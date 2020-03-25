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25 марта 2020, 19:12

Больницам передали четыре автомобиля на время карантина

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Фото: yandex.by
Для распространения коронавируса не существует границ. У наших соседей в Украине ситуация ничуть лучше нашей. В стране объявлен карантин, в больших городах закрыто метро, есть очереди на наземный транспорт.

Страдают и медицинские учреждения, особенно, что касается перевозки врачей на работу и с нее. Дошло до того, в этом вопросе клинические больницы Киева запросили у государства экстренную помощь.

Чиновники, надо отдать им должное, услышали - Верховная Рада заявила о своей готовности передать медикам в пользование 4 автомобиля, находящихся на балансе Парламента.

Машины поступят в распоряжение столичных медучреждений на время карантина. Они будут использоваться для перевозки медработников к местам работы и проживания, а также для доставки необходимых медицинских изделий.


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Провериться на коронавирус жители Кудрово могут в передвижной лаборатории
какая ленинградская у меги???? где же лаборатория?
николай
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да, ничего так тачки, только многие из них до России то не доедут. Mulliner Bacalar вообще только 12 штуки те распроданы, да и немцы свой электрокар когда довезут неизвестно и по чем.
Клим
Первые тульские Haval H5 уже собраны, порядок цен известен
Да, интересно, что они по факту то предложат. Хавал то хоть и неплох, но ценник у него приличный
Дмитрий
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Больницам передали четыре автомобиля на время карантина
Страдают и медицинские учреждения, особенно, что касается перевозки врачей на работу и с нее. Дошло до того, в этом вопросе клинические больницы Киева запросили у государства экстренную помощь. Чиновники, надо отдать им должное, услышали - Верховная Рада заявила о своей готовности передать медикам в пользование 4 автомобиля, находящихся на балансе Парламента.Машины поступят в распоряжение столичных медучреждений на время карантина. Они будут использоваться для перевозки медработников к местам работы и проживания, а также для доставки необходимых медицинских изделий.
2020-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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