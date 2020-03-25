Больницам передали четыре автомобиля на время карантина
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Страдают и медицинские учреждения, особенно, что касается перевозки врачей на работу и с нее. Дошло до того, в этом вопросе клинические больницы Киева запросили у государства экстренную помощь.
Чиновники, надо отдать им должное, услышали - Верховная Рада заявила о своей готовности передать медикам в пользование 4 автомобиля, находящихся на балансе Парламента.
Машины поступят в распоряжение столичных медучреждений на время карантина. Они будут использоваться для перевозки медработников к местам работы и проживания, а также для доставки необходимых медицинских изделий.
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