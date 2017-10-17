17 октября 2017, 20:01

Более миллиона автомобилей Mercedes-Benz подлежат отзыву

Автоконцерн Daimler объявил о начале масштабной сервисной кампании из-за дефекта электронных деталей в рулевом управлении. Неисправность может привести к внезапному срабатыванию подушки безопасности.
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Специалисты марки выявили возможный дефект в системе рулевого управления, который способен спровоцировать непроизвольное срабатывание фронтальной подушки безопасности со стороны водителя. Причиной является неисправная контактная спираль и недостаточное заземление электронных компонентов рулевого механизма. Этот брак вызывает электрический разряд, который активизирует подушку безопасности.

Потенциально бракованные элементы могут быть установлены на моделях A, B, C, E, CLA, GLA и GLC классов, сошедшие с конвейера с 2012 по 2018 годы. Более 500 000 единиц отзывается на территории США и Канады, 400 000 автомобилей реализованы в Великобритании, а остальные машины будут приглашены на сервис в Германии.

Автопроизводитель сообщил, что в настоящее время поступили сообщения о нескольких случаях в США, когда раскрывшаяся подушка безопасности привела к незначительным травмам водителя. Компания акцентирует внимание на том, что сервисная акция никак не связана с отзывами машин, оснащенных «эйрбегами» от японской марки Takata.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz начал отзыв 14 842 моделей Sprinter Classic на территории России.

Новости Мерседес Бенц, Мерседес

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Отзывы по теме
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Более миллиона автомобилей Mercedes-Benz подлежат отзыву
{{material_121377}}Специалисты марки выявили возможный дефект в системе рулевого управления, который способен спровоцировать непроизвольное срабатывание фронтальной подушки безопасности со стороны водителя. Причиной является неисправная контактная спираль и недостаточное заземление электронных компонентов рулевого механизма. Этот брак вызывает электрический разряд, который активизирует подушку безопасности.Потенциально бракованные элементы могут быть установлены на моделях A, B, C, E, CLA, GLA и GLC классов, сошедшие с конвейера с 2012 по 2018 годы. Более 500 000 единиц отзывается на территории США и Канады, 400 000 автомобилей реализованы в Великобритании, а остальные машины будут приглашены на сервис в Германии.Автопроизводитель сообщил, что в настоящее время поступили сообщения о нескольких случаях в США, когда раскрывшаяся подушка безопасности привела к незначительным травмам водителя. Компания акцентирует внимание на том, что сервисная акция никак не связана с отзывами машин, оснащенных «эйрбегами» от японской марки Takata.Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz начал отзыв 14 842 моделей Sprinter Classic на территории России.
2017-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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