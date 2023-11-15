BMW завершила производство ДВС в Германии: теперь только электрокары
Член правления концерна BMW Илка Хорстмайер, ответственный за управление персоналом, сообщил BMWblog, что 1200 квалифицированных сотрудников, которые ранее занимались производством двигателей внутреннего сгорания в Мюнхене, прошли переподготовку и получат новые должности в компании.
Но BMW пока полностью не отказывается от производства мощных ДВС. Австрийский завод BMW Steyr продолжит выпускать двигатели N63 и S63, а британский завод Hams Hall теперь является единственным производителем нового мотора S68, а также всех агрегатов серии N74.
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15.11.2023, 15:02
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Китайская марка Livan объявила о начале продаж в России нового кроссовера Livan X6Pro. Автомобиль предложат с двумя турбомоторами на выбор и в трех уровнях оснащения.Читать далее
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15.11.2023, 13:33
Главные признаки, что пора срочно продавать автомобиль
Эксперт авторитейла рассказал, какие ключевые признаки указывают на необходимость срочной продажи автомобиля. Все они связаны с неудовлетворительным техническим состоянием автомобиля.Читать далее
-
15.11.2023, 13:08
Эксперты сравнили стоимость владения Lada Granta в разных регионах России
Специалисты маркетингового агентства НАПИ решили выяснить, в каком регионе страны владение и эксплуатация автомобиля обходится дешевле. В качестве эталонного автомобиля решили взять бюджетный седан Lada Granta в комплектации Classic.Читать далее
-
15.11.2023, 12:18
Карьерные самосвалы на Кузбассе получат новую интересную опцию
Карьерные самосвалы, работающие на угольных разрезах Кузбасса, дооснастят новой полезной опцией, которая позволит водителям в режиме реального времени следить за давлением и температурой воздуха в шинах.Читать далее
-
15.11.2023, 08:13
Стартовали продажи самого популярного электрокара в мире: он стоит чуть больше 500 тысяч рублей
В Китае стартовали продажи самого популярного в мире электрокара Wuling Hongguang Mini нового поколения. Своим успехом малыш обязан, прежде всего, доступной цене. Новинка стоит от 46 800 юаней или порядка 583 тысячи рублей в пересчете по текущему курсу.Читать далее
-
15.11.2023, 07:48
Сборку автомобилей УАЗ организуют еще в двух странах
Ульяновский автозавод расширяет не только географию продаж, но и производства. В настоящее время переговоры о локализации сборки внедорожников и коммерческих автомобилей идут с двумя странами.Читать далее
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