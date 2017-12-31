31 декабря 2017, 16:29

Болельщики получили возможность смотреть матчи в «Секторе Чемпионов»

Футбол и хоккей очень любят в Северной столице, а «Зенит» со СКА не подводят. Сине-бело-голубые стали уже пятикратными чемпионами России и каждый год борются за золото. А армейцы за последние 3 года дважды завоевывали Кубок Гагарина и в нынешнем сезоне продолжают радовать достижениями.
^
Болельщики получили возможность смотреть матчи в «Секторе Чемпионов»

Болельщики отвечают своим любимым командам взаимностью: на любых матчах «Зенита» и СКА яблоку негде упасть. Футбольный и хоккейный Петербург регулярно бьют рекорды посещаемости в России. А с завершением строительства стадиона «Санкт-Петербург» Северная столица стала лидером по количеству болельщиков на футбольном стадионе. На каждом матче на Крестовском острове в среднем собирается по 40-50 тыс. зрителей. Даже Москва и Краснодар остались далеко позади! СКА уже несколько лет в лидерах по посещаемости. В прошлом сезоне в «Ледовый дворец» на матчи приходило в среднем 11789 зрителей и это лучший показатель в лиге. Заполняемость ледовой арены 95,8%, а на многие игры задолго до стартового свистка раскуплены все билеты.

Несмотря на вместительные спортивные арены, попасть на игры любимых команд не так просто. Билеты на «Зенит» и СКА разлетаются за считанные дни. А перед важными встречами перед кассами арен собираются внушительные очереди. Но теперь у петербургских поклонников спорта появилась дополнительная возможность попасть на матчи.

С 1 января 2018 года клиенты сети АЗС «Газпромнефть» смогут участвовать в розыгрыше билетов на домашние матчи СКА и «Зенита». Поклонникам клубов достаточно заправлять свой автомобиль топливом с улучшенными характеристиками G-Drive от 30 литров с применением бонусной карты «Нам по пути» и зарегистрировать ее в акции «Сектор Чемпионов» на сайте: www.gpnbonus.ru.

Билеты выиграют те автолюбители, которые заправят больший объем топлива G-Drive, чем их соперники. Розыгрыши билетов проводятся каждый месяц с 1 января по 24 ноября 2018 года. На ледовой и футбольной аренах для победителей отведены лучшие места для обзора игр в премиальном секторе «G-Drive».

Теперь автолюбители-болельщики смогут не просто заправляться качественным топливом, но и получать спортивный бонус от любимых команд. А самых преданных болельщиков клубов можно будет узнать по занимаемым местам - в «Секторе Чемпионов».

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Не включается новое сцепление
Когда покупал Фольксваген Туарег в 2014 году, то был на седьмом небе от счастья, потому реально в этот момент сбылась моя мечта и я стал обладателем шикарной машины, про которую думал долгое время. За все четыре года я нисколько не разочаровался в данном авто, потому что машина действительно очень комфортна ...
Владислав Корнеев
Масло мкпп как залить
Почитал на форумах, что обязательно нужно не забывать регулярно заливать масло в АКПП. Понял, что за четыре года использования своей машины, я не разу эту процедуру не делал, решил всё-таки залить масло в АКПП. Купил качественное и подходящее моей Тойоте Аурис масло и думал что проблем у меня не возникнет ...
Денис Григорьев
Не включается фара
Ребят, сейчас попробовал - не включается фара на моей Тойоте Аурис. Кто может подсказать с чем связана такая поломка и как мне с ней бороться? В первую очередь, попробую поменять лампочку, но вот как подобраться к ней я толком не знаю.
Денис Григорьев
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
С кем встретим 2018-й? Итоги года, часть III
Свободных Mazda CX-9 у дилеров почти нет
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 41 модель
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 19 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Болельщики получили возможность смотреть матчи в «Секторе Чемпионов»
Болельщики отвечают своим любимым командам взаимностью: на любых матчах «Зенита» и СКА яблоку негде упасть. Футбольный и хоккейный Петербург регулярно бьют рекорды посещаемости в России. А с завершением строительства стадиона «Санкт-Петербург» Северная столица стала лидером по количеству болельщиков на футбольном стадионе. На каждом матче на Крестовском острове в среднем собирается по 40-50 тыс. зрителей. Даже Москва и Краснодар остались далеко позади! СКА уже несколько лет в лидерах по посещаемости. В прошлом сезоне в «Ледовый дворец» на матчи приходило в среднем 11789 зрителей и это лучший показатель в лиге. Заполняемость ледовой арены 95,8%, а на многие игры задолго до стартового свистка раскуплены все билеты.Несмотря на вместительные спортивные арены, попасть на игры любимых команд не так просто. Билеты на «Зенит» и СКА разлетаются за считанные дни. А перед важными встречами перед кассами арен собираются внушительные очереди. Но теперь у петербургских поклонников спорта появилась дополнительная возможность попасть на матчи. С 1 января 2018 года клиенты сети АЗС «Газпромнефть» смогут участвовать в розыгрыше билетов на домашние матчи СКА и «Зенита». Поклонникам клубов достаточно заправлять свой автомобиль топливом с улучшенными характеристиками G-Drive от 30 литров с применением бонусной карты «Нам по пути» и зарегистрировать ее в акции «Сектор Чемпионов» на сайте: www.gpnbonus.ru. Билеты выиграют те автолюбители, которые заправят больший объем топлива G-Drive, чем их соперники. Розыгрыши билетов проводятся каждый месяц с 1 января по 24 ноября 2018 года. На ледовой и футбольной аренах для победителей отведены лучшие места для обзора игр в премиальном секторе «G-Drive».Теперь автолюбители-болельщики смогут не просто заправляться качественным топливом, но и получать спортивный бонус от любимых команд. А самых преданных болельщиков клубов можно будет узнать по занимаемым местам - в «Секторе Чемпионов».
2017-12-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ростов-на-Дону Ленинградская область Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG