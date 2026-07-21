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Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 20:03

BMW X7 нового поколения: детали дизайна и конкуренты на рынке 2028 года

BMW X7 нового поколения: детали дизайна и конкуренты на рынке 2028 года

Новый BMW X7 2028: отказ от Neue Klasse, эволюционный дизайн и перспективы в России

BMW X7 нового поколения: детали дизайна и конкуренты на рынке 2028 года

BMW готовит обновленный X7 для 2028 года, который не получит платформу Neue Klasse, несмотря на тренды бренда. Это решение может повлиять на расстановку сил среди премиальных внедорожников, ведь конкуренция усиливается с выходом Audi Q9.

BMW готовит обновленный X7 для 2028 года, который не получит платформу Neue Klasse, несмотря на тренды бренда. Это решение может повлиять на расстановку сил среди премиальных внедорожников, ведь конкуренция усиливается с выходом Audi Q9.

BMW готовится к выпуску нового поколения своего флагманского внедорожника X7, и этот шаг вызывает интерес не только среди поклонников марки, но и у экспертов рынка. В отличие от большинства новых моделей бренда, X7 не переходит на платформу Neue Klasse, что уже само по себе выделяет его на фоне других новинок BMW. Данное решение может стать ключевым фактором для покупателей, которые ценят преемственность и узнаваемый стиль, но при этом ждут современных решений.

Внешность будущего X7, судя по последним рендерам, будет напоминать эволюцию текущей модели, а не революцию. Передняя часть получит более современный облик: новые ходовые огни станут тоньше и шире, а фары разместятся вертикально по бокам, на фоне более высокой и узкой решётки радиатора. Центральная часть бампера отсылает к стилистике Neue Klasse, но выполнена сдержаннее. На боковинах предусмотрены крылья, подобные X5, и отказ от классических дверных ручек в пользу тонкого профиля, что придаёт автомобилю чистоту линий и динамику. Задняя часть отличается удлинёнными фонарями с новым рисунком, вертикальными отражателями и более агрессивным бампером. Крышка багажника теперь цельная, без раздельного отверстия, как у X5.

На цифровых иллюстрациях, опубликованных @kelsonik, показаны как бензиновая, так и электрическая версии X7 — iX7. Внешне они почти неразличимы, за исключением выхлопных патрубков у электромобиля и некоторых мелких деталей. Официальная дата премьеры пока не объявлена, но, по слухам, дебют может состояться в 2027 году, а продажи в США начнутся с 2028 модельного года. Это позволит X7 продолжить конкурировать с Mercedes GLS, Cadillac Escalade и новым Audi Q9, который только выходит на рынок полноразмерных внедорожников.

На российском рынке интерес к BMW X7 остаётся высоким, несмотря на ограничения поставок. Модель традиционно востребована среди тех, кто ищет статусный и вместительный внедорожник с премиальной комплектацией. Важно отметить, что X7 собирается на заводе в США, а это означает, что его появление в России будет зависеть от логистики и рыночной ситуации.

В 2028 году сегмент полноразмерных внедорожников может заметно измениться: усилится конкуренция, появятся новые технологии и электрификация, а привычные лидеры будут адаптироваться к новым условиям. Решение BMW не переходить на Neue Klasse для X7 может стать как преимуществом, так и вызовом — многое будет зависеть от предпочтений покупателей и динамики конкурентной борьбы.

Появление Audi Q9 уже способствовало обострению конкуренции в сегменте, где ранее доминировали BMW и Mercedes. Эксперты отмечают, что отказ X7 от Neue Klasse может быть связан с желанием сохранить узнаваемый характер модели и не рисковать лояльной аудиторией. При этом обновлённый дизайн и технологические решения дают X7 определённые преимущества, что особенно актуально для новых игроков. Подобная стратегия уже встречалась у других брендов: например, Skoda при обновлении Kodiaq также сделала ставку на эволюцию, а не на радикальные перемены, которые подробно разбирались в материале об обновлении Kodiaq и его влиянии на рынок .

Упомянутые модели: BMW X7 (от 7 490 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
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