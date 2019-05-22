22 мая 2019, 00:34

BMW X6 сменит поколение осенью

  • 178
  • 0
Компания BMW готовится представить кросс-купе X6 третьего поколения (заводской индекс G06). Автомобиль неоднократно был замечен на тестах, как на дорогах общего пользования, так и на трассе Нюрбургринг. Ожидается, что публике новинку предъявят на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2019 года.
Ранее мы писали
Китайское патентное ведомство опубликовало фотографии рестайлингового кроссовера BMW X1 для местного рынка ...
Читать далее
BMW X6 построен на одной платформе с кроссовером X5, который сменил поколение в прошлом году. Поэтому в технической части неожиданностей не предвидится. С переездом на новое шасси CLAR автомобиль станет чуть просторнее, легче и безопаснее. В список оснащения войдет пневматическая подвеска, цифровая приборная панель и современная мультимедийная система iDrive 7.0, управлять которой можно жестами. В помощь водителю предложат набор электронных ассистирующих систем, камеры кругового обзора, лазерно-люминофорные фары дальнего света и адаптивный круиз-контроль.

В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные турбомоторы мощностью от 249 до 400 л.с., а также топовая 4,4-литровая «восьмерка», выдающая 462 силы. Все агрегаты будут сочетаться с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Чуть позже на рынок выйдет и «заряженная» версия BMW X6 M мощностью свыше 600 лошадиных сил.

Что касается дизайна, то новый BMW X6 выполнят в едином стиле с X5. Художники портала Motor1 попытались визуализировать облик будущего кросс-купе. Новинка, вероятно, будет отличаться от X5 более агрессивным дизайном передней части, ниспадающей линией крыши и модифицированной кормой. С учетом того, что публичный дебют BMW X6 третьего поколения состоится в сентябре, первые автомобили могут появиться в дилерских центрах уже к концу декабря. Продажи более мощных модификаций начнутся в 2020 году.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум BMW X6
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста! В движении, набирая скорость, машина резко переключается в нейтралку и полностью останавливается. Приходится глушить мотор и заново заводить. В сервисе поломку определить точно не могут!
ирина
SOS Двига тупит
Цитата:| Оно европейское. Им в основном проф. гонщики пользуются. Но они линию для легковых разработали. Попробуй. У меня двига чистая. Подумаю, может и попробую.
Igor.schendryk
Отзыв об автосалоне
Купил BMW X6 с приятной такой скидкой, в 40 тысяч в автосалоне, расположенном по адресу Москва, ул. Большая Академическая, д.38, стр.11,АЦ «Коптево» (АвтоЦентр «Коптево») . Заявку на него заполнял на сайте , и только за это подарки на 30 тысяч мне были положены плюс к скидке. Можно все что угодно говорить ...
Samson777
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы БМВ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Русские снегоходы и ATV активно вкатываются в рынок
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы?
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа BMW X6
Объявления о продаже BMW X6
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 83 модели
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
BMW X6 сменит поколение осенью
{{material_126534}}BMW X6 построен на одной платформе с кроссовером X5, который сменил поколение в прошлом году. Поэтому в технической части неожиданностей не предвидится. С переездом на новое шасси CLAR автомобиль станет чуть просторнее, легче и безопаснее. В список оснащения войдет пневматическая подвеска, цифровая приборная панель и современная мультимедийная система iDrive 7.0, управлять которой можно жестами. В помощь водителю предложат набор электронных ассистирующих систем, камеры кругового обзора, лазерно-люминофорные фары дальнего света и адаптивный круиз-контроль.В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные турбомоторы мощностью от 249 до 400 л.с., а также топовая 4,4-литровая «восьмерка», выдающая 462 силы. Все агрегаты будут сочетаться с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Чуть позже на рынок выйдет и «заряженная» версия BMW X6 M мощностью свыше 600 лошадиных сил.Что касается дизайна, то новый BMW X6 выполнят в едином стиле с X5. Художники портала Motor1 попытались визуализировать облик будущего кросс-купе. Новинка, вероятно, будет отличаться от X5 более агрессивным дизайном передней части, ниспадающей линией крыши и модифицированной кормой. С учетом того, что публичный дебют BMW X6 третьего поколения состоится в сентябре, первые автомобили могут появиться в дилерских центрах уже к концу декабря. Продажи более мощных модификаций начнутся в 2020 году.
2019-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Сочи Ростовская область Владимир
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG