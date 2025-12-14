Новый BMW X7 готовит сюрпризы – свежие фото раскрывают детали M60 xDrive

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 декабря 2025, 05:38

BMW X7 2028 года снова замечен на тестах с намеками на спортивную версию M60 xDrive

BMW X7 2028 года снова замечен на тестах с намеками на спортивную версию M60 xDrive

Новый BMW X7 готовит сюрпризы – свежие фото раскрывают детали M60 xDrive

BMW X7 2028 года снова замечен на тестах с намеками на спортивную версию M60 xDrive

BMW готовит обновленный X7 с заметными спортивными акцентами. В сети появились новые шпионские снимки. Модель обещает интересные изменения в дизайне. Ожидается замена нынешней версии M60i xDrive. Подробности пока держатся в секрете.

BMW готовит обновленный X7 с заметными спортивными акцентами. В сети появились новые шпионские снимки. Модель обещает интересные изменения в дизайне. Ожидается замена нынешней версии M60i xDrive. Подробности пока держатся в секрете.

Пока BMW активно внедряет элементы стиля Neue Klasse практически во все свои модели, флагманский кроссовер X7, похоже, идет своим путем. Как сообщает autoevolution, в объективы фотошпионов вновь попал прототип обновленного BMW X7, который проходит дорожные испытания. На этот раз внимание привлекла версия, предположительно относящаяся к будущему M60 xDrive, которая должна сменить нынешний M60i xDrive.

Внешность тестового автомобиля выдает ряд спортивных деталей. Несмотря на камуфляж, можно рассмотреть агрессивные бамперы, массивные воздухозаборники и характерные элементы отделки, свойственные «заряженным» версиям BMW. Судя по всему, производитель решил не менять дизайн, а сделать ставку на доработку узнаваемого облика X7, добавив свежие акценты и подчеркнув премиальный статус модели.

Фото: Baldauf / Autoevolution

Интересно, что в отличие от других моделей марки, где активно внедряются новые дизайнерские решения, X7 сохраняет преемственность и лишь интегрирует современные черты. Это может быть связано с тем, что аудитория флагманского кроссовера ценит солидность и узнаваемость, а не радикальные перемены. Тем не менее, обновленный X7 обещает стать еще более выразительным и технологичным.

Что касается технической части, пока официальной информации нет. Однако эксперты предполагают, что под капотом M60 xDrive окажется мощный бензиновый двигатель с турбонаддувом, а также фирменная система полного привода xDrive. Не исключено, что в оснащении появятся новые электронные ассистенты и расширенные возможности мультимедийной системы. Ожидается, что BMW сделает акцент на динамике и управляемости, чтобы конкурировать с самыми быстрыми представителями сегмента.

Премьера обновленного BMW X7 может состояться уже в ближайшие месяцы, а продажи стартуют не раньше 2028 года. Пока же поклонникам марки остается следить за новыми шпионскими снимками и ждать официальных подробностей. Ясно одно: BMW не собирается сдавать позиции в классе роскошных кроссоверов и готовит для своих клиентов действительно интересные новинки.

Упомянутые модели: BMW X7 (от 7 490 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уссурийск Самара Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться