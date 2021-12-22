«Бобромобиль»: что получилось от скрещивания «рафика» с «Волгой»
Фото: fotostrana.ru
Имя ему РАФ-21А «Афалина», он создан на базе узлов и агрегатов прибалтийского РАФ-977Д и горьковского ГАЗ-22. То есть мы имеем классический вариант самоделки, которые во времена СССР нет-нет да и появлялись благодаря неиссякаемому творчеству одаренных граждан.
Конструктор от жестянщика МВД
Идея создания автомобиля принадлежала Алексею Арсеньеву. Не ищите его имя в автомобильных справочниках, он не работал ни на РАФе, ни на ГАЗе. Алексей Никитович трудился в гараже МВД рядовым жестянщиком. Дело свое знал исправно, мысль «шевелилась», вот и решил однажды создать эксклюзив. История напоминает, что конструкторские изыскания Арсеньева пришлись на конец 1970-х.
За основу своей работы милицейский «кулибин» взял базу популярного в советские времена микроавтобуса РАФ-977 (помните кареты «Скорой помощи»?), от него же были позаимствованы передние арки колес. Далее, что называется, конструктор: наружные зеркала и колпаки на колеса - от правительственного «ЗиЛа», задние двери, крылья и багажник - от универсала ГАЗ-22 («Волга») с некоторыми авторскими доработками, боковые молдинги - от ГАЗ-13 «Чайка», лючок бензобака от другой «Волги» (ГАЗ-24).
В оформлении передка (фары, решетка радиатора) использованы элементы от легковых ГАЗ-21 и ГАЗ-22. Врезана часть капота и часть передних крыльев, установлены двери, которые, кстати, были немного наращены в нижней части металлическим листом. Поскольку в конструкции было «свободное место», Алексей Никитович решил использовать дополнительный второй топливный бак, «союзно» они вмещали в себя до 80 литров недорогого по тем временам бензина.
И мягкий диван сзади
Другой момент, что летом от такого «внутрисалонного» расположения двигателя спереди нещадно пекло, к тому же неудобно «прописался» рычаг коробки передач – непосредственно под коленкой. Что касается органов управления, находившихся перед глазами водителя, они были взяты Арсеньевым от правительственного «ЗиМа».
Зато пассажирам, находящимся за спиной «рулевого», было куда более вольготно: сзади – мягкий трехместный диван, четвертому седоку для перемещения в пространстве определили отдельное кресло. В целом, салон «Афалины» оказался просторным и свободным.
Главное – иметь связи
И не спрашивайте, по каким-таким причинам, вы уже умные люди. Блат в нашем отечестве – дело святое. Ведь Алексей Никитович обслуживал автомобили, принадлежащие не самому последнему и тогда, и сейчас ведомству. Плюс его услугами пользовались высокопоставленные чиновники, в личном пользовании которых были как «Волги», так и модели классом повыше.
Ждем возрождения
После смерти Алексея Никитовича созданный им автомобиль, который за необычные формы уже в наши дни кто-то окрестил «бобромобилем», продолжительное время простаивал в столичном районе Мневники, на территории какой-то автобазы. Во всяком случае, так утверждают знающие люди в Сети.
Известно также, что «Афалина» некоторое время пребывала в музее ретро-автомобилей в качестве почетного экспоната. Оттуда, скорее всего, ее выкупил один богатый и при этом не спешащий раскрывать все тайны любитель подобной техники. Было бы неплохо, если бы он привел оригинальную «самоделку» ее в полный порядок и давал возможность всем желающим любоваться ею.
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