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17 января 2020, 16:49

BMW запустит в России сервис краткосрочной аренды мотоциклов

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Фото: Авилон
Подразделение BMW Motorrad планирует запустить в России сервис байкшеринга – краткосрочной аренды мотоциклов. С помощью специального приложения клиент сможет арендовать байк на несколько часов или дней.
BMW запустит в России сервис краткосрочной аренды мотоциклов

Фото: BMW Motorrad

 
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Глава подразделения BMW Motorrad Россия Владимир Чайковский рассказал журналистам Forbs о новом проекте байкшеринга, который должен стартовать в России с открытием очередного мотосезона. Компания разработает мобильное приложение, позволяющее брать в аренду мотоциклы. 

Арендный парк составят 140 байков, 70 из которых - в Москве. Эти мотоциклы дилеры обычно предоставляют клиентам для тест-драйва. На первом этапе приложение будет ориентировано именно на клиентов, которые хотели бы на деле опробовать ту или иную модель мотоцикла BMW перед покупкой. В дальнейшем компания разработает систему тарификации, и мотоциклы станут доступны более широкому кругу пилотов.

Как и в обычном каршеринге, служба безопасности проверит благонадежность клиента при регистрации в приложении. Местом начала и завершения аренды станет автосалон BMW Motorrad. Нарушения правил аренды и дорожного движения будут карать штрафами.
 
Идея байкшеринга, конечно, интересная, но очень рискованная. Даже опытные байкеры предпочитают не ездить на незнакомых мотоциклах и своих «железных коней» никому не доверяют. По зарубежной статистике, если для автомобилей на 100 млн миль пробега приходится 1,6 смертей, то для мотоциклов цифра существенно выше - 42 человека. Российские реалии требуют от пилотов предельной собранности, опыта и знания особенностей своего байка.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
Mike Lapshin
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BMW запустит в России сервис краткосрочной аренды мотоциклов
 {{material_128336}}Глава подразделения BMW Motorrad Россия Владимир Чайковский рассказал журналистам Forbs о новом проекте байкшеринга, который должен стартовать в России с открытием очередного мотосезона. Компания разработает мобильное приложение, позволяющее брать в аренду мотоциклы. Арендный парк составят 140 байков, 70 из которых - в Москве. Эти мотоциклы дилеры обычно предоставляют клиентам для тест-драйва. На первом этапе приложение будет ориентировано именно на клиентов, которые хотели бы на деле опробовать ту или иную модель мотоцикла BMW перед покупкой. В дальнейшем компания разработает систему тарификации, и мотоциклы станут доступны более широкому кругу пилотов.Как и в обычном каршеринге, служба безопасности проверит благонадежность клиента при регистрации в приложении. Местом начала и завершения аренды станет автосалон BMW Motorrad. Нарушения правил аренды и дорожного движения будут карать штрафами. Идея байкшеринга, конечно, интересная, но очень рискованная. Даже опытные байкеры предпочитают не ездить на незнакомых мотоциклах и своих «железных коней» никому не доверяют. По зарубежной статистике, если для автомобилей на 100 млн миль пробега приходится 1,6 смертей, то для мотоциклов цифра существенно выше - 42 человека. Российские реалии требуют от пилотов предельной собранности, опыта и знания особенностей своего байка.
2020-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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