G-Power превратил BMW XM в 1000-сильного монстра — сколько стоит такой апгрейд и зачем он нужен

1 марта 2026, 18:03
BMW XM GP-1000: тюнинг от G-Power с мощностью, превосходящей гиперкары
BMW XM GP-1000: тюнинг от G-Power с мощностью, превосходящей гиперкары
G-Power вывел тюнинг BMW XM на новый уровень: теперь этот кроссовер способен развивать до 1000 л.с. и крутящий момент, сравнимый с гиперкарами. Разбираемся, чем удивляет GP-1000 и почему это важно для рынка в 2026 году.
Когда кажется, что в мире мощных кроссоверов уже нечему удивляться, случайно появляется G-Power с очередным радикальным апгрейдом для BMW XM. Этот автомобиль и без того не был скромным, но теперь его характеристики способны затмить даже классические гиперкары. В 2026 году, когда рынок насыщен предложениями, конкуренция среди премиальных внедорожников только растет, такие проекты становятся настоящим вызовом для производителей и тюнеров.
Главная сенсация — версия GP-1000, которая, как ясно из названия, выдает ровно 1000 лошадиных сил по европейскому стандарту. Это не просто цифра для красивого отчета: речь идет о 986 л.с. по британской шкале и 736 кВт мощности. Крутящий момент достигает 1250 Нм, что позволяет этому кроссоверу разгоняться с такой динамикой, что даже владелец Bugatti Veyron может почувствовать себя неуверенно. Для сравнения, стандартный BMW XM выдает 653 л.с. и 800 Нм, а топ-версия Label — 748 л.с. и 1000 Нм. Разница ощущается не только на бумаге, но и на дороге.
Стоимость такого апгрейда в Германии составляет 28 322 евро. Это серьезная сумма, но для тех, кто хочет выделиться на фоне других владельцев XM, она может показаться оправданной. Тем более что G-Power предлагает и более доступные варианты: GP-900 за 17 017 евро (20 050 долларов) и GP-850 за 9 282 евро (10 940 долларов). В первом случае мощность составляет 900 л.с. и 1150 Нм, во втором – 850 л.с. и 1100 Нм. Даже базовый тюнинг GP-850 превращает XM в настоящего «монстра» среди кроссоверов.
Интересно, что BMW XM изначально не пользовался особым спросом на рынке. Его дизайн вызывал споры, а цена в США начиналась с отметки 159 600 долларов за топ-версию Label. Для сравнения, X6 M стоил от 136 100 долларов, а X5 M — от 131 000 долларов. При этом в динамике XM не превосходит своих «собратьев», зато по цене и внешности явно проигрывает. Возможно, именно поэтому тюнинг от G-Power становится для владельцев XM способом сделать свой автомобиль современным и оправдать вложенные средства.
В 2026 году, когда электромобили и гибриды все активнее вытесняют классические ДВС, такие проекты, как GP-1000, выглядят как вызов времени. Это не просто демонстрация технических возможностей, а попытка сохранить дух нынешнего автомобильного безумия в эпоху тотальной рационализации. G-Power не просто увеличивает мощность — он придает автомобилям новый смысл, доводя их до уровня, который уже казался пределом инженерной мысли.
Похожие материалы БМВ
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
10.01.2026, 06:01
BMW XM на гусеницах и с российскими номерами: виртуальный внедорожник для зимы
Виртуальный BMW XM на гусеницах удивляет необычным обликом. Модель получила увеличенный клиренс и багажник на крыше. Российские номера добавляют колорита. Такой кроссовер точно не останется незамеченным. Оригинальный подход к зимним условиям вызывает вопросы и восхищение.Читать далее
-
27.06.2024, 08:13
Суперкроссовер BMW XM может умереть, но BMW 6-Series не возродится
Мощный флагманский кроссовер BMW XM может остаться без преемника. Автомобиль, полностью разработанный подразделением BMW M, получил множество противоречивых отзывов и может вскоре завершить свой жизненный цикл.Читать далее
-
18.04.2024, 09:42
Россияне стали реже интересоваться подержанными BMW: цены выросли в 1,5 раза
Автомобили BMW всегда пользовались в России особой любовью и уважением. Сейчас, когда официальных поставок в страну нет, у автолюбителей только два варианта: вторичный рынок или параллельный импорт. Эксперты Авито Авто рассказали 110km, как изменилась ситуация с начала 2024 года.Читать далее
-
01.03.2026, 18:53
Минский соперник «Серебряной стрелы»: забытая история МАЗ-1500
МАЗ-1500 - единственный в истории Минского автозавода гоночный автомобиль, в котором соединились смелый дизайн, необычные технические решения и советская инженерия. Почему этот проект до сих пор вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 18:44
Первый Pontiac Firebird 1969 года с VIN 001: редкая находка после реставрации
Pontiac Firebird 400 с первым в истории VIN 001 вновь оказался в центре внимания после масштабной реставрации. Этот автомобиль стал символом эпохи и редким экспонатом для коллекционеров. Почему его возвращение вызвало такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 18:36
Почему автомобили 1990-2000-х снова в моде: простота конструкции и реальная надежность
В условиях роста цен и усложнения новых моделей, автомобили 1990-2000-х годов становятся все более востребованными. Простота устройства, доступность запчастей и возможность самостоятельного ремонта делают их привлекательными для широкой аудитории. Разбираемся, почему этот тренд набирает обороты именно сейчас.Читать далее
-
01.03.2026, 18:25
Firefly Aerospace готовит запуск ракеты Alpha после серии неудач и долгого перерыва
