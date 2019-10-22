22 октября 2019, 16:14
Болгария уговаривает Volkswagen не строить завод в Турции
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Официальная София готова удвоить размер государственных субсидий, выделяемых для нового автозавода, если концерн Volkswagen Group решит перенести стройку из Турции в Болгарию.
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Концерн Volkswagen Group заморозил проект нового завода, строительство которого планировалось начать в следующем ...Читать далее
После вторжения турецких правительственных войск на территорию Сирии руководство Volkswagen Group приостановило переговоры, опасаясь дестабилизации в стране и введения санкций со стороны Евросоюза. Ситуацией не преминули воспользоваться власти Болгарии. Именно эту страну называли в числе основных претендентов на строительство нового завода.
Бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев сообщил, что правительство изыскало возможность увеличить размер субсидий со 135 до 260 млн евро, уже согласовало сумму с Еврокомиссией и направило соответствующее предложение немецкому автогиганту. Кроме того, с учетом инфраструктуры, такой как подъездные пути к железнодорожным и автомобильным дорогам, общий объем инвестиций из госбюджета Болгарии приблизится к 800 млн евро.
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Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
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Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
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