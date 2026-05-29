BMW стал самым ходовым брендом на аукционах битых машин в 2026 году

BMW занял лидирующую позицию на рынке битых премиальных авто в России

Эксперты отмечают: BMW уверенно обошел конкурентов на аукционах битых авто, заняв почти четверть премиального сегмента. Почему именно эти машины выбирают для восстановления, какие модели пользуются спросом и как меняется рынок - объяснил специалист.

Российский рынок битых автомобилей переживает заметные перемены: BMW стал самым востребованным брендом среди премиальных машин, выставленных на аукционах. Для многих автолюбителей это не просто статистика - речь идет о реальной возможности приобрести престижный автомобиль по сниженной цене и вложить средства в его восстановление. Такая тенденция особенно актуальна на фоне роста цен на новые авто и ограниченного выбора на рынке.

По информации «Российской Газеты», в первом квартале 2026 года на долю BMW пришлось 22% всех сделок в премиум-сегменте аукционов битых машин на площадке Migtorg. Причем речь идет не только о бывших в каршеринге авто, но и о транспортных средствах с минимальными повреждениями. Наибольшим спросом пользуются BMW 5-й серии и X5 - их чаще всего приобретают для восстановления после ДТП. Покупатели отмечают, что эти модели проще всего вернуть к жизни, а затраты на ремонт часто оказываются оправданными.

Mercedes-Benz занял второе место по популярности, его доля составила 18%. Среди моделей этой марки лидирует E-Класс, который также часто выбирают для восстановления. Третью позицию в рейтинге занял Bentley с результатом 12%. Интересно, что китайские премиальные бренды - Zeekr, Voyah и Hongqi - пока не могут похвастаться высоким спросом: их доля на рынке битых авто не превышает 3-5%. Это может указывать на то, что российские покупатели по-прежнему отдают предпочтение проверенным европейским маркам, несмотря на появление новых игроков.

Автоэксперт Александр Коротков отмечает: даже обеспеченные россияне все чаще выбирают восстановление люксовых автомобилей вместо покупки новых. Сэкономленные средства они вкладывают в доработку и тюнинг, что позволяет получить уникальный автомобиль по индивидуальным предпочтениям. Такой подход становится все более популярным, особенно среди тех, кто ценит сочетание статуса и разумных расходов.

Стоит отметить, что тенденция к покупке битых премиальных авто для восстановления отражает общий сдвиг на рынке. Как ранее сообщалось в материале о новых брендах, которые выходят на российский рынок и меняют ценовую политику, появление новых марок влияет на выбор покупателей и структуру спроса. Однако пока европейские бренды сохраняют лидерство в сегменте автомобилей с пробегом и после ДТП.

Для справки: восстановление битых премиальных авто требует не только финансовых вложений, но и грамотного подхода к подбору запчастей и сервису. По оценкам специалистов, стоимость ремонта может варьироваться в зависимости от характера повреждений, но в большинстве случаев итоговая цена оказывается ниже стоимости аналогичной новой машины. Это создает дополнительный стимул для тех, кто хочет получить престижный автомобиль без переплаты. Важно помнить, что при покупке битого авто на аукционе стоит внимательно изучать историю машины и выбирать проверенные площадки для сделки.