Firefly Aerospace возвращается к запускам после 10-месячного простоя, вызванного двумя авариями Alpha. Компания рассчитывает восстановить доверие к своей ракете и завершить испытания перед переходом к новой модификации. Эксперты следят за развитием событий, ведь на кону - репутация и будущее частных космических перевозок.Читать далее
-
01.03.2026, 18:10
Дом на колесах для бездорожья: на шасси ГАЗ «Садко» создали экспедиционный автодом
ГАЗ Садко Next теперь доступен в версии автодома с утепленным кузовом, автономными системами и возможностью эксплуатации круглый год. Новинка ориентирована на тех, кто ищет надежность и комфорт вне дорог, и может стать трендом среди российских автопутешественников.Читать далее
-
01.03.2026, 15:39
Редкий Pontiac GTO 1965 года от инженера Boeing: легенда калифорнийских дорог выставлена на продажу
Культовый маскар, выросший под солнцем Калифорнии, готов сменить владельца. Уникальный Pontiac GTO 1965 года выпуска выставлен на продажу инженером компании Boeing. Этот автомобиль с безупречной историей и мощным двигателем V8 под капотом станет настоящей жемчужиной для коллекции любого ценителя классической американской автоэстетики.Читать далее
-
01.03.2026, 15:16
Tesla столкнулась с неожиданным ажиотажем на Cybertruck и вызвала волну негодования
Tesla представила новую версию Cybertruck по цене 59 990 долларов, что мгновенно привлекло внимание покупателей. Однако спрос оказался настолько высоким, что сроки поставки растянулись до 2027 года. Это решение вызвало бурную реакцию среди фанатов бренда и поставило под сомнение прежние принципы компании.Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
10.01.2026, 06:01
BMW XM на гусеницах и с российскими номерами: виртуальный внедорожник для зимы
Виртуальный BMW XM на гусеницах удивляет необычным обликом. Модель получила увеличенный клиренс и багажник на крыше. Российские номера добавляют колорита. Такой кроссовер точно не останется незамеченным. Оригинальный подход к зимним условиям вызывает вопросы и восхищение.Читать далее
-
27.06.2024, 08:13
Суперкроссовер BMW XM может умереть, но BMW 6-Series не возродится
Мощный флагманский кроссовер BMW XM может остаться без преемника. Автомобиль, полностью разработанный подразделением BMW M, получил множество противоречивых отзывов и может вскоре завершить свой жизненный цикл.Читать далее
-
18.04.2024, 09:42
Россияне стали реже интересоваться подержанными BMW: цены выросли в 1,5 раза
Автомобили BMW всегда пользовались в России особой любовью и уважением. Сейчас, когда официальных поставок в страну нет, у автолюбителей только два варианта: вторичный рынок или параллельный импорт. Эксперты Авито Авто рассказали 110km, как изменилась ситуация с начала 2024 года.Читать далее
-
01.03.2026, 18:53
Минский соперник «Серебряной стрелы»: забытая история МАЗ-1500
МАЗ-1500 - единственный в истории Минского автозавода гоночный автомобиль, в котором соединились смелый дизайн, необычные технические решения и советская инженерия. Почему этот проект до сих пор вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 18:44
Первый Pontiac Firebird 1969 года с VIN 001: редкая находка после реставрации
Pontiac Firebird 400 с первым в истории VIN 001 вновь оказался в центре внимания после масштабной реставрации. Этот автомобиль стал символом эпохи и редким экспонатом для коллекционеров. Почему его возвращение вызвало такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 18:36
Почему автомобили 1990-2000-х снова в моде: простота конструкции и реальная надежность
В условиях роста цен и усложнения новых моделей, автомобили 1990-2000-х годов становятся все более востребованными. Простота устройства, доступность запчастей и возможность самостоятельного ремонта делают их привлекательными для широкой аудитории. Разбираемся, почему этот тренд набирает обороты именно сейчас.Читать далее
-
01.03.2026, 18:25
Firefly Aerospace готовит запуск ракеты Alpha после серии неудач и долгого перерыва
Firefly Aerospace возвращается к запускам после 10-месячного простоя, вызванного двумя авариями Alpha. Компания рассчитывает восстановить доверие к своей ракете и завершить испытания перед переходом к новой модификации. Эксперты следят за развитием событий, ведь на кону - репутация и будущее частных космических перевозок.Читать далее
-
01.03.2026, 18:10
Дом на колесах для бездорожья: на шасси ГАЗ «Садко» создали экспедиционный автодом
ГАЗ Садко Next теперь доступен в версии автодома с утепленным кузовом, автономными системами и возможностью эксплуатации круглый год. Новинка ориентирована на тех, кто ищет надежность и комфорт вне дорог, и может стать трендом среди российских автопутешественников.Читать далее
-
01.03.2026, 15:39
Редкий Pontiac GTO 1965 года от инженера Boeing: легенда калифорнийских дорог выставлена на продажу
Культовый маскар, выросший под солнцем Калифорнии, готов сменить владельца. Уникальный Pontiac GTO 1965 года выпуска выставлен на продажу инженером компании Boeing. Этот автомобиль с безупречной историей и мощным двигателем V8 под капотом станет настоящей жемчужиной для коллекции любого ценителя классической американской автоэстетики.Читать далее
-
01.03.2026, 15:16
Tesla столкнулась с неожиданным ажиотажем на Cybertruck и вызвала волну негодования
Tesla представила новую версию Cybertruck по цене 59 990 долларов, что мгновенно привлекло внимание покупателей. Однако спрос оказался настолько высоким, что сроки поставки растянулись до 2027 года. Это решение вызвало бурную реакцию среди фанатов бренда и поставило под сомнение прежние принципы компании.Читать далее