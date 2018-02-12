12 февраля 2018, 16:40
BMW X7 покажут в ноябре
Компания BMW объявила, что долгожданная премьера большого внедорожника X7 запланирована на осень нынешнего года. Новинку собираются представить в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе. Основными рынками сбыта станут США, Китай и Россия. Здесь покупателям предложат и «заряженную» М-версию.
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К премьере во Франкфурте, запланированной на 12 сентября, готовится новый большой внедорожник X7. Общественность ...Читать далее
BMW X7 станет самым крупным внедорожником марки. Габаритные размеры новинки, скорее всего, не будут существенно отличаться от прототипа. Можно предположить, что новинка будет на 113 мм длиннее, 82 мм шире и на 37 мм выше нынешнего третьего поколения X5, а ее колесная база будет на 76 мм больше. Относительно количества посадочных мест информация противоречивая – шесть (как у прототипа) или семь (как у стандартного полноразмерного кроссовера). Ясно одно – внедорожник получит 3 ряда сидений.
В моторную гамму X7 войдут 3-литровые дизельные двигатели и 4,4-литровые бензиновые битурбо V8. Возможно появится и гибридная версия. «Заряженная» модификация M Performance получит аналог мотора M760Li - 6,6-литрового V12 мощностью 610 л.с. и 800 Нм крутящего момента.
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12.09.2017, 20:33
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
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Отзывы по теме
Что-то она мне напоминает...
когда я думаю о BMW X7 у меня сразу поднимается настроение . Машина моей мечты!)
Пересел на эту красавицу с Гольфа 5. Давно хотел себе БМВ, но мне больше нравились авто гольф класса (были Опель Астра Г, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5) . А на эту модель наткнулся буквально год назад, долго изучал форумы, чтобы поближе понять с чем придется иметь дело. В итоге остановился ...
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