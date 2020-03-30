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30 марта 2020, 09:53

BMW «заморозит» цены

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Компания BMW не будет повышать в России рекомендованные розничные цены на все произведенные автомобили BMW и комплекты локальной сборки. Подорожание затронет только машины, которые сойдут с конвейера после 1 апреля 2020 года.
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Российский офис BMW решил «заморозить» цены автомобилей, которые находятся на складах в России и в транзите со всех заводов концерна. Независимо от даты продажи, рекомендованная розничная цена этих машин останется прежней. В случае временного закрытия дилерских центров автомобили будут доступны по тем же ценам после возобновления их работы. Также не изменятся цены уже произведенных комплектов локальной сборки.

Повысить предполагается цены автомобилей, которые сойдут с конвейера после 1 апреля 2020 года. Новые прайс-листы опубликуют в первой половине апреля. В BMW Group Россия пообещали сделать все возможное, чтобы цены изменились минимальным образом. Как ожидается, машины подорожают в среднем на 5%.

Предыдущий раз цены на автомобили BMW повышали в России с 1 января 2020 года. Тогда помимо традиционного «новогоднего» подорожания на цены повлияло увеличение ставки утилизационного сбора. Цифры в прайс-листах выросли в среднем на 2%. В абсолютном выражении базовые комплектации подорожали от 50 000 рублей (BMW 3-Series) до 120 000 рублей (BMW 7-Series и BMW X7).


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
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BMW «заморозит» цены
{{material_129294}}Российский офис BMW решил «заморозить» цены автомобилей, которые находятся на складах в России и в транзите со всех заводов концерна. Независимо от даты продажи, рекомендованная розничная цена этих машин останется прежней. В случае временного закрытия дилерских центров автомобили будут доступны по тем же ценам после возобновления их работы. Также не изменятся цены уже произведенных комплектов локальной сборки.Повысить предполагается цены автомобилей, которые сойдут с конвейера после 1 апреля 2020 года. Новые прайс-листы опубликуют в первой половине апреля. В BMW Group Россия пообещали сделать все возможное, чтобы цены изменились минимальным образом. Как ожидается, машины подорожают в среднем на 5%.Предыдущий раз цены на автомобили BMW повышали в России с 1 января 2020 года. Тогда помимо традиционного «новогоднего» подорожания на цены повлияло увеличение ставки утилизационного сбора. Цифры в прайс-листах выросли в среднем на 2%. В абсолютном выражении базовые комплектации подорожали от 50 000 рублей (BMW 3-Series) до 120 000 рублей (BMW 7-Series и BMW X7).
2020-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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