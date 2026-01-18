Почему самый дорогой BMW оказался на грани провала — сенсация или закономерность?

18 января 2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?
В начале этого месяца подразделение BMW M официально объявило о четырнадцатом месяце роста продаж. Однако в свежем отчете нет ни слова о модели XM Label — и это не случайность. Если взглянуть на ситуацию, становится ясно, почему производитель предпочитает умолчать об автомобиле.
В прошлом году BMW XM стал самым непопулярным автомобилем марки в Соединенных Штатах. За двенадцать месяцев дилеры смогли реализовать всего 1 878 экземпляров этой модели. Для сравнения: кроссоверы X3 и X5 разошлись тиражами по 76 546 и 76 246 штук соответственно. Разница просто колоссальная, и она не может не бросаться в глаза даже тем, кто далёк от автомобильной статистики.
Причины такого провала кроются не только в высокой цене, но и в позиционировании самого автомобиля. XM Label считался флагманом, способным конкурировать со стойкими роскошными и мощными внедорожниками мира. Однако американский рынок оказался не готов платить за этот статус. Покупатели предпочитали более привычные и проверенные модели, на фоне экономической нестабильности, даже состоятельные клиенты стали более внимательно относиться к инвестициям.
В ответ на провальные продажи BMW пошла на беспрецедентный шаг — снижение цен на XM Label 2026 модельного года. Это решение стало настоящей сенсацией для рынка, поскольку ранее компания не спешила делать скидки на свои топовые модели. Теперь дилеры предлагают значительные скидки, чтобы хоть как-то привлечь внимание к флагману.
Интересно, что на фоне этого ценового обвала другие кроссоверы BMW продолжают пользоваться спросом. X3 и X5 остаются бестселлерами, а их держатели не спешат пересаживаться на более дорогой и спорный XM. Складывается впечатление, что даже самые преданные фанаты марки не готовы мириться с экспериментами в премиальном сегменте.
Ситуация с XM Label показала, как быстро может измениться отношение рынка к даже самым амбициозным проектам. Еще недавно BMW уверенно заявила о будущем этой модели, и теперь вынуждена спасать продажи радикальными мерами. Тем не менее, подобная история нередка в автомобильной отрасли, где успех и неудача часто разделяют всего лишь один неверный шаг. Остается только наблюдать за изменением политики BMW в ближайшие месяцы.
Похожие материалы БМВ
-
10.01.2026, 06:01
BMW XM на гусеницах и с российскими номерами: виртуальный внедорожник для зимы
Виртуальный BMW XM на гусеницах удивляет необычным обликом. Модель получила увеличенный клиренс и багажник на крыше. Российские номера добавляют колорита. Такой кроссовер точно не останется незамеченным. Оригинальный подход к зимним условиям вызывает вопросы и восхищение.Читать далее
-
27.06.2024, 08:13
Суперкроссовер BMW XM может умереть, но BMW 6-Series не возродится
Мощный флагманский кроссовер BMW XM может остаться без преемника. Автомобиль, полностью разработанный подразделением BMW M, получил множество противоречивых отзывов и может вскоре завершить свой жизненный цикл.Читать далее
-
18.04.2024, 09:42
Россияне стали реже интересоваться подержанными BMW: цены выросли в 1,5 раза
Автомобили BMW всегда пользовались в России особой любовью и уважением. Сейчас, когда официальных поставок в страну нет, у автолюбителей только два варианта: вторичный рынок или параллельный импорт. Эксперты Авито Авто рассказали 110km, как изменилась ситуация с начала 2024 года.Читать далее
-
18.01.2026, 08:11
Aston Martin DBX получил два новых облика на рендерах - какой вариант круче
Aston Martin DBX примерил сразу два свежих варианта переда. Оба дизайна кардинально отличаются друг от друга. Поклонникам предлагают выбрать, какой стиль ближе. Варианты намекают на возможное обновление модели. Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 06:50
Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты
Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.Читать далее
-
18.01.2026, 06:41
Редкий Chevrolet Bel Air 1957 года в идеальном состоянии продают за 62 тысячи долларов
Chevrolet Bel Air 1957 года после реставрации выглядит безупречно. Однако под капотом не все так радужно. Продавец не готов уступать в цене, и именно стоимость становится главным препятствием. Интрига вокруг мотора не дает покоя поклонникам классики.Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
18.01.2026, 05:31
Сколько на самом деле стоит владеть Chery Tiggo 4 за пять лет — эксперты раскрыли детали
Владельцы Chery Tiggo 4 могут столкнуться с неожиданными тратами. Итоговая сумма за пять лет почти равна цене нового авто. Какие статьи расходов оказываются самыми весомыми? Подробности - в материале.Читать далее
-
18.01.2026, 05:24
Ceer Motors удивил: электрический внедорожник с дерзким обликом замечен на тестах
Ceer Motors вывел на испытания необычный электровнедорожник. Дизайн вызывает споры. Серийный выпуск намечен на 2026 год. Детали держатся в секрете. Проект поддерживают Foxconn и BMW.Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
10.01.2026, 06:01
BMW XM на гусеницах и с российскими номерами: виртуальный внедорожник для зимы
Виртуальный BMW XM на гусеницах удивляет необычным обликом. Модель получила увеличенный клиренс и багажник на крыше. Российские номера добавляют колорита. Такой кроссовер точно не останется незамеченным. Оригинальный подход к зимним условиям вызывает вопросы и восхищение.Читать далее
-
27.06.2024, 08:13
Суперкроссовер BMW XM может умереть, но BMW 6-Series не возродится
Мощный флагманский кроссовер BMW XM может остаться без преемника. Автомобиль, полностью разработанный подразделением BMW M, получил множество противоречивых отзывов и может вскоре завершить свой жизненный цикл.Читать далее
-
18.04.2024, 09:42
Россияне стали реже интересоваться подержанными BMW: цены выросли в 1,5 раза
Автомобили BMW всегда пользовались в России особой любовью и уважением. Сейчас, когда официальных поставок в страну нет, у автолюбителей только два варианта: вторичный рынок или параллельный импорт. Эксперты Авито Авто рассказали 110km, как изменилась ситуация с начала 2024 года.Читать далее
-
18.01.2026, 08:11
Aston Martin DBX получил два новых облика на рендерах - какой вариант круче
Aston Martin DBX примерил сразу два свежих варианта переда. Оба дизайна кардинально отличаются друг от друга. Поклонникам предлагают выбрать, какой стиль ближе. Варианты намекают на возможное обновление модели. Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 06:50
Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты
Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.Читать далее
-
18.01.2026, 06:41
Редкий Chevrolet Bel Air 1957 года в идеальном состоянии продают за 62 тысячи долларов
Chevrolet Bel Air 1957 года после реставрации выглядит безупречно. Однако под капотом не все так радужно. Продавец не готов уступать в цене, и именно стоимость становится главным препятствием. Интрига вокруг мотора не дает покоя поклонникам классики.Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
18.01.2026, 05:31
Сколько на самом деле стоит владеть Chery Tiggo 4 за пять лет — эксперты раскрыли детали
Владельцы Chery Tiggo 4 могут столкнуться с неожиданными тратами. Итоговая сумма за пять лет почти равна цене нового авто. Какие статьи расходов оказываются самыми весомыми? Подробности - в материале.Читать далее
-
18.01.2026, 05:24
Ceer Motors удивил: электрический внедорожник с дерзким обликом замечен на тестах
Ceer Motors вывел на испытания необычный электровнедорожник. Дизайн вызывает споры. Серийный выпуск намечен на 2026 год. Детали держатся в секрете. Проект поддерживают Foxconn и BMW.Читать далее