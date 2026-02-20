Тягачи и самосвалы лидируют в продажах грузовиков когда рынок растет

20 февраля 2026, 15:57
Более миллиона новых тяжелых грузовиков за 15 лет: как изменился спрос по типам кузова
Более миллиона новых тяжелых грузовиков за 15 лет: как изменился спрос по типам кузова
Вышло исследование: за последние 15 лет в России реализовано свыше миллиона новых тяжелых грузовиков. Как распределились продажи между тягачами, самосвалами, спецтехникой и фургонами? Почему структура рынка меняется в зависимости от экономической ситуации и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях.
Российский рынок тяжелых грузовых автомобилей (HCV) за последние полтора десятилетия пережил немало перемен. По информации Автостата с 2011 по 2026 год в стране было продано более миллиона новых машин этого сегмента - речь идет о грузовиках полной массой свыше 16 тонн. Такой результат стал возможен благодаря устойчивому спросу на коммерческий транспорт, который остается ключевым инструментом для развития логистики, строительства и промышленности.
В структуре продаж наибольшую долю заняли седельные тягачи - их за 15 лет реализовано 433 тысячи единиц. На втором месте - самосвалы, которых купили 278 тысяч. Далее следуют различные виды спецтехники (229 тысяч) и, наконец, фургоны и бортовые версии, общий объем которых превысил 100 тысяч машин. Интересно, что соотношение между этими типами кузовов заметно менялось в зависимости от состояния рынка.
Когда экономика сталкивалась с трудностями и спрос на новые грузовики снижался, доля спецтехники, фургонов и бортовых версий возрастала. В такие периоды строительные и коммунальные предприятия чаще обновляли парк специализированных машин, а перевозчики откладывали покупку новых тягачей и самосвалов. Зато в годы роста именно тягачи и самосвалы становились локомотивами рынка, обеспечивая основной прирост продаж.
Средние показатели за 15 лет выглядят так: 41% всех новых HCV пришлись на тягачи, 27% - на самосвалы, 21% - на спецтехнику, 7% - на бортовые грузовики и 4% - на фургоны. Такая структура отражает специфику российского рынка, где перевозки на дальние расстояния и строительные проекты традиционно занимают ведущие позиции.
Стоит отметить, что динамика спроса на тяжелые грузовики тесно связана с общими тенденциями в экономике и строительстве. Например, в периоды активного дорожного строительства и крупных инфраструктурных проектов резко возрастает потребность в самосвалах и спецтехнике. А когда логистические компании расширяют автопарк, на первый план выходят тягачи. Впрочем, как показывает практика, даже в сложные годы рынок находит точки роста за счет обновления специализированного транспорта.
Если Вы не знали, в прошлом году российский рынок коммерческого транспорта и спецтехники столкнулся с серьезными вызовами. Как отмечалось в материале о резком падении спроса на грузовики и спецтехнику в 2025 году, спрос на новые машины снизился более чем наполовину. Это стало следствием экономических трудностей и изменений в логистических цепочках, что напрямую повлияло на структуру продаж HCV.
В периоды спада на рынке заметно увеличивается доля специализированных машин - коммунальной, строительной и дорожной техники. Это связано с тем, что государственные и муниципальные заказы на обновление парка сохраняются даже в непростых условиях, а частные перевозчики предпочитают отложить покупку новых тягачей до лучших времен. В результате структура рынка становится более сбалансированной, а производители вынуждены адаптироваться к новым реалиям.
Справка 110km.ru. HCV (Heavy Commercial Vehicles) - это категория тяжелых коммерческих автомобилей с полной массой свыше 16 тонн. В нее входят седельные тягачи, самосвалы, спецтехника, фургоны и бортовые грузовики. Такие машины используются для перевозки грузов на дальние расстояния, выполнения строительных и коммунальных работ, а также для обслуживания крупных промышленных объектов. Российский рынок HCV традиционно отличается высокой долей отечественных производителей, однако в последние годы растет присутствие зарубежных брендов, особенно из Китая и стран СНГ.
