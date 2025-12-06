Внезапно гаснет экран: массовый отзыв Ram с 12-дюймовым дисплеем – что делать владельцам

Более 72 тысяч Ram отзывают из-за сбоя цифровой панели приборов

Stellantis выявила проблему с программным обеспечением у Ram 2025 и 2026 годов. В зоне риска оказались более 72 тысяч пикапов и шасси. У всех этих машин может внезапно потухнуть цифровая приборная панель. Причины и последствия пока держатся в секрете. Подробности – в нашем материале.

Stellantis выявила проблему с программным обеспечением у Ram 2025 и 2026 годов. В зоне риска оказались более 72 тысяч пикапов и шасси. У всех этих машин может внезапно потухнуть цифровая приборная панель. Причины и последствия пока держатся в секрете. Подробности – в нашем материале.

В Северной Америке компания Stellantis столкнулась с серьезной технической проблемой, затронувшей сразу несколько десятков тысяч автомобилей Ram. Как сообщает autoevolution, речь идет о пиках и шасси, выпущенных на заводах Sterling Heights и Saltillo для моделей 2025 и 2026 годов. Всего под отзыв попало 72 509 машин, оснащенных современной 12-дюймовой цифровой приборной панелью.

Stellantis запускает масштабную сервисную кампанию из-за сбоя в программном обеспечении, который может привести к полному отключению экрана цифровой приборной панели. Проблема проявляется внезапно — дисплей гаснет как во время движения, так и при запуске двигателя, а перезагрузка системы часто не помогает. Этот сбой создает серьезную угрозу безопасности, так как водитель мгновенно лишается доступа к ключевой информации: скорости, уровню топлива и показаниям датчиков. Чтобы устранить дефект, дилерские центры бесплатно обновят программное обеспечение. Компания уже рассылает уведомления владельцам и просит их как можно скорее обратиться в сервис. Подобные инциденты становятся все более распространенными с ростом сложности автомобильной электроники. Оперативные сервисные кампании — это мера, позволяющая производителям минимизировать риски и обеспечить безопасность клиентов.