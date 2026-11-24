24 ноября 2026, 10:29
Как в России готовят профессиональных перекупов машин
Как в России готовят профессиональных перекупов машин
За первую неделю на программу записались более тысячи человек. Официальной профессии «перекупа» пока нет, а покупка машин после ДТП требует точного расчета расходов. На обучении разбирают оценку повреждений и участие в аукционах.
В обновленном общероссийском классификаторе профессий, который действует с 1 января 2026 года, появились сотни новых позиций. Среди них есть коуч, копирайтер, SMM-менеджер и специалист по ИИ, но названий «перекуп» и «автоброкер» в перечне нет. Тем временем участники авторынка запустили обучение перепродаже машин.
За первую неделю после запуска на программу MIGTORG PRO зарегистрировались более тысячи человек, сообщили организаторы. На занятиях разбирают оценку повреждений, расчет затрат на восстановление автомобилей после ДТП и участие в аукционных торгах с последующей продажей машин.
По данным организаторов, больше всего регистраций пришлось на Уральский федеральный округ - 39%. Еще 20% участников представляли Москву и Санкт-Петербург. Интерес к профессиональному каналу продаж отражает и исследование «Авито Авто»: 51% опрошенных покупателей допускают покупку автомобиля у профессионального продавца. Результаты представили в мае 2026 года на конференции Haraba. Этот показатель отражает заявленную готовность рассматривать подобный вариант, а не долю состоявшихся сделок.
На обучении разбирают автомобили после ДТП и расходы на их восстановление. Участников учат выбирать поврежденную машину, анализировать дефекты и рассчитывать стоимость ремонта. Затем они осваивают участие в торгах и подготовку автомобиля к продаже. В расчет берут не только цену лота: важны стоимость запчастей и логистика, диагностика, сроки ремонта и сопутствующие риски. Отдельно рассматривают повреждения силовой структуры кузова и сработавшие подушки безопасности; также оценивают неисправности электроники и скрытые дефекты агрегатов. Эти факторы необходимо учесть до торгов, иначе последующая продажа может обернуться убытком.
Профессиональная перепродажа автомобилей существует уже более 25 лет, хотя отдельной специальности для нее в классификаторе нет. Руководитель образовательного проекта Александр Коротков рассказал 110km.ru, что обучение помогает собрать необходимые для такого бизнеса компетенции. По его оценке, на автомобильных аукционах важно учитывать цену покупки и затраты на восстановление, а также сроки ремонта с сопутствующими рисками.
Александр Коротков ожидает, что в 2027 году перепродажа автомобилей может стать для молодежи способом попробовать себя в предпринимательстве, примерно как торговля на маркетплейсах сегодня.
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