3 октября 2017, 09:03
Более триллиона рублей россияне потратили на иномарки
Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование отечественного автомобильного рынка. Выяснилось, что за девять месяцев текущего года россияне потратили 1,1 трлн рублей на приобретение автомобилей иностранных брендов.
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На втором месте корейская Kia. Соотечественники приобрели продукцию компании на 127 млрд рублей, что превысило прошлогодние показатели на 40%. И замыкает тройку лидеров Hyundai. С января по август производитель заработал в России 99 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2016 году.
Следующими стали Mercedes-Benz (96 млрд руб.; -7%) и BMW (72 млрд руб.; +13%). В настоящее время россияне выбирают в 90% случаев автомобили иностранных компаний. На приобретение моделей отечественного производства было потрачено 115 млрд рублей за девять месяцев текущего года. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Спасибо, буду знать, что это признаки переизбытка железа.
| Кому: nikita. А он не обиделся?Может лучше было купить сертификат?
У меня Нокиа-люмия.
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