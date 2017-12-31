Болельщики получили возможность смотреть матчи в «Секторе Чемпионов»
Болельщики отвечают своим любимым командам взаимностью: на любых матчах «Зенита» и СКА яблоку негде упасть. Футбольный и хоккейный Петербург регулярно бьют рекорды посещаемости в России. А с завершением строительства стадиона «Санкт-Петербург» Северная столица стала лидером по количеству болельщиков на футбольном стадионе. На каждом матче на Крестовском острове в среднем собирается по 40-50 тыс. зрителей. Даже Москва и Краснодар остались далеко позади! СКА уже несколько лет в лидерах по посещаемости. В прошлом сезоне в «Ледовый дворец» на матчи приходило в среднем 11789 зрителей и это лучший показатель в лиге. Заполняемость ледовой арены 95,8%, а на многие игры задолго до стартового свистка раскуплены все билеты.
Несмотря на вместительные спортивные арены, попасть на игры любимых команд не так просто. Билеты на «Зенит» и СКА разлетаются за считанные дни. А перед важными встречами перед кассами арен собираются внушительные очереди. Но теперь у петербургских поклонников спорта появилась дополнительная возможность попасть на матчи.
С 1 января 2018 года клиенты сети АЗС «Газпромнефть» смогут участвовать в розыгрыше билетов на домашние матчи СКА и «Зенита». Поклонникам клубов достаточно заправлять свой автомобиль топливом с улучшенными характеристиками G-Drive от 30 литров с применением бонусной карты «Нам по пути» и зарегистрировать ее в акции «Сектор Чемпионов» на сайте: www.gpnbonus.ru.
Билеты выиграют те автолюбители, которые заправят больший объем топлива G-Drive, чем их соперники. Розыгрыши билетов проводятся каждый месяц с 1 января по 24 ноября 2018 года. На ледовой и футбольной аренах для победителей отведены лучшие места для обзора игр в премиальном секторе «G-Drive».
Теперь автолюбители-болельщики смогут не просто заправляться качественным топливом, но и получать спортивный бонус от любимых команд. А самых преданных болельщиков клубов можно будет узнать по занимаемым местам - в «Секторе Чемпионов».
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