6 октября 2021, 00:06
Боец смешанных единоборств в одиночку задержал угонщика (видео)
Американский боец смешанных единоборств Кевин Холланд открыл в себе талант борца с преступностью. Став случайным свидетелем угона автомобиля, он догнал вора и удерживал его до приезда полиции.
Дарья Климова Фото: rt.com
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Уходя от погони, преступник дважды попал в аварию и попытался убежать, он Холланд быстро догнал его. Тут-то и пригодились профессиональные навыки борца ММА. Спортсмен надежно зафиксировал угонщика и удерживал до приезда полиции. Одновременно с полицейскими к месту происшествия подоспел и тренер, который заснял триумфальное видео с «плохим парнем».
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