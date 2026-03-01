G-Power превратил BMW XM в 1000-сильного монстра — сколько стоит такой апгрейд и зачем он нужен

BMW XM GP-1000: тюнинг от G-Power с мощностью, превосходящей гиперкары

G-Power вывел тюнинг BMW XM на новый уровень: теперь этот кроссовер способен развивать до 1000 л.с. и крутящий момент, сравнимый с гиперкарами. Разбираемся, чем удивляет GP-1000 и почему это важно для рынка в 2026 году.

G-Power вывел тюнинг BMW XM на новый уровень: теперь этот кроссовер способен развивать до 1000 л.с. и крутящий момент, сравнимый с гиперкарами. Разбираемся, чем удивляет GP-1000 и почему это важно для рынка в 2026 году.

Когда кажется, что в мире мощных кроссоверов уже нечему удивляться, случайно появляется G-Power с очередным радикальным апгрейдом для BMW XM. Этот автомобиль и без того не был скромным, но теперь его характеристики способны затмить даже классические гиперкары. В 2026 году, когда рынок насыщен предложениями, конкуренция среди премиальных внедорожников только растет, такие проекты становятся настоящим вызовом для производителей и тюнеров.

Главная сенсация — версия GP-1000, которая, как ясно из названия, выдает ровно 1000 лошадиных сил по европейскому стандарту. Это не просто цифра для красивого отчета: речь идет о 986 л.с. по британской шкале и 736 кВт мощности. Крутящий момент достигает 1250 Нм, что позволяет этому кроссоверу разгоняться с такой динамикой, что даже владелец Bugatti Veyron может почувствовать себя неуверенно. Для сравнения, стандартный BMW XM выдает 653 л.с. и 800 Нм, а топ-версия Label — 748 л.с. и 1000 Нм. Разница ощущается не только на бумаге, но и на дороге.

Стоимость такого апгрейда в Германии составляет 28 322 евро. Это серьезная сумма, но для тех, кто хочет выделиться на фоне других владельцев XM, она может показаться оправданной. Тем более что G-Power предлагает и более доступные варианты: GP-900 за 17 017 евро (20 050 долларов) и GP-850 за 9 282 евро (10 940 долларов). В первом случае мощность составляет 900 л.с. и 1150 Нм, во втором – 850 л.с. и 1100 Нм. Даже базовый тюнинг GP-850 превращает XM в настоящего «монстра» среди кроссоверов.

Интересно, что BMW XM изначально не пользовался особым спросом на рынке. Его дизайн вызывал споры, а цена в США начиналась с отметки 159 600 долларов за топ-версию Label. Для сравнения, X6 M стоил от 136 100 долларов, а X5 M — от 131 000 долларов. При этом в динамике XM не превосходит своих «собратьев», зато по цене и внешности явно проигрывает. Возможно, именно поэтому тюнинг от G-Power становится для владельцев XM способом сделать свой автомобиль современным и оправдать вложенные средства.

В 2026 году, когда электромобили и гибриды все активнее вытесняют классические ДВС, такие проекты, как GP-1000, выглядят как вызов времени. Это не просто демонстрация технических возможностей, а попытка сохранить дух нынешнего автомобильного безумия в эпоху тотальной рационализации. G-Power не просто увеличивает мощность — он придает автомобилям новый смысл, доводя их до уровня, который уже казался пределом инженерной мысли.