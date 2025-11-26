Эксклюзивный BMW Z4 Final Edition: матовый черный, красные акценты и ручная коробка – последний шанс купить

26 ноября 2025, 10:06
BMW завершает выпуск Z4 G29: финальная версия с матовым кузовом и механикой
BMW завершает выпуск Z4 G29: финальная версия с матовым кузовом и механикой
BMW готовит прощание с родстером Z4 G29. Финальная серия выделяется матовым черным цветом и красными деталями. Внутри – сочетание алькантары и кожи. Механическая коробка доступна для ценителей. Узнайте, чем еще удивит лимитированная версия.
Корпорация BMW официально завершила производство родстера Z4 поколения G29, представив прощальную версию Final Edition. Эта лимитированная серия знаменует собой финальную точку в истории культовой модели.
Автомобиль облачен в выразительную двухцветную окраску кузова, где доминирует матовая эмаль Frozen Matte Black. Его спортивный характер подчеркивают алые суппорты тормозов M Sport и глянцевые черные акценты линейки Shadowline.
Салон, выдержанный в черной цветовой гамме, эффектно дополнен алыми декоративными вставками. Отделка из алькантары и натуральной кожи Vernasca создает атмосферу уюта и премиальности. Водительское место и пассажирское кресло спроектированы с учетом спортивной эргономики, а опциональное оснащение M Sport делает процесс управления еще более азартным.
Особый статус Final Edition подчеркивают эксклюзивные шильдики на порогах и центральной консоли. Для ценителей классического вождения сохранилась возможность заказать автомобиль с механической коробкой передач — редкое явление для современных спортивных машин, которое наверняка оценят энтузиасты, предпочитающие полный контроль над автомобилем.
Выпуск финальной серии будет строго лимитирован по времени и количеству экземпляров. Это делает Z4 Final Edition не просто последним аккордом в истории поколения G29, но и потенциальным объектом коллекционирования. Ожидается, что спрос на лимитированную версию окажется высоким, поскольку она объединяет в себе узнаваемый стиль, современные технологии и редкую для нынешней эпохи механическую трансмиссию. Для поклонников марки это уникальный шанс приобрести по-настоящему выдающийся автомобиль.
Похожие материалы БМВ
-
30.05.2024, 08:09
Toyota Supra и BMW Z4 снимут с конвейера в 2026 году
Совместный проект Toyota и BMW по выпуску двухместных спорткаров подходит к концу. Ранее в BMW уже заявляли, что прекратят производство BMW Z4 в 2026 году. Такой шаг автоматически поставит крест на судьбе Toyota Supra, которую собирают на том же конвейере.Читать далее
-
18.02.2022, 07:54
5 самых недорогих спорткаров в России в феврале 2022 года
Стильные и мощные спортивные автомобили всегда стоили больших денег. Эксперты составили ТОП-5 самых доступных спорткаров на российском рынке. По две позиции в рейтинге заняли автомобили Subaru и BMW.Читать далее
-
29.05.2020, 13:31
ТОП-5 самых доступных кабриолетов и родстеров
Календарное лето начинается уже в понедельник, а это лучшее время для поездок на мощном автомобиле с откидным верхом. Расскажем, сколько стоят самые доступные на российском рынке кабриолеты и родстеры. Читать далее
-
23.03.2020, 08:09
Названы самые доступные спорткары в России
Автомобили со спортивным драйверским характером нравятся многим, но стоят они, как правило, недешево. Расскажем о пяти самых доступных споркарах, из представленных в настоящее время на российском рынке.Читать далее
-
04.09.2019, 16:08
Euro NCAP протестировала новые модели
Европейская комиссия Euro NCAP разбила очередные 7 новых моделей: хэтчбеки Audi A1 и Ford Focus, кабриолет BMW Z4, купеобразный седан Mercedes-Benz CLA, электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC, компактный кроссовер Skoda Kamiq и корейский «паркетник» SsangYong Korando. Читать далее
-
08.11.2018, 14:58
В Австрии стартовала сборка BMW Z4 нового поколения
На австрийском заводе Magna Steyr в Граце началось производство родстера BMW Z4 нового поколения, премьера которого состоялась еще летом нынешнего года. До России новинка доберется в марте 2019 года.Читать далее
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 08:04
Тест-драйв GAC, Aion и Hyptec: от суперкара до семейных кроссоверов
В Гуанчжоу прошел необычный тест-драйв. Пять новых моделей GAC ждали нас. Среди них был даже настоящий суперкар. Журналисты проверили гибриды и электромобили и поделились первыми впечатлениями.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
30.05.2024, 08:09
Toyota Supra и BMW Z4 снимут с конвейера в 2026 году
Совместный проект Toyota и BMW по выпуску двухместных спорткаров подходит к концу. Ранее в BMW уже заявляли, что прекратят производство BMW Z4 в 2026 году. Такой шаг автоматически поставит крест на судьбе Toyota Supra, которую собирают на том же конвейере.Читать далее
-
18.02.2022, 07:54
5 самых недорогих спорткаров в России в феврале 2022 года
Стильные и мощные спортивные автомобили всегда стоили больших денег. Эксперты составили ТОП-5 самых доступных спорткаров на российском рынке. По две позиции в рейтинге заняли автомобили Subaru и BMW.Читать далее
-
29.05.2020, 13:31
ТОП-5 самых доступных кабриолетов и родстеров
Календарное лето начинается уже в понедельник, а это лучшее время для поездок на мощном автомобиле с откидным верхом. Расскажем, сколько стоят самые доступные на российском рынке кабриолеты и родстеры. Читать далее
-
23.03.2020, 08:09
Названы самые доступные спорткары в России
Автомобили со спортивным драйверским характером нравятся многим, но стоят они, как правило, недешево. Расскажем о пяти самых доступных споркарах, из представленных в настоящее время на российском рынке.Читать далее
-
04.09.2019, 16:08
Euro NCAP протестировала новые модели
Европейская комиссия Euro NCAP разбила очередные 7 новых моделей: хэтчбеки Audi A1 и Ford Focus, кабриолет BMW Z4, купеобразный седан Mercedes-Benz CLA, электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC, компактный кроссовер Skoda Kamiq и корейский «паркетник» SsangYong Korando. Читать далее
-
08.11.2018, 14:58
В Австрии стартовала сборка BMW Z4 нового поколения
На австрийском заводе Magna Steyr в Граце началось производство родстера BMW Z4 нового поколения, премьера которого состоялась еще летом нынешнего года. До России новинка доберется в марте 2019 года.Читать далее
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 08:04
Тест-драйв GAC, Aion и Hyptec: от суперкара до семейных кроссоверов
В Гуанчжоу прошел необычный тест-драйв. Пять новых моделей GAC ждали нас. Среди них был даже настоящий суперкар. Журналисты проверили гибриды и электромобили и поделились первыми впечатлениями.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
- 4 150 000 РBMW Z4 2019 в Москве
- 6 590 000 РBMW Z4 2021 в Москве
- 4 550 000 РBMW Z4 2020 в Москве
- 4 250 000 РBMW Z4 2010 в Москве
- 4 950 000 РBMW Z4 2019 в Москве
- 2 350 000 РBMW Z4 2010 в Москве
- 1 750 000 РBMW Z4 2010 в Москве
- 5 799 807 РBMW Z4 2019 в Москве
- 5 655 000 РBMW Z4 2019 в Москве
- 4 400 000 РBMW Z4 2019 в Москве