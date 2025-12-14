Новый BMW X7 готовит сюрпризы – свежие фото раскрывают детали M60 xDrive

14 декабря 2025, 05:38
BMW X7 2028 года снова замечен на тестах с намеками на спортивную версию M60 xDrive
BMW готовит обновленный X7 с заметными спортивными акцентами. В сети появились новые шпионские снимки. Модель обещает интересные изменения в дизайне. Ожидается замена нынешней версии M60i xDrive. Подробности пока держатся в секрете.
Пока BMW активно внедряет элементы стиля Neue Klasse практически во все свои модели, флагманский кроссовер X7, похоже, идет своим путем. Как сообщает autoevolution, в объективы фотошпионов вновь попал прототип обновленного BMW X7, который проходит дорожные испытания. На этот раз внимание привлекла версия, предположительно относящаяся к будущему M60 xDrive, которая должна сменить нынешний M60i xDrive.
Внешность тестового автомобиля выдает ряд спортивных деталей. Несмотря на камуфляж, можно рассмотреть агрессивные бамперы, массивные воздухозаборники и характерные элементы отделки, свойственные «заряженным» версиям BMW. Судя по всему, производитель решил не менять дизайн, а сделать ставку на доработку узнаваемого облика X7, добавив свежие акценты и подчеркнув премиальный статус модели.
Интересно, что в отличие от других моделей марки, где активно внедряются новые дизайнерские решения, X7 сохраняет преемственность и лишь интегрирует современные черты. Это может быть связано с тем, что аудитория флагманского кроссовера ценит солидность и узнаваемость, а не радикальные перемены. Тем не менее, обновленный X7 обещает стать еще более выразительным и технологичным.
Что касается технической части, пока официальной информации нет. Однако эксперты предполагают, что под капотом M60 xDrive окажется мощный бензиновый двигатель с турбонаддувом, а также фирменная система полного привода xDrive. Не исключено, что в оснащении появятся новые электронные ассистенты и расширенные возможности мультимедийной системы. Ожидается, что BMW сделает акцент на динамике и управляемости, чтобы конкурировать с самыми быстрыми представителями сегмента.
Премьера обновленного BMW X7 может состояться уже в ближайшие месяцы, а продажи стартуют не раньше 2028 года. Пока же поклонникам марки остается следить за новыми шпионскими снимками и ждать официальных подробностей. Ясно одно: BMW не собирается сдавать позиции в классе роскошных кроссоверов и готовит для своих клиентов действительно интересные новинки.
Похожие материалы БМВ
-
06.11.2025, 08:16
Новый BMW X7 2027 года: как изменится флагманский кроссовер в следующем поколении
BMW готовит смену поколения для своего самого крупного кроссовера. В сети появились реалистичные изображения будущей модели. Дизайн вызывает споры среди поклонников марки. Ожидается множество изменений во внешности и технологиях. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
23.10.2025, 13:51
Владельцы дизельных BMW X7 в России столкнулись со скрытой угрозой возгорания
Серьезная проблема обнаружена в BMW X7. Владельцы сообщают о самовозгорании машин. Дефект может проявиться совершенно внезапно. Специалисты назвали первый тревожный признак. Официальной реакции от компании пока нет. Ситуация продолжает накаляться.Читать далее
-
05.10.2025, 08:00
Названы самые беспроблемные дизельные автомобили на дорогах России в 2025 году
Дизельные моторы все еще популярны. Но какие из них самые надежные? Эксперты провели большое исследование. Они изучили обращения в автосервисы. Результаты оказались весьма неожиданными. В списке лидеров есть сюрпризы.Читать далее
-
01.10.2025, 11:54
Масштабный отзыв BMW: еще более 145 тысяч машин могут загореться из-за стартера
Немецкий автопроизводитель объявил сервисную акцию. Проблема оказалась весьма серьезной. Она затрагивает популярные модели концерна. Владельцам стоит проявить бдительность. Ремонт будет произведен бесплатно. Узнайте подробности этой истории.Читать далее
-
18.09.2025, 18:52
BMW X7 получил обновленный дизайн и отказался от спорной оптики
BMW представил обновленный X7 с измененной внешностью. Компания готовит новые электромобили. Подробности о переменах в дизайне и стратегии. Следите за развитием событий.Читать далее
-
15.08.2025, 07:49
Опыт владения Lixiang L7 после BMW: откровения российского автомобилиста о плюсах, минусах и подводных камнях китайского гибрида
Владелец гибридного кроссовера Lixiang L7 делится впечатлениями после смены премиального немецкого автомобиля. Чем китайская модель превосходит BMW, с какими трудностями сталкиваются владельцы в России и стоит ли рисковать, покупая машину по параллельному импорту в 2025 году? Подробный разбор от первого лица.Читать далее
-
20.09.2022, 17:25
Новый кроссовер BMW Alpina XB7: еще быстрее и мощнее
Компания BMW представила обновленный кроссовер X7 в апреле 2022 года, а буквально через несколько часов Alpina показала свою версию, но сейчас семейный автомобиль «зарядили» до 638 сил, что позволило улучшить время разгона.Читать далее
-
24.03.2022, 11:59
Как будет выглядеть обновленный BMW X7: в Сеть слили первое фото
Участники форумах iX активно обсуждают появившийся в Сети снимок. На нем предположительно изображен рестайлинговый кроссовер BMW X7, премьера которого должна состояться до конца 2022 года.Читать далее
-
11.02.2022, 12:55
В автомобилях BMW станет больше российского
Компания BMW подписала с калининградским Автотором контракт на производство и поставку автомобилей. Соглашение рассчитано до 2028 года. Если раньше машины собирали из готовых машинокомплектов, то сейчас на предприятии наладят сварку и окраску кузовов.Читать далее
-
20.12.2021, 18:13
У кроссоверов BMW X7 обнаружился нелепый дефект: владельцы возмущены и подали коллективный иск
Простые подстаканники могут стоить BMW миллионы долларов из-за инженерной ошибки в конструкции. Автовладельцы подали коллективный иск в США и требуют компенсации морального и материального ущерба. Все дело в пролившемся лимонаде.Читать далее
