Как выглядел бы BMW XM, если бы его создали для русской зимы – фантазия или реальность?

10 января 2026, 06:01
BMW XM на гусеницах и с российскими номерами: виртуальный внедорожник для зимы
BMW XM на гусеницах и с российскими номерами: виртуальный внедорожник для зимы
Виртуальный BMW XM на гусеницах удивляет необычным обликом. Модель получила увеличенный клиренс и багажник на крыше. Российские номера добавляют колорита. Такой кроссовер точно не останется незамеченным. Оригинальный подход к зимним условиям вызывает вопросы и восхищение.
Сложно пройти мимо BMW XM, даже если его дизайн вызывает споры. Но если представить себе этот кроссовер не на привычных колесах, а на массивных гусеницах, внимание ему гарантировано. Именно такой необычный образ воплотил в жизнь цифровой художник, создавший виртуальную версию XM, идеально подходящую для суровой российской зимы.
Вместо стандартных колес у этого BMW — широкие гусеницы, которые созданы для преодоления снежных заносов и ледяных дорог. Виртуальный тюнинг не ограничивался только ходовой частью: автомобиль получил значительно увеличенный дорожный просвет, что делает посадку и высадку надежным испытанием даже для самых решительных водителей. На крышке объемный багажник, а на бамперах - русские номерные знаки, добавляющие машине особый характер.
Вся эта картина - плод фантазии и мастерства в графических редакторах. Но, несмотря на виртуальность, проект выглядит настолько убедительно, что возникает ощущение, что где-то в Сибири уже мчится такой XM, оставляя за собой следы на свежем снегу. Впрочем, даже в цифровом виде этот кроссовер вызывает массу эмоций и вопросов: как бы он вел себя на настоящих зимних дорогах? Смог бы он конкурировать с армейскими вездеходами или стал бы просто эффектной игрушкой для обычных улиц?
Сам по себе BMW XM - фигура неординарная. Это первый автомобиль самостоятельного проекта подразделения М, не связанный с серийными моделями. Его собирают на заводе в Южной Каролине, на основе платформы CLAR, знакомой по X5, X6, X7 и даже 8-й серии. В топовой версии XM Label под капотом трудится гибридный V8 TwinPower Turbo, выдающий 738 л.с. и 1001 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,6 секунды, максимальная скорость с пакетом M Driver's Package достигает 282 км/ч. В США такой автомобиль стоит от 159 600 долларов, что делает его одной из самых дорогих моделей кроссоверов.
