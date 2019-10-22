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22 октября 2019, 16:14

Болгария уговаривает Volkswagen не строить завод в Турции

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Официальная София готова удвоить размер государственных субсидий, выделяемых для нового автозавода, если концерн Volkswagen Group решит перенести стройку из Турции в Болгарию.
Болгария уговаривает Volkswagen не строить завод в Турции

Фото взято из открытых источников

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Страсти вокруг будущего завода Volkswagen Group разгораются с каждым днем. Сначала в прессу просочилась информация, что, выбирая место для строительства нового предприятия, концерн склоняется в сторону Турции. В числе основных факторов, сыгравших в ее пользу, назывались «позитивные макроэкономические условия» и 80-миллионное население с конкурентоспособным рынком новых автомобилей. Переговоры с турецкими властями, как сообщалось, подошли к финальной стадии и заключение договора оставалось делом нескольких месяцев. Но в планы вмешалась война в Сирии.

После вторжения турецких правительственных войск на территорию Сирии руководство Volkswagen Group приостановило переговоры, опасаясь дестабилизации в стране и введения санкций со стороны Евросоюза. Ситуацией не преминули воспользоваться власти Болгарии. Именно эту страну называли в числе основных претендентов на строительство нового завода. 

Бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев сообщил, что правительство изыскало возможность увеличить размер субсидий со 135 до 260 млн евро, уже согласовало сумму с Еврокомиссией и направило соответствующее предложение немецкому автогиганту. Кроме того, с учетом инфраструктуры, такой как подъездные пути к железнодорожным и автомобильным дорогам, общий объем инвестиций из госбюджета Болгарии приблизится к 800 млн евро.

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Болгария уговаривает Volkswagen не строить завод в Турции
{{material_127859}}Страсти вокруг будущего завода Volkswagen Group разгораются с каждым днем. Сначала в прессу просочилась информация, что, выбирая место для строительства нового предприятия, концерн склоняется в сторону Турции. В числе основных факторов, сыгравших в ее пользу, назывались «позитивные макроэкономические условия» и 80-миллионное население с конкурентоспособным рынком новых автомобилей. Переговоры с турецкими властями, как сообщалось, подошли к финальной стадии и заключение договора оставалось делом нескольких месяцев. Но в планы вмешалась война в Сирии.После вторжения турецких правительственных войск на территорию Сирии руководство Volkswagen Group приостановило переговоры, опасаясь дестабилизации в стране и введения санкций со стороны Евросоюза. Ситуацией не преминули воспользоваться власти Болгарии. Именно эту страну называли в числе основных претендентов на строительство нового завода. Бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев сообщил, что правительство изыскало возможность увеличить размер субсидий со 135 до 260 млн евро, уже согласовало сумму с Еврокомиссией и направило соответствующее предложение немецкому автогиганту. Кроме того, с учетом инфраструктуры, такой как подъездные пути к железнодорожным и автомобильным дорогам, общий объем инвестиций из госбюджета Болгарии приблизится к 800 млн евро.
2019-10-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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