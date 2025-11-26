Эксклюзивный BMW Z4 Final Edition: матовый черный, красные акценты и ручная коробка – последний шанс купить

BMW завершает выпуск Z4 G29: финальная версия с матовым кузовом и механикой

BMW готовит прощание с родстером Z4 G29. Финальная серия выделяется матовым черным цветом и красными деталями. Внутри – сочетание алькантары и кожи. Механическая коробка доступна для ценителей. Узнайте, чем еще удивит лимитированная версия.

Корпорация BMW официально завершила производство родстера Z4 поколения G29, представив прощальную версию Final Edition. Эта лимитированная серия знаменует собой финальную точку в истории культовой модели.

Автомобиль облачен в выразительную двухцветную окраску кузова, где доминирует матовая эмаль Frozen Matte Black. Его спортивный характер подчеркивают алые суппорты тормозов M Sport и глянцевые черные акценты линейки Shadowline.

Салон, выдержанный в черной цветовой гамме, эффектно дополнен алыми декоративными вставками. Отделка из алькантары и натуральной кожи Vernasca создает атмосферу уюта и премиальности. Водительское место и пассажирское кресло спроектированы с учетом спортивной эргономики, а опциональное оснащение M Sport делает процесс управления еще более азартным.

Особый статус Final Edition подчеркивают эксклюзивные шильдики на порогах и центральной консоли. Для ценителей классического вождения сохранилась возможность заказать автомобиль с механической коробкой передач — редкое явление для современных спортивных машин, которое наверняка оценят энтузиасты, предпочитающие полный контроль над автомобилем.

Выпуск финальной серии будет строго лимитирован по времени и количеству экземпляров. Это делает Z4 Final Edition не просто последним аккордом в истории поколения G29, но и потенциальным объектом коллекционирования. Ожидается, что спрос на лимитированную версию окажется высоким, поскольку она объединяет в себе узнаваемый стиль, современные технологии и редкую для нынешней эпохи механическую трансмиссию. Для поклонников марки это уникальный шанс приобрести по-настоящему выдающийся автомобиль.