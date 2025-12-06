Внезапно гаснет экран: массовый отзыв Ram с 12-дюймовым дисплеем – что делать владельцам

6 декабря 2025, 07:41
Более 72 тысяч Ram отзывают из-за сбоя цифровой панели приборов
Stellantis выявила проблему с программным обеспечением у Ram 2025 и 2026 годов. В зоне риска оказались более 72 тысяч пикапов и шасси. У всех этих машин может внезапно потухнуть цифровая приборная панель. Причины и последствия пока держатся в секрете. Подробности – в нашем материале.
В Северной Америке компания Stellantis столкнулась с серьезной технической проблемой, затронувшей сразу несколько десятков тысяч автомобилей Ram. Как сообщает autoevolution, речь идет о пиках и шасси, выпущенных на заводах Sterling Heights и Saltillo для моделей 2025 и 2026 годов. Всего под отзыв попало 72 509 машин, оснащенных современной 12-дюймовой цифровой приборной панелью.
Похожие материалы Додж
-
03.12.2025, 15:19
Владелец Ram 1500 TRX с проблемным мотором превратил пикап в 900-сильного монстра
Владелец Ram 1500 TRX столкнулся с серьезными проблемами двигателя на небольшом пробеге. Вместо дилера он выбрал тюнинг-ателье, где мотор не только восстановили, но и значительно усилили. После доработок пикап стал выдавать почти 900 лошадиных сил. Чем закончился эксперимент с мощностью – читайте в материале.Читать далее
-
24.11.2025, 14:48
Ram 1500 TRX и Toyota Supra устроили дуэль на дрэг-стрипе: результат удивил всех
Ram 1500 TRX с мощным V8 и Toyota Supra встретились на дрэг-стрипе. Соперничество оказалось напряженным, а разница на финише удивила. Оба автомобиля показали впечатляющую динамику. Кто оказался впереди – интрига сохраняется до самого конца. Не пропустите подробности необычной гонки.Читать далее
-
18.11.2025, 07:59
Ram готовит возвращение 1500 TRX и семейный Ramcharger TRX SUV к 2028 году
Ram планирует возродить легендарный 1500 TRX уже в 2026 году. К 2028 году появится семейный Ramcharger TRX SUV. Ожидается сочетание внедорожных возможностей и цифрового дизайна. Подробности о будущих новинках держатся в секрете. Интрига вокруг новых моделей только растет.Читать далее
-
14.11.2025, 20:22
Владелец Ram 1500 Rebel 2025 года пожалел о покупке спустя 3500 км
Новый Ram 1500 Rebel 2025 года с пробегом 3500 км неожиданно оказался на продаже. Владелец купил его за 78 495 долларов, но быстро разочаровался. Что не так с этим пикапом? Узнайте подробности необычной истории и причины столь скорой продажи.Читать далее
-
13.11.2025, 17:11
Ram 1500 TRX 2026-2027 возвращается с новым V8 и мощными версиями
Ram готовит возвращение легендарного TRX с обновленным V8. В сети появились рендеры и слухи о новых версиях. Ожидаются мощные моторы и гибридные технологии. Подробности о возможных характеристиках и ценах – в нашем материале.Читать далее
-
05.11.2025, 05:01
Владелец Ram 1500 TRX Final Edition потерял 3 млн рублей за 4 тысячи км
Редкая версия пикапа Ram 1500 TRX Final Edition сменила владельца на аукционе. Новый хозяин получил почти новый автомобиль, а прежний потерял крупную сумму. Почему цена так резко упала и что стало причиной столь быстрой продажи – подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.10.2025, 06:06
В США отзывают почти 300 тысяч фургонов Ram ProMaster из-за риска возгорания
В Америке стартовал крупный отзыв коммерческих фургонов. Причина связана с возможным перегревом электросистемы. Под угрозой оказались автомобили 2018 - 2026 годов выпуска. Подробности о масштабах и последствиях пока держатся в секрете. Эксперты советуют не откладывать визит в сервис.Читать далее
-
21.10.2025, 13:46
Ram Dakota возвращается как цифровой внедорожник с чертами Durango и пикапа
Stellantis готовит неожиданные перемены для Ram. Впереди не только громкие премьеры, но и возвращение к истокам. Что ждет поклонников марки – интрига сохраняется.Читать далее
-
17.10.2025, 08:49
Тюнер из Техаса создал Ram TRX на 1000 сил и прокатил случайного пассажира
Один из последних Ram TRX получил невероятную доработку. Тюнер из США превратил пикап в настоящего монстра. Мощность выросла до 1000 л.с., а звук двигателя стал еще агрессивнее. Неожиданный пассажир испытал на себе всю мощь этого зверя.Читать далее
-
16.10.2025, 05:08
Яркий тюнинг Ram 1500 2026 года: цифровые цвета и 650 сил
Ram 1500 2026 года получил необычный цифровой облик. Мощность пикапа теперь впечатляет еще больше. Новые цвета и детали дизайна интригуют поклонников. Что еще приготовил производитель – читайте в нашем материале.Читать далее
