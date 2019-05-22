22 мая 2019, 00:34
BMW X6 сменит поколение осенью
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Компания BMW готовится представить кросс-купе X6 третьего поколения (заводской индекс G06). Автомобиль неоднократно был замечен на тестах, как на дорогах общего пользования, так и на трассе Нюрбургринг. Ожидается, что публике новинку предъявят на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2019 года.
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В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные турбомоторы мощностью от 249 до 400 л.с., а также топовая 4,4-литровая «восьмерка», выдающая 462 силы. Все агрегаты будут сочетаться с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Чуть позже на рынок выйдет и «заряженная» версия BMW X6 M мощностью свыше 600 лошадиных сил.
Что касается дизайна, то новый BMW X6 выполнят в едином стиле с X5. Художники портала Motor1 попытались визуализировать облик будущего кросс-купе. Новинка, вероятно, будет отличаться от X5 более агрессивным дизайном передней части, ниспадающей линией крыши и модифицированной кормой. С учетом того, что публичный дебют BMW X6 третьего поколения состоится в сентябре, первые автомобили могут появиться в дилерских центрах уже к концу декабря. Продажи более мощных модификаций начнутся в 2020 году.
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24.12.2017, 15:10
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
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Цитата:| Оно европейское. Им в основном проф. гонщики пользуются. Но они линию для легковых разработали. Попробуй. У меня двига чистая. Подумаю, может и попробую.
Купил BMW X6 с приятной такой скидкой, в 40 тысяч в автосалоне, расположенном по адресу Москва, ул. Большая Академическая, д.38, стр.11,АЦ «Коптево» (АвтоЦентр «Коптево») . Заявку на него заполнял на сайте , и только за это подарки на 30 тысяч мне были положены плюс к скидке. Можно все что угодно говорить ...
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