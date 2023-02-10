Более 300 тысяч человек подали коллективный иск к Mercedes-Benz Group

Ранее мы писали Дизельный кошмар Volkswagen продолжается: подан новый коллективный иск Печальная история началась в 2015 году, когда выяснилось, что Volkswagen устанавливал на свои дизельные автомобили ... Читать далее

Более 300 тысяч человек подали иск к Mercedes-Benz Group AG, сообщает Reuters . В ближайшее время к ним должны присоединиться еще 35 тысяч человек. Все они обвиняют компанию в том, что заявленный уровень выбросов автомобилей Mercedes-Benz не соответствует реальному. На протяжении восьми лет, с 2008 по 2016 год, концерн продал в Европе и США сотни тысяч автомобилей с недопустимо высоким уровнем выбросов вредных веществ. В иске говорится, что некоторые автомобили Mercedes-Benz оснащены системой, предназначенной для снижения выбросов NOx, но должным образом она работает только при определенных температурах.

Представители Mercedes-Benz отрицают все обвинения, а также возможные параллели с известным дизельным скандалом, разгоревшимся несколько лет назад вокруг концерна Volkswagen Group. По их словам, в деле против Mercedes-Benz имеются «решающие отличия». Компания не устанавливала в свои автомобили обманное программное обеспечение, которое намеренно занижало бы уровень выбросов при проверке государственной инспекцией.

Фото: unsplash.com

Тем не менее, 9 февраля Комиссия по справедливой торговле Республики Корея оштрафовала концерн Mercedes-Benz Group AG и еще двух немецких автопроизводителей за умышленную манипуляцию данными, которая привела к увеличению выбросов в атмосферу вредных для человека оксидов азота. По информации ТАСС, Mercedes-Benz обязан выплатить штраф в размере 20,7 млрд вон (16,4 млн долларов).

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