Похожие материалы
-
21.02.2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:39
Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали уверен: несмотря на резкую критику новых технических требований, Макс Ферстаппен не планирует завершать карьеру. Чемпион открыто высказывает недовольство грядущими переменами, но останется в спорте. Почему это важно для всей Формулы-1 - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Lada Largus в Москве за пять лет эксплуатации
Владельцы Lada Largus в столице сталкиваются с заметными расходами на обслуживание, ремонт и страховку. Аналитики подсчитали, сколько придется потратить за пять лет, и почему итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов.Читать далее
-
21.02.2026, 04:24
Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали
Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:36
Как Haval H9 защищает кузов от коррозии: детали антикоррозийной обработки
Узнайте, какие инновации применили для защиты кузова. Почему гарантия на коррозию стала рекордной. Какие особенности отличают российскую версию. Все подробности - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:08
Magic Seats и спорные решения: что скрывает салон обновлённого Honda HR-V
Тест Honda HR-V Hybrid: городская экономия 4 л/100 км против трассы 8,6 л. Magic Seats, спорный салон, шумный мотор. Практичный кроссовер с гибридом e:HEV — стоит ли покупать? Честный обзор плюсов и минусов.Читать далее
-
20.02.2026, 20:59
Владельцы LiXiang не могут зарегистрировать новые авто в ГАИ - массовые отказы и изъятия
В России владельцы новых LiXiang сталкиваются с неожиданными отказами ГАИ при регистрации. Инспекторы сомневаются в подлинности VIN-табличек, а машины отправляют на экспертизу. Почему это происходит и что делать - объясняют эксперты.Читать далее
-
20.02.2026, 20:46
Зимние шины Gislaved SpikeControl: лидер продаж и новые технологии сезона
Зимние шины Gislaved SpikeControl стали самыми востребованными среди участников акции, проходившей с осени по конец декабря 2025 года. Почему именно эта модель вызвала ажиотаж, какие технологии применили на ульяновском заводе и что это значит для российских водителей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
20.02.2026, 20:39
Какие авто допускают к работе в Яндекс Такси: новые правила и ограничения 2026 года
Вышло новое исследование: какие автомобили реально допускают к работе в Яндекс Такси по тарифам эконом, комфорт и бизнес. Почему часть моделей не прошли отбор, что изменится с 2026 года и какие требования ужесточили - мало кто знает детали.Читать далее
Похожие материалы
-
21.02.2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:39
Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали уверен: несмотря на резкую критику новых технических требований, Макс Ферстаппен не планирует завершать карьеру. Чемпион открыто высказывает недовольство грядущими переменами, но останется в спорте. Почему это важно для всей Формулы-1 - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Lada Largus в Москве за пять лет эксплуатации
Владельцы Lada Largus в столице сталкиваются с заметными расходами на обслуживание, ремонт и страховку. Аналитики подсчитали, сколько придется потратить за пять лет, и почему итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов.Читать далее
-
21.02.2026, 04:24
Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали
Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:36
Как Haval H9 защищает кузов от коррозии: детали антикоррозийной обработки
Узнайте, какие инновации применили для защиты кузова. Почему гарантия на коррозию стала рекордной. Какие особенности отличают российскую версию. Все подробности - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:08
Magic Seats и спорные решения: что скрывает салон обновлённого Honda HR-V
Тест Honda HR-V Hybrid: городская экономия 4 л/100 км против трассы 8,6 л. Magic Seats, спорный салон, шумный мотор. Практичный кроссовер с гибридом e:HEV — стоит ли покупать? Честный обзор плюсов и минусов.Читать далее
-
20.02.2026, 20:59
Владельцы LiXiang не могут зарегистрировать новые авто в ГАИ - массовые отказы и изъятия
В России владельцы новых LiXiang сталкиваются с неожиданными отказами ГАИ при регистрации. Инспекторы сомневаются в подлинности VIN-табличек, а машины отправляют на экспертизу. Почему это происходит и что делать - объясняют эксперты.Читать далее
-
20.02.2026, 20:46
Зимние шины Gislaved SpikeControl: лидер продаж и новые технологии сезона
Зимние шины Gislaved SpikeControl стали самыми востребованными среди участников акции, проходившей с осени по конец декабря 2025 года. Почему именно эта модель вызвала ажиотаж, какие технологии применили на ульяновском заводе и что это значит для российских водителей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
20.02.2026, 20:39
Какие авто допускают к работе в Яндекс Такси: новые правила и ограничения 2026 года
Вышло новое исследование: какие автомобили реально допускают к работе в Яндекс Такси по тарифам эконом, комфорт и бизнес. Почему часть моделей не прошли отбор, что изменится с 2026 года и какие требования ужесточили - мало кто знает детали.Читать далее