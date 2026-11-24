Больше 10 тыс EVOLUTE i-SPACE продали в России в этом году

Подключаемый гибридный кроссовер EVOLUTE i-SPACE доступен в версиях с передним и полным приводом. Переднеприводная комплектация предлагается в 5-ти и 7-местном исполнении салона, а полноприводная версия доступна только в двухрядном варианте, рассчитанном на 5 мест.

По итогам января-октября в России было продано 10 156 экземпляров EVOLUTE i-SPACE, сообщил производитель, ссылаясь на данные информационно-аналитической системы «Радар» агентства «Автостат». Из них 1 227 автомобилей было реализовано в октябре. Кроссовер по итогам 10 месяцев этого года занимает первое место на рынке электромобилей и подключаемых гибридов в стране, его доля в этом сегменте составляет 11,9%, отметили в пресс-службе EVOLUTE.

EVOLUTE i‑SPACE производится в Липецкой области и адаптирован к российским условиям эксплуатации. Переднеприводная версия кроссовера имеет запас хода 1250 км, на чистом электричестве автомобиль преодолевает 165 км. Запас хода у полноприводной комплектации меньше. Он достигает 1000 км, из них 124 км – на электротяге.

В каждой из версий EVOLUTE i‑SPACE доступен с отделкой сидений экокожей, панорамной крышей со сдвижным люком, камерой кругового обзора 360°, передними и задними датчиками парковки. Диагональ основного экрана мультимедийной системы составляет 15,6", размер цветного дисплея на панели приборов - 8,8". Кроссовер предлагается с тремя режимами движения (Эко, Комфорт, Спорт) и специальным режимом движения по снегу. Он оснащен функцией рекуперации энергии при инерционном движении или торможении, а также системой раздачи электроэнергии 3,3 кВт. В зимний пакет EVOLUTE i‑SPACE входят обогрев форсунок стеклоомывателя, заднего стекла, рулевого колеса, передних кресел и сидений второго ряда.

Руководитель отдела продаж петербургского дилерского центра «EVOLUTE Аларм-Моторс» Никита Козлов рассказал редактору 110km.ru, что в октябре на продажи автомобилей EVOLUTE оказали влияние специальные программы стимулирования спроса, предложенные производителем. «При покупке EVOLUTE i-SPACE клиенты могли воспользоваться прямой выгодой от производителя, дополнительной выгодой по трейд-ин, а при оформлении сделки в кредит была также доступна специальная «Экосубсидия». Например, стоимость полноприводной комплектации за наличные средства при использовании всех выгод составляет 2,999 млн рублей, а для кредитной сделки, - 3,149 млн рублей. Именно полноприводные версии сейчас являются наиболее популярными у покупателей EVOLUTE i-SPACE. Эта комплектация отличается от переднеприводного исполнения более мощным электродвигателем – 367 л.с. против 218 л.с., чуть более быстрым временем разгона до 100 км/ч, возможностью интеграции смартфонов. В свою очередь, стоимость переднеприводной версии с 5-местным салоном с учетом использования всех выгод производителя и покупки за наличные составляет 2,749 млн рублей».

Всего за 10 месяцев этого года в России реализовано 13 734 автомобиля EVOLUTE. Из них 3438 приходится на электрический кроссовер EVOLUTE i-JOY. Показатель модели позволяет бренду лидировать в сегменте полностью электрических автомобилей по объему продаж в России в этом году, отмечает пресс-служба марки. EVOLUTE i-JOY занимает 22,1% в сегменте новых электромобилей.

В октябре EVOLUTE расширил модельный ряд за счет нового электрокроссовера i-SKY, производство которого стартовало на заводе в Липецкой области.