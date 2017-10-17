Более миллиона автомобилей Mercedes-Benz подлежат отзыву
Потенциально бракованные элементы могут быть установлены на моделях A, B, C, E, CLA, GLA и GLC классов, сошедшие с конвейера с 2012 по 2018 годы. Более 500 000 единиц отзывается на территории США и Канады, 400 000 автомобилей реализованы в Великобритании, а остальные машины будут приглашены на сервис в Германии.
Автопроизводитель сообщил, что в настоящее время поступили сообщения о нескольких случаях в США, когда раскрывшаяся подушка безопасности привела к незначительным травмам водителя. Компания акцентирует внимание на том, что сервисная акция никак не связана с отзывами машин, оснащенных «эйрбегами» от японской марки Takata.
Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz начал отзыв 14 842 моделей Sprinter Classic на территории России.
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