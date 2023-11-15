BMW завершила производство ДВС в Германии: теперь только электрокары

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Решение о прекращении производства двигателей внутреннего сгорания на главном заводе BMW в Мюнхене является стратегическим шагом на пути в электрическое будущее. На предприятии планируют наладить сборку нового поколения автомобилей BMW – Neue Klasse. Производство начнется в 2025 году. А пока в Мюнхене BMW продолжит производство весьма успешного i4 Gran Coupe. В 2025 году к нему присоединится BMW i3 нового поколения (заводской индекс NA0), а еще позднее на конвейер встанут электрические 3-Series (NA1) и новый BMW i4 (NA2).

Член правления концерна BMW Илка Хорстмайер, ответственный за управление персоналом, сообщил BMWblog, что 1200 квалифицированных сотрудников, которые ранее занимались производством двигателей внутреннего сгорания в Мюнхене, прошли переподготовку и получат новые должности в компании.

Но BMW пока полностью не отказывается от производства мощных ДВС. Австрийский завод BMW Steyr продолжит выпускать двигатели N63 и S63, а британский завод Hams Hall теперь является единственным производителем нового мотора S68, а также всех агрегатов серии N74.

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