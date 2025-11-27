14 000 км за 22 года: в Екатеринбурге продают «шестёрку» как из музея

27 ноября 2025, 05:10
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Екатеринбурге нашлась «шестёрка», которая будто вчера сошла с конвейера. Несмотря на возраст, этот автомобиль удивляет каждым сантиметром кузова и каждой деталью под капотом. Что делает его особенным - расскажем ниже.
В Екатеринбурге появилось в продаже необычное предложение для ценителей отечественной классики - Lada 2106, выпущенная в 2003 году. На первый взгляд, это привычный «жигулёнок», но детали превращают его в настоящую находку. Как выяснил 110km.ru, машина с пробегом всего 14 000 километров, прошла через руки лишь двух владельцев и сохранилась в состоянии близком к идеальному.
Продавец утверждает, что автомобиль не битый, не крашеный, а кузов без следов коррозии и «рыжья» - даже пороги и днище остались в первозданном виде. Для «шестёрки» 2003 года это почти чудо, учитывая, что большинство таких машин давно списаны или находятся в состоянии глубокого износа. Эта машина выглядит так, будто её берегли с самого начала. В идеале не только техника, но и документы: оригинал ПТС, полный комплект ключей, оригинальные книжки из автосалона.
Под капотом у классической синей «шестёрки» находится проверенный временем двигатель объёмом 1,6 литра, выдающий 74 лошадиные силы. Он работает в паре с продвинутой 5-ступенчатой механической коробкой передач. По словам владельца, трансмиссия «не хрустит и не вылетает», все передачи включаются плавно. Задний привод и классическая компоновка седана делают управление предсказуемым и знакомым каждому, кто когда-то сидел за рулём «Жигулей».
Цена этой капсулы времени - всего 315 000 рублей, что с учетом ее состояния и прозрачной истории кажется более чем разумным. Особенно на фоне множества предложений с перекрашенными кузовами, замаскированной коррозией и скрученным пробегом. Этот экземпляр - редкий случай, когда можно купить машину с минимальным компромиссом между возрастом и состоянием. Вместе с машиной продавец отдает два комплекта колес.
Такие находки особенно ценны для коллекционеров, любителей ретро-автомобилей и тех, кто ищет надёжный автомобиль для проектов или участия в ретро-парадах. Возможно, именно эта «шестёрка» станет основой для коллекции или останется в нетронутом виде как памятник эпохи, когда ВАЗ ещё массово собирал автомобили, способные служить десятилетиями при должном уходе.
Похожие материалы Лада
-
29.09.2025, 05:22
Редкая Lada 1500s 1988 года выставлена на продажу в Германии по цене новой Vesta
В Германии выставили на продажу Lada 1500s 1988 года с пробегом всего 15 тысяч километров. Машина выглядит так, будто только что покинула завод — но зачем немецкий салон собирает советские «Жигули», и сколько сегодня стоят такие раритеты?Читать далее
-
18.08.2025, 11:19
В Подмосковье выставили на продажу идеально сохранившийся ВАЗ-2106 1988 года по цене новой Lada Granta
В Московской области продается седан ВАЗ-2106 1988 года выпуска с пробегом всего 16,8 тыс. км. Автомобиль находится в заводском состоянии, без реставрации, и оценивается владельцем в 800 тысяч рублей, что превышает стоимость базовой Lada Granta. Настоящая находка для ценителей советской классики.Читать далее
-
19.06.2025, 00:22
Самые яркие и дорогие российские автомобили, которые продают в Европе в июне 2025 года
Интерес к автомобилям российского производства в Европе сохраняется на протяжении десятилетий. Причин несколько. Одни ностальгируют по временам соцлагеря. Другие ценят наши машины за уникальность и простоту конструкции. Третьи – просто чудаки и любители экзотики.Читать далее
-
15.05.2025, 15:01
ВАЗ-2106 без проблем с движком, но с «морщинами» на кузове отдают дешевле смартфона
В Москве на продажу выставили ВАЗ-2106 1990 года выпуска. За последние 35 лет автомобиль успел пройти 200 000 километров. Он по-прежнему на ходу и, как утверждает продавец, не имеет серьезных технических проблем, только эстетические.Читать далее
-
12.03.2024, 00:06
Автомобиль по цене китайского смартфона. Что можно купить за 20 тысяч рублей?
На сегодняшний день в России самый дешевый новый автомобиль – это седан Lada Granta за 699 900 рублей. Автолюбители, не располагающие подобным бюджетом, могут попробовать подыскать достойный вариант на вторичном рынке.Читать далее
-
10.10.2022, 17:23
В Беларуси 30-летний ВАЗ-2106 продают по цене двух Renault Duster
В Витебске на продажу выставили настоящую капсулу времени. Вазовская «шестерка» сошла с конвейера в 1989 году и с тех пор успела проехать лишь 200 километров. Все свои 33 года автомобиль простоял в гараже.Читать далее
-
13.04.2022, 12:53
В Тольятти ВАЗ-2106 продают за 4 млн рублей
На Авто.ру выставили на продажу настоящую капсулу времени, ВАЗ-2106, который сошел с конвейера в 1977 году. Владелец заявляет, что с тех пор автомобиль успел пробежать всего 30 километров.Читать далее
-
28.02.2022, 12:38
На чем ездят россияне: результаты большого исследования
По состоянию на январь 2022 года в России было зарегистрировано чуть больше 44 млн легковых автомобилей. Самой распространенной маркой остается Lada, а самой распространенной моделью – вазовская «классика».Читать далее
-
21.10.2020, 09:31
Предприятие «Lada Ижевск» отмечает 55-летие
Именно так сегодня именуется Ижевский автомобильный завод, который в 2011 году вошел в Группу «АвтоВАЗ». 21 октября 1965 года был подписан приказ об организации автопроизводства в столице Удмуртии.Читать далее
-
12.11.2019, 23:01
Самые распространенные автомобили в Москве
Бытует мнение, что в небедной Москве автомобилисты передвигаются сугубо на иномарках, да еще и в большинстве своем — премиальных. Аналитики решили прояснить этот вопрос и изучили столичный автопарк. Оказалось, выбор москвичей вполне себе «человеческий».Читать далее
