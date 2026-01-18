Почему самый дорогой BMW оказался на грани провала — сенсация или закономерность?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

18 января 2026, 06:56

BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?

В начале этого месяца подразделение BMW M официально объявило о четырнадцатом месяце роста продаж. Однако в свежем отчете нет ни слова о модели XM Label — и это не случайность. Если взглянуть на ситуацию, становится ясно, почему производитель предпочитает умолчать об автомобиле.

В прошлом году BMW XM стал самым непопулярным автомобилем марки в Соединенных Штатах. За двенадцать месяцев дилеры смогли реализовать всего 1 878 экземпляров этой модели. Для сравнения: кроссоверы X3 и X5 разошлись тиражами по 76 546 и 76 246 штук соответственно. Разница просто колоссальная, и она не может не бросаться в глаза даже тем, кто далёк от автомобильной статистики.

Причины такого провала кроются не только в высокой цене, но и в позиционировании самого автомобиля. XM Label считался флагманом, способным конкурировать со стойкими роскошными и мощными внедорожниками мира. Однако американский рынок оказался не готов платить за этот статус. Покупатели предпочитали более привычные и проверенные модели, на фоне экономической нестабильности, даже состоятельные клиенты стали более внимательно относиться к инвестициям.

В ответ на провальные продажи BMW пошла на беспрецедентный шаг — снижение цен на XM Label 2026 модельного года. Это решение стало настоящей сенсацией для рынка, поскольку ранее компания не спешила делать скидки на свои топовые модели. Теперь дилеры предлагают значительные скидки, чтобы хоть как-то привлечь внимание к флагману.

Интересно, что на фоне этого ценового обвала другие кроссоверы BMW продолжают пользоваться спросом. X3 и X5 остаются бестселлерами, а их держатели не спешат пересаживаться на более дорогой и спорный XM. Складывается впечатление, что даже самые преданные фанаты марки не готовы мириться с экспериментами в премиальном сегменте.

Ситуация с XM Label показала, как быстро может измениться отношение рынка к даже самым амбициозным проектам. Еще недавно BMW уверенно заявила о будущем этой модели, и теперь вынуждена спасать продажи радикальными мерами. Тем не менее, подобная история нередка в автомобильной отрасли, где успех и неудача часто разделяют всего лишь один неверный шаг. Остается только наблюдать за изменением политики BMW в ближайшие месяцы. 

