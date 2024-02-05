Более 20 тысяч новеньких Lada Vesta оказались никому не нужны. Покупателей отпугивает не только цена

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Как выяснил паблик Avtograd news в одном из официальных дилерских центров Lada в Тольятти, продажи седанов Vesta без подушек безопасности и других полезных опций начались еще две недели назад, но за это время не удалось реализовать ни одного автомобиля. Покупатели обходят такие «пустые» машины стороной. Они предпочитают или Vesta в полной комплектации, которые были собраны раньше и еще остались на складах у дилеров, или и вовсе покупают более дешевую Granta.

Менеджеры автосалона опасаются, что такие сильно «упрощенные» Lada Vesta могут зависнуть на складе надолго. Примерно с 20 февраля АвтоВАЗ возобновляет сборку Vesta c подушками безопасности, поэтому есть смысл подождать еще пару-тройку недель и купить машину в более достойной комплектации. Если на «упрощенные» автомобили не объявят срочно какие-то скидки или акции, продать их будет очень трудно.

По информации инсайдеров, ориентировочно с 20 февраля с конвейера начнут сходить автомобили Vesta с мотором 1,6 литра (106 л.с.) и одной фронтальной подушкой безопасности водителя. Для машин с 1,8-литровым мотором (122 л.с.) предусмотрены две фронтальные подушки безопасности.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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