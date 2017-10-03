3 октября 2017, 09:03

Более триллиона рублей россияне потратили на иномарки

Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование отечественного автомобильного рынка. Выяснилось, что за девять месяцев текущего года россияне потратили 1,1 трлн рублей на приобретение автомобилей иностранных брендов.
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Этот показатель на 11% больше, чем результаты аналогичного периода прошлого года. Открывает тройку лидеров Toyota - ей удалось заработать 134 млрд рублей, что превзошло показатели других компаний. Но несмотря на лидерство, эта цифра на 2% меньше, чем за прошлый год.

На втором месте корейская Kia. Соотечественники приобрели продукцию компании на 127 млрд рублей, что превысило прошлогодние показатели на 40%. И замыкает тройку лидеров Hyundai. С января по август производитель заработал в России 99 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2016 году.

Следующими стали Mercedes-Benz (96 млрд руб.; -7%) и BMW (72 млрд руб.; +13%). В настоящее время россияне выбирают в 90% случаев автомобили иностранных компаний. На приобретение моделей отечественного производства было потрачено 115 млрд рублей за девять месяцев текущего года. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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У какого какая вода на даче?
Спасибо, буду знать, что это признаки переизбытка железа.
Alex098
Что можно подарить другу?
| Кому: nikita. А он не обиделся?Может лучше было купить сертификат?
Alex098
Какой у вас смартфон?
У меня Нокиа-люмия.
Alex098
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Более триллиона рублей россияне потратили на иномарки
{{material_121172}}Этот показатель на 11% больше, чем результаты аналогичного периода прошлого года. Открывает тройку лидеров Toyota - ей удалось заработать 134 млрд рублей, что превзошло показатели других компаний. Но несмотря на лидерство, эта цифра на 2% меньше, чем за прошлый год.На втором месте корейская Kia. Соотечественники приобрели продукцию компании на 127 млрд рублей, что превысило прошлогодние показатели на 40%. И замыкает тройку лидеров Hyundai. С января по август производитель заработал в России 99 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2016 году.Следующими стали Mercedes-Benz (96 млрд руб.; -7%) и BMW (72 млрд руб.; +13%). В настоящее время россияне выбирают в 90% случаев автомобили иностранных компаний. На приобретение моделей отечественного производства было потрачено 115 млрд рублей за девять месяцев текущего года. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
2017-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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