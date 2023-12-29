Boeing попросил авиакомпании проверить болты

Ранее мы писали Восстановленный Ил-96 вновь поднялся в небо с пассажирами Специалисты Воронежского авиазавода восстановили 18-летний дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-300 ... Читать далее

Ослабленные болты были обнаружены некой авиакомпанией во время планового технического обслуживания самолета Boeing 737 Max. Позже в ходе осмотра другого самолета был обнаружен схожий дефект. Компания Boeing проинформировала о неисправности власти и ее акции на бирже немедленно пошли вниз. Это далеко не первая проблема с моделью Boeing 737 Max, пишет Reuters

В марте 2019 года полеты Boeing 737 Max были приостановлены почти на два года после того, как система стабилизации полета стала причиной двух смертельных авиакатастроф в течение пяти месяцев. В апреле 2023 года поставки некоторых версий Boeing 737 Max приостановили из-за проблемы с комплектующими, которые поставляет Spirit AeroSystems (SPR). В августе компания обнаружила еще один производственный дефект в деталях, поставляемых Spirit, что привело к сокращению плана поставок в октябре.

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