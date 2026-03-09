Владелец BMW X7 продает почти новый SUV по цене Toyota RAV4 — почему премиум теряет стоимость и что ждет рынок кроссоверов

9 марта 2026, 07:32
BMW X7 первого поколения: как флагманский кроссовер теряет в цене на вторичном рынке
BMW X7, когда-то стоивший почти 95 000 долларов, сегодня продается по цене нового Toyota RAV4. Эта ситуация подчеркивает, как быстро теряют в цене даже самые дорогие кроссоверы. Эксперты отмечают, что подобные сделки становятся все более частыми на фоне перемен в сегменте премиальных SUV.
Рынок премиальных кроссоверов претерпевает значительные изменения: даже такие флагманские модели, как BMW X7, теперь можно приобрести по цене новой Toyota RAV4, что стало неожиданностью для автолюбителей и экспертов. Ещё несколько лет назад X7 считался символом высокого качества и технологического превосходства, однако сейчас его стоимость на вторичном рынке сопоставима с ценой массового японского внедорожника.
Причины резкого падения цен связаны не только с колебаниями вторичного рынка, но и с активным обновлением технологий производителями премиальных автомобилей. Внедрение новых платформ и элементов дизайна, как, например, в будущем X7 с элементами Neue Klasse, быстро делает предыдущие поколения менее актуальными для покупателей, что ведет к снижению их стоимости.
Эксперты отмечают, что подобные ситуации становятся всё более распространенными: владельцы престижных кроссоверов сталкиваются с тем, что спустя несколько лет после покупки их автомобили теряют до половины стоимости. Это особенно заметно на фоне роста популярности более доступных и экономичных моделей, таких как Toyota RAV4, которые сохраняют высокую ликвидность и востребованность.
Аналогичные процессы наблюдаются и у других производителей. Например, Volkswagen готовит преемников своих популярных моделей, чтобы соответствовать новым ожиданиям рынка, что подтверждает общую тенденцию трансформации даже культовых автомобилей. Подробнее о том, как автогиганты реагируют на изменения будущего и почему даже культовые модели меняются, можно узнать в материале о будущих трансформациях Golf - подробности о смене принципов и стратегии Volkswagen .
Падение стоимости премиальных кроссоверов — тревожный сигнал для тех, кто думает о покупке дорогого автомобиля в качестве долгосрочной инвестиции. Сегодня рынок диктует новые правила: статус и престиж уходят на второй план, уступая место практичности и экономии. В ближайшие годы можно ожидать дальнейшего усиления этого изменения, особенно с учетом появления новых технологий и экологических стандартов.
