Самый роскошный частный самолёт в мире с огромной спальней и душем за 17,8 млрд — что скрыто внутри

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 июня 2026, 20:07

Boeing Dreamliner B787 Dreamjet: новый стандарт комфорта для авиаперелетов

Boeing Dreamliner B787 Dreamjet: новый стандарт комфорта для авиаперелетов

Самый роскошный частный самолёт в мире с огромной спальней и душем за 17,8 млрд — что скрыто внутри

Boeing Dreamliner B787 Dreamjet: новый стандарт комфорта для авиаперелетов

Boeing Dreamliner B787 Dreamjet открывает новую эру в коммерческих авиаперевозках: сочетание максимальной вместимости и уровня комфорта, сравнимого с отелем, становится актуальным трендом для авиакомпаний. В условиях растущей конкуренции на рынке авиаперевозок такие решения могут изменить представление о дальних перелетах.

Boeing Dreamliner B787 Dreamjet открывает новую эру в коммерческих авиаперевозках: сочетание максимальной вместимости и уровня комфорта, сравнимого с отелем, становится актуальным трендом для авиакомпаний. В условиях растущей конкуренции на рынке авиаперевозок такие решения могут изменить представление о дальних перелетах.

Появление Boeing Dreamliner B787 Dreamjet на рынке коммерческих авиаперевозок стало заметным событием для отрасли. Этот самолет способен вместить до 330 пассажиров, при этом его внутреннее пространство напоминает скорее роскошный отель, чем привычный авиалайнер. Такой подход к организации салона может изменить ожидания пассажиров от дальних перелетов, особенно на маршрутах с длительным временем в пути.

Внутри Dreamjet пассажиров встречает просторная гостиная зона, рассчитанная на 16 человек. Здесь установлены мягкие диваны и обеденные столы, что позволяет не только отдыхать, но и проводить встречи или работать в пути. Для тех, кто предпочитает уединение и повышенный комфорт, предусмотрены 18 мест бизнес-класса, а также шесть мест эконом-класса в задней части самолета. Такое зонирование делает перелет максимально удобным для разных категорий пассажиров.

Фото: Сэм Чуй / Соцсети

Самолет принадлежит компании Deer Jet, которая является дочерней структурой China Hainan Airlines Group. Dreamjet способен выполнять рейсы продолжительностью до 17 часов, что позволяет ему обслуживать практически любые направления без необходимости дозаправки. Это особенно актуально для межконтинентальных маршрутов, где важны не только скорость, но и уровень сервиса на борту.

Судя по имеющимся данным, Boeing Dreamliner B787 Dreamjet может стать новым ориентиром для авиакомпаний, стремящихся предложить клиентам не просто перелет, а полноценный сервис на уровне лучших отелей. Важно отметить, что подобные самолеты востребованы не только на международных маршрутах, но и могут заинтересовать российских перевозчиков, ориентированных на премиальный сегмент. В ближайшие годы такие решения способны изменить структуру рынка и повысить требования к качеству обслуживания на дальних рейсах.

Интересно, что тенденция превращения транспорта в полноценное жилье на колесах или крыльях становится все более заметной. Например, среди необычных решений можно выделить самодельный кемпер на базе Ford F550, который также совмещает функции транспорта и дома. Это подтверждает, что современные путешественники все чаще выбирают комфорт и индивидуальные решения даже в пути.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Газонокосильщик повредил машину: как добиться компенсации и что делать
В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Geely Monjaro после рестайлинга: новые опции, умная подвеска и спорные решения
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Архангельск Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться