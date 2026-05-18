Автор: Мария Степанова

18 мая 2026, 20:01

BMW Z9: концепт, который изменил дизайн BMW на десятилетие вперед

Как BMW Z9 стал отправной точкой для революции в стиле бренда и вызвал споры среди поклонников

BMW Z9, дебютировавший в 1999 году, стал не просто концептом - он определил облик всех ключевых моделей BMW на ближайшие годы. Почему этот экспериментальный автомобиль вызвал волну критики и как его идеи повлияли на массовые машины - разбираемся в деталях.

BMW Z9, представленный в 1999 году, стал не просто очередным концепт-каром, а настоящим символом перемен для баварской марки. С этого автомобиля началась эпоха смелых дизайнерских экспериментов под руководством Криса Бэнгла, чей подход вызвал бурные споры среди поклонников, но задал направление для всех последующих моделей BMW на десятилетие вперед.

В конце 90-х BMW нуждалась в свежем взгляде на внешний вид, и Крис Бэнгл, ранее работавший над Fiat Coupe и Alfa Romeo 145, был приглашён для обновления стиля. Его первым крупным проектом стало четырёхдверное купе Z9 длиной почти пять метров, выполненное в духе «здорового минимализма» с массивными колёсами, необычной решёткой радиатора, сдвоенными фарами и огромными дверями типа «крыло чайки».

Салон Z9 оказался не менее революционным: вместо привычной россыпи кнопок — минималистичная панель и центральная шайба с клавишами, управляющая климатом, навигацией и безопасностью. Этот подход стал прообразом будущей системы iDrive, которая вскоре появилась на серийных BMW.

Реакция публики на Z9 во Франкфурте была сдержанной — руководство BMW не рассчитывало на мгновенный восторг из-за слишком необычной внешности. Однако именно Z9 стал лабораторией для новых идей, которые затем реализовали в «шестёрке» E63/E64, «семёрке» E65/E66 и других моделях начала 2000-х.

Через год после дебюта показали BMW Z9 Convertible — кабриолет на базе концепта с более компактными размерами и двигателем V8. Он оказался гармоничнее оригинала, но оба концепта окончательно закрепили новый курс BMW: ставка на технологии, минимализм и отказ от классических форм.

В начале 2000-х BMW не только изменила дизайн, но и внедрила сложную электронику, что позже вызвало вопросы с надёжностью. Эпоха Криса Бэнгла длилась до 2009 года, а критику за дизайн «семёрки» E65/E66 принял на себя в основном Бэнгл, хотя корму разрабатывал его преемник Адриан ван Хойдонк.

Сегодня о BMW Z9 вспоминают редко, но именно этот концепт стал отправной точкой для всей современной стилистики марки. Для российского рынка это особенно актуально: многие решения, впервые опробованные на Z9, сегодня воспринимаются как стандарт для премиальных автомобилей.

BMW Z9 не пошёл в серию, однако его идеи легли в основу дизайна ключевых моделей 2000-х, включая элементы iDrive и минималистичный подход к салону. Даже самые спорные эксперименты могут стать успешными в будущем, и Z9 — яркое тому подтверждение.

Упомянутые марки: BMW
