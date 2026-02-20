Тягачи и самосвалы лидируют в продажах грузовиков когда рынок растет

Более миллиона новых тяжелых грузовиков за 15 лет: как изменился спрос по типам кузова

Вышло исследование: за последние 15 лет в России реализовано свыше миллиона новых тяжелых грузовиков. Как распределились продажи между тягачами, самосвалами, спецтехникой и фургонами? Почему структура рынка меняется в зависимости от экономической ситуации и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях.

Российский рынок тяжелых грузовых автомобилей (HCV) за последние полтора десятилетия пережил немало перемен. По информации Автостата с 2011 по 2026 год в стране было продано более миллиона новых машин этого сегмента - речь идет о грузовиках полной массой свыше 16 тонн. Такой результат стал возможен благодаря устойчивому спросу на коммерческий транспорт, который остается ключевым инструментом для развития логистики, строительства и промышленности.

В структуре продаж наибольшую долю заняли седельные тягачи - их за 15 лет реализовано 433 тысячи единиц. На втором месте - самосвалы, которых купили 278 тысяч. Далее следуют различные виды спецтехники (229 тысяч) и, наконец, фургоны и бортовые версии, общий объем которых превысил 100 тысяч машин. Интересно, что соотношение между этими типами кузовов заметно менялось в зависимости от состояния рынка.

Когда экономика сталкивалась с трудностями и спрос на новые грузовики снижался, доля спецтехники, фургонов и бортовых версий возрастала. В такие периоды строительные и коммунальные предприятия чаще обновляли парк специализированных машин, а перевозчики откладывали покупку новых тягачей и самосвалов. Зато в годы роста именно тягачи и самосвалы становились локомотивами рынка, обеспечивая основной прирост продаж.

Средние показатели за 15 лет выглядят так: 41% всех новых HCV пришлись на тягачи, 27% - на самосвалы, 21% - на спецтехнику, 7% - на бортовые грузовики и 4% - на фургоны. Такая структура отражает специфику российского рынка, где перевозки на дальние расстояния и строительные проекты традиционно занимают ведущие позиции.

Стоит отметить, что динамика спроса на тяжелые грузовики тесно связана с общими тенденциями в экономике и строительстве. Например, в периоды активного дорожного строительства и крупных инфраструктурных проектов резко возрастает потребность в самосвалах и спецтехнике. А когда логистические компании расширяют автопарк, на первый план выходят тягачи. Впрочем, как показывает практика, даже в сложные годы рынок находит точки роста за счет обновления специализированного транспорта.

Если Вы не знали, в прошлом году российский рынок коммерческого транспорта и спецтехники столкнулся с серьезными вызовами. Как отмечалось в материале о резком падении спроса на грузовики и спецтехнику в 2025 году, спрос на новые машины снизился более чем наполовину. Это стало следствием экономических трудностей и изменений в логистических цепочках, что напрямую повлияло на структуру продаж HCV.

В периоды спада на рынке заметно увеличивается доля специализированных машин - коммунальной, строительной и дорожной техники. Это связано с тем, что государственные и муниципальные заказы на обновление парка сохраняются даже в непростых условиях, а частные перевозчики предпочитают отложить покупку новых тягачей до лучших времен. В результате структура рынка становится более сбалансированной, а производители вынуждены адаптироваться к новым реалиям.

Справка 110km.ru. HCV (Heavy Commercial Vehicles) - это категория тяжелых коммерческих автомобилей с полной массой свыше 16 тонн. В нее входят седельные тягачи, самосвалы, спецтехника, фургоны и бортовые грузовики. Такие машины используются для перевозки грузов на дальние расстояния, выполнения строительных и коммунальных работ, а также для обслуживания крупных промышленных объектов. Российский рынок HCV традиционно отличается высокой долей отечественных производителей, однако в последние годы растет присутствие зарубежных брендов, особенно из Китая и стран СНГ.