12 февраля 2018, 16:40

BMW X7 покажут в ноябре

Компания BMW объявила, что долгожданная премьера большого внедорожника X7 запланирована на осень нынешнего года. Новинку собираются представить в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе. Основными рынками сбыта станут США, Китай и Россия. Здесь покупателям предложат и «заряженную» М-версию.
^
BMW X7 покажут в ноябре BMW X7
Ранее мы писали
К премьере во Франкфурте, запланированной на 12 сентября, готовится новый большой внедорожник X7. Общественность ...
Читать далее
BMW X7 вместе с 7-Series обоснуется на вершине модельного ряда немецкой марки и составит конкуренцию Mercedes-Benz GLS и Range Rover. Первые пробные экземпляры уже сошли с конвейера американского завода BMW в Спартанбурге. Автомобиль разрабатывался с учетом предпочтений покупателей из США, Китая и России. При создании серийного варианта дизайнеры смягчили острые очертания концепта X7 iPerformance, представленного во Франкфурте осенью 2017 года. По всей видимости, X7 сохранит квадратные очертания классического внедорожника, а также фирменную крупную двойную радиаторную решетку и удлиненные фары. 

BMW X7 станет самым крупным внедорожником марки. Габаритные размеры новинки, скорее всего, не будут существенно отличаться от прототипа. Можно предположить, что новинка будет на 113 мм длиннее, 82 мм шире и на 37 мм выше нынешнего третьего поколения X5, а ее колесная база будет на 76 мм больше. Относительно количества посадочных мест информация противоречивая – шесть (как у прототипа) или семь (как у стандартного полноразмерного кроссовера). Ясно одно – внедорожник получит 3 ряда сидений. 

В моторную гамму X7 войдут 3-литровые дизельные двигатели и 4,4-литровые бензиновые битурбо V8. Возможно появится и гибридная версия. «Заряженная» модификация M Performance получит аналог мотора M760Li - 6,6-литрового V12 мощностью 610 л.с. и 800 Нм крутящего момента.
Новинки и концепт кары БМВ Икс 7

В избранное

Комментарии

Материал про

Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
В X-семействе BMW появился новый флагман
Что-то она мне напоминает...
denman
BMW X7 кто что думает
когда я думаю о BMW X7 у меня сразу поднимается настроение . Машина моей мечты!)
Nik44
Форум BMW 1
Пересел на эту красавицу с Гольфа 5. Давно хотел себе БМВ, но мне больше нравились авто гольф класса (были Опель Астра Г, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5) . А на эту модель наткнулся буквально год назад, долго изучал форумы, чтобы поближе понять с чем придется иметь дело. В итоге остановился ...
Никифор
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква BMW Автомудрость BMW АвтоПитер BMW Дизайн и тюнинг BMW Новинки и концепт кары BMW Новости и акции автосалонов BMW Автосалоны и дилеры марки BMW Аренда и прокат авто марки BMW Автоклубы и форумы автозавчастей марки BMW Автосервисы и магазины автозапчастей марки BMW
Главные материалы
Новичкам за рулем – временные права и запреты
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа BMW X7
Объявления о продаже BMW X7
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 77 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
BMW X7 покажут в ноябре
{{material_120863}}BMW X7 вместе с 7-Series обоснуется на вершине модельного ряда немецкой марки и составит конкуренцию Mercedes-Benz GLS и Range Rover. Первые пробные экземпляры уже сошли с конвейера американского завода BMW в Спартанбурге. Автомобиль разрабатывался с учетом предпочтений покупателей из США, Китая и России. При создании серийного варианта дизайнеры смягчили острые очертания концепта X7 iPerformance, представленного во Франкфурте осенью 2017 года. По всей видимости, X7 сохранит квадратные очертания классического внедорожника, а также фирменную крупную двойную радиаторную решетку и удлиненные фары. BMW X7 станет самым крупным внедорожником марки. Габаритные размеры новинки, скорее всего, не будут существенно отличаться от прототипа. Можно предположить, что новинка будет на 113 мм длиннее, 82 мм шире и на 37 мм выше нынешнего третьего поколения X5, а ее колесная база будет на 76 мм больше. Относительно количества посадочных мест информация противоречивая – шесть (как у прототипа) или семь (как у стандартного полноразмерного кроссовера). Ясно одно – внедорожник получит 3 ряда сидений. В моторную гамму X7 войдут 3-литровые дизельные двигатели и 4,4-литровые бензиновые битурбо V8. Возможно появится и гибридная версия. «Заряженная» модификация M Performance получит аналог мотора M760Li - 6,6-литрового V12 мощностью 610 л.с. и 800 Нм крутящего момента.
2018-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Великий Новгород Тюмень Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG