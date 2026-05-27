Экстремальные трассы, семейная атмосфера и новые рекорды на подмосковном эндурофестивале

27 мая 2026, 22:26
Более 170 мотоциклистов приняли участие в эндурофестивале под Солнечногорском
В Подмосковье прошел масштабный эндурофестиваль. Участники преодолевали сложные трассы. Атмосфера была дружелюбной и захватывающей. Организаторы обещают новые события.
Вблизи деревни Новое, что под Солнечногорском, состоялся ежегодный эндурофестиваль, который вновь собрал поклонников экстремальной езды на мотоциклах. Как сообщает 360.ru, более 170 спортсменов разных возрастов, от новичков до опытных гонщиков, вышли на старт, чтобы испытать себя на сложных трассах и преодолеть десятки препятствий.
Организаторы подготовили для участников сразу несколько форматов соревнований. На специально оборудованном стадионе мотоциклисты соревновались в скорости прохождения круга с искусственно созданными препятствиями: бревнами, покрышками, деревянными конструкциями и крутыми подъемами. Для любителей настоящего бездорожья был организован большой лесной заезд протяженностью 35 километров, где трасса проходила по пересеченной местности и требовала максимальной концентрации.
Подобные фестивали проходят по всей России, от Владивостока до Калининграда, а также в странах СНГ. Эндуро - это особый класс мотоциклов, предназначенных для езды по сложным маршрутам, где важны не только скорость, но и умение справляться с препятствиями.
В этом году среди участников были не только взрослые спортсмены, но и подростки. Особое внимание привлекли сестры Валерия и Маргарита, которые занимаются эндуро уже три года и уверенно преодолевали трассы наравне с мужчинами. Всего на фестивале выступили мотоциклисты в возрасте от 14 до 45 лет, что позволило создать по-настоящему семейную атмосферу.
По мнению опытных гонщиков, такие мероприятия особенно важны для новичков. Здесь можно попробовать свои силы в безопасной и поддерживающей среде, не опасаясь разочарования от слишком сложных гонок. Организаторы отмечают, что с каждым годом количество участников растет, а география фестиваля расширяется.
Фестиваль завершился церемонией награждения победителей и обсуждением планов на будущее. Организаторы намерены и дальше развивать эндуродвижение в Подмосковье и по всей стране, чтобы объединять любителей мотоциклов всех возрастов и уровней подготовки.
