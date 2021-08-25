25 августа 2021, 00:06
Богатые тоже плачут: первые покупатели Aurus никак не могут получить свои автомобили
Торжественная церемония запуска серийного производства седанов Aurus Senat на заводе в Елабуге состоялась 31 мая. В мероприятии по видеосвязи принял участие президент Владимир Путин. Ожидалось, что первые автомобили появятся у дилеров в начале июня, но машин нет до сих пор.
Дарья Климова Фото: Aurus
Ранее мы писали
Японские журналисты опубликовали подробный материал о российской люксовой марке представительских автомобилей ...Читать далее
Менеджеры одного из двух московских дилерских центров Aurus осторожно сказали журналистам «Авторевю», что первые клиенты, которые внесли предоплату, получат свои автомобили в сентябре. При этом точную дату пока никто назвать не рискнул.
Первая партия седанов будет состоять исключительно из автомобилей в максимальной комплектации стоимостью 24 млн рублей. Они отличаются только цветом кузова и кожаной отделки салона. Когда клиенты смогут оформить заказ на седан в индивидуальной комплектации дилеры тоже пока не знают.
Упомянутые модели: Aurus Сенат (от 18 000 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Новости по теме
Aurus рассказал об экспортных перспективах
28.06.2021, 12:13
Aurus Senat «как у Путина» отныне можно делать неограниченным тиражом
17.06.2021, 15:14
Встреча Путина и Байдена: на чем приехали президенты
16.06.2021, 16:47
Японцы пришли в восторг от российского Aurus
13.06.2021, 12:17
Страховка на Aurus Senat обойдется в 500 тысяч рублей
02.06.2021, 11:57
Aurus получил версию на водороде
31.05.2021, 16:49
Новости по теме
Aurus рассказал об экспортных перспективах
28.06.2021, 12:13
Aurus Senat «как у Путина» отныне можно делать неограниченным тиражом
17.06.2021, 15:14
Встреча Путина и Байдена: на чем приехали президенты
16.06.2021, 16:47
Японцы пришли в восторг от российского Aurus
13.06.2021, 12:17
Страховка на Aurus Senat обойдется в 500 тысяч рублей
02.06.2021, 11:57
Aurus получил версию на водороде
31.05.2021, 16:49
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Продажа Aurus СенатОбъявления о продаже Aurus Сенат
Транспортный налог
Рейтинги машин