Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

10 июля 2026, 07:53

Bolden S7 выходит на российский рынок: старт продаж намечен на конец 2026 года

Bolden S7 выходит на российский рынок: старт продаж намечен на конец 2026 года

Почему эксперты считают Bolden S7 перспективным пикапом для российских дорог

Bolden S7 выходит на российский рынок: старт продаж намечен на конец 2026 года

Компания Sinotruck готовит к запуску в России новый рамный пикап Bolden S7, который уже проходит сертификацию. Модель адаптирована под местные условия и обещает удивить сочетанием технологий и практичности. Какие особенности скрывает новинка и что это значит для рынка - объясняем, почему стоит следить за развитием событий.

Компания Sinotruck готовит к запуску в России новый рамный пикап Bolden S7, который уже проходит сертификацию. Модель адаптирована под местные условия и обещает удивить сочетанием технологий и практичности. Какие особенности скрывает новинка и что это значит для рынка - объясняем, почему стоит следить за развитием событий.

Появление Bolden S7 на российском рынке может изменить расстановку сил в сегменте пикапов. Для многих автолюбителей это не просто очередная новинка, а реальный шанс получить современный и выносливый автомобиль, созданный с учетом российских реалий. В условиях, когда спрос на практичные и надежные машины стабильно растет, запуск продаж Bolden S7 становится событием, способным повлиять на выбор покупателей и даже на конкуренцию среди производителей.

По информации «Авто Mail», компания Sinotruck уже завершает сертификацию Bolden S7 для России. Ожидается, что ближе к концу года модель появится в продаже. Главная особенность - рамная конструкция, которая традиционно считается более прочной и подходящей для сложных условий эксплуатации. Габариты автомобиля внушительные: длина 5645 мм, ширина 1895 мм, высота 1890 мм, а колесная база достигает 3470 мм. Это позволяет рассчитывать на просторный салон и вместительную грузовую платформу.

Под капотом установлен двухлитровый турбодизель Weichai, который на китайском рынке развивает 177 л. с. и может сочетаться как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с восьмидиапазонным автоматом. Привод - полный, с возможностью подключения передней оси через муфту, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Такой набор технических решений редко встречается в сегменте массовых пикапов, что может стать серьезным преимуществом для Bolden S7.

Грузоподъемность модели с двухрядной кабиной достигает 1050 кг, что особенно актуально для тех, кто использует автомобиль не только для личных нужд, но и для работы. Кузов выполнен из оцинкованной стали, что должно повысить долговечность и устойчивость к коррозии. Внутри - два 12,3-дюймовых дисплея, множество физических кнопок и отдельный блок двухзонного климат-контроля. В списке опций - камеры кругового обзора с функцией «прозрачный капот», что облегчает маневрирование в сложных условиях.

На китайском рынке Bolden S7 оснащается современными ассистентами водителя, обеспечивающими уровень автономности 2.5+. Однако для России окончательные комплектации и технические параметры станут известны только после завершения сертификации. Цены и варианты исполнения объявят ближе к старту продаж. Как отмечают эксперты, интерес к пикапам в России стабильно растет, особенно на фоне ограниченного выбора новых моделей и популярности подержанных автомобилей.

Для справки: рамные пикапы традиционно востребованы в регионах с тяжелыми дорожными условиями и среди тех, кто ценит универсальность. Появление Bolden S7 может усилить конкуренцию в сегменте, где до сих пор доминировали привычные бренды. Если судить по заявленным характеристикам, новинка способна заинтересовать не только частных владельцев, но и малый бизнес. Важно отметить, что окончательные параметры для российского рынка могут отличаться от китайских, поэтому стоит дождаться официальных данных после завершения всех процедур.

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