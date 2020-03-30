30 марта 2020, 09:53
BMW «заморозит» цены
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Компания BMW не будет повышать в России рекомендованные розничные цены на все произведенные автомобили BMW и комплекты локальной сборки. Подорожание затронет только машины, которые сойдут с конвейера после 1 апреля 2020 года.
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Повысить предполагается цены автомобилей, которые сойдут с конвейера после 1 апреля 2020 года. Новые прайс-листы опубликуют в первой половине апреля. В BMW Group Россия пообещали сделать все возможное, чтобы цены изменились минимальным образом. Как ожидается, машины подорожают в среднем на 5%.
Предыдущий раз цены на автомобили BMW повышали в России с 1 января 2020 года. Тогда помимо традиционного «новогоднего» подорожания на цены повлияло увеличение ставки утилизационного сбора. Цифры в прайс-листах выросли в среднем на 2%. В абсолютном выражении базовые комплектации подорожали от 50 000 рублей (BMW 3-Series) до 120 000 рублей (BMW 7-Series и BMW X7).
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Отзывы по теме
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
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