Новая эра беспилотников: Первый полет «умного» дрона YFQ-42A перевернул тактику авиации

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 февраля 2026, 19:51

Боевой дрон YFQ-42A впервые выполнил полуавтономный вылет: что это меняет для военной авиации

Боевой дрон YFQ-42A впервые выполнил полуавтономный вылет: что это меняет для военной авиации

Новая эра беспилотников: Первый полет «умного» дрона YFQ-42A перевернул тактику авиации

Боевой дрон YFQ-42A впервые выполнил полуавтономный вылет: что это меняет для военной авиации

General Atomics представила дрон YFQ-42A, способный летать как самостоятельно, так и в паре с пилотируемыми самолетами. Это событие может стать поворотным моментом для военной авиации и изменить баланс сил в будущем.

General Atomics представила дрон YFQ-42A, способный летать как самостоятельно, так и в паре с пилотируемыми самолетами. Это событие может стать поворотным моментом для военной авиации и изменить баланс сил в будущем.

Первый полуавтономный вылет боевого дрона YFQ-42A, разработанного компанией General Atomics, знаменует собой смену парадигмы в военной авиации, открывая новые горизонты для тактики воздушных операций. Этот аппарат относится к классу совместных боевых самолетов, способных действовать как самостоятельно, так и в связке с пилотируемой авиацией, снижая риски для экипажей и повышая эффективность задач за счет создания «умного» напарника для пилота.

Ключевым отличием YFQ-42A является высокий уровень автономности: в отличие от обычных беспилотников, он самостоятельно анализирует обстановку, прокладывает маршрут и корректирует действия в зависимости от угроз, успешно пройдя испытания. Дрон способен не только вести разведку, но и участвовать в наступательных операциях, взаимодействуя с пилотируемыми самолетами и другими беспилотниками, используя устойчивые каналы связи и средства радиоэлектронной борьбы.

Эксперты полагают, что появление таких систем сместит фокус воздушного боя с традиционных характеристик вроде скорости на способность быстро обрабатывать информацию и принимать решения в условиях неопределенности и противодействия. Экономическая эффективность также играет важную роль, позволяя снизить затраты на подготовку пилотов и выполнять задачи, слишком опасные для человека, что расширяет возможности планирования.

Появление YFQ-42A уже вызвало интерес международных аналитиков, которые видят в нем прообраз будущих воздушных сил, где пилотируемые и беспилотные аппараты будут действовать в тесной связке. В ближайшие годы ожидается развитие платформы с интеграцией искусственного интеллекта и расширением автономных функций для снижения нагрузки на человека.

Этот успешный вылет стал не просто техническим достижением, а важным шагом к созданию принципиально новых систем ведения боевых действий в воздушном пространстве. Теперь ключевым вопросом становится скорость и безопасность адаптации к этим новым возможностям и их эффективное применение.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Тула Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться