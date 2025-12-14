Новый BMW X7 готовит сюрпризы – свежие фото раскрывают детали M60 xDrive

BMW X7 2028 года снова замечен на тестах с намеками на спортивную версию M60 xDrive

BMW готовит обновленный X7 с заметными спортивными акцентами. В сети появились новые шпионские снимки. Модель обещает интересные изменения в дизайне. Ожидается замена нынешней версии M60i xDrive. Подробности пока держатся в секрете.

Пока BMW активно внедряет элементы стиля Neue Klasse практически во все свои модели, флагманский кроссовер X7, похоже, идет своим путем. Как сообщает autoevolution, в объективы фотошпионов вновь попал прототип обновленного BMW X7, который проходит дорожные испытания. На этот раз внимание привлекла версия, предположительно относящаяся к будущему M60 xDrive, которая должна сменить нынешний M60i xDrive.

Внешность тестового автомобиля выдает ряд спортивных деталей. Несмотря на камуфляж, можно рассмотреть агрессивные бамперы, массивные воздухозаборники и характерные элементы отделки, свойственные «заряженным» версиям BMW. Судя по всему, производитель решил не менять дизайн, а сделать ставку на доработку узнаваемого облика X7, добавив свежие акценты и подчеркнув премиальный статус модели.

Фото: Baldauf / Autoevolution

Интересно, что в отличие от других моделей марки, где активно внедряются новые дизайнерские решения, X7 сохраняет преемственность и лишь интегрирует современные черты. Это может быть связано с тем, что аудитория флагманского кроссовера ценит солидность и узнаваемость, а не радикальные перемены. Тем не менее, обновленный X7 обещает стать еще более выразительным и технологичным.

Что касается технической части, пока официальной информации нет. Однако эксперты предполагают, что под капотом M60 xDrive окажется мощный бензиновый двигатель с турбонаддувом, а также фирменная система полного привода xDrive. Не исключено, что в оснащении появятся новые электронные ассистенты и расширенные возможности мультимедийной системы. Ожидается, что BMW сделает акцент на динамике и управляемости, чтобы конкурировать с самыми быстрыми представителями сегмента.

Премьера обновленного BMW X7 может состояться уже в ближайшие месяцы, а продажи стартуют не раньше 2028 года. Пока же поклонникам марки остается следить за новыми шпионскими снимками и ждать официальных подробностей. Ясно одно: BMW не собирается сдавать позиции в классе роскошных кроссоверов и готовит для своих клиентов действительно интересные новинки.