ещё более спортивного облика до сдержанных акцентов.

Внешние изменения включают обновлённые бамперы, расширенные колёсные арки, оригинальную решётку радиатора и специальные варианты окраски. Тюнинг-ателье добавили агрессивные аэродинамические обвесы, подчёркивающие выразительность силуэта. В салоне появились эксклюзивные материалы отделки, новые варианты подсветки и технологические решения.

Примечательно, что, несмотря на все усилия дизайнеров и тюнеров, отношение к этим автомобилям остаётся непримиримо разделённым: их либо любят, либо отвергают. Однако именно эта полярность и поддерживает интерес к X6 и GLE Coupe. Покупатели готовы инвестировать в уникальность, а производители и ателье продолжают экспериментировать с формой и содержанием.

В итоге BMW X6 и Mercedes GLE Coupe снова в центре внимания. Их обновлённый, хоть и спорный, облик лишь укрепил рыночные позиции. Похоже, кроссоверы-купе с выразительной внешностью не собираются сдаваться, а новые проекты по тюнингу только подогревают к ним интерес.