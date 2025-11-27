14 000 км за 22 года: в Екатеринбурге продают «шестёрку» как из музея

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

27 ноября 2025, 05:10

В Екатеринбурге нашлась «шестёрка», которая будто вчера сошла с конвейера. Несмотря на возраст, этот автомобиль удивляет каждым сантиметром кузова и каждой деталью под капотом. Что делает его особенным - расскажем ниже.

В Екатеринбурге нашлась «шестёрка», которая будто вчера сошла с конвейера. Несмотря на возраст, этот автомобиль удивляет каждым сантиметром кузова и каждой деталью под капотом. Что делает его особенным - расскажем ниже.

В Екатеринбурге появилось в продаже необычное предложение для ценителей отечественной классики - Lada 2106, выпущенная в 2003 году. На первый взгляд, это привычный «жигулёнок», но детали превращают его в настоящую находку. Как выяснил 110km.ru, машина с пробегом всего 14 000 километров, прошла через руки лишь двух владельцев и сохранилась в состоянии близком к идеальному.

Продавец утверждает, что автомобиль не битый, не крашеный, а кузов без следов коррозии и «рыжья» - даже пороги и днище остались в первозданном виде. Для «шестёрки» 2003 года это почти чудо, учитывая, что большинство таких машин давно списаны или находятся в состоянии глубокого износа. Эта машина выглядит так, будто её берегли с самого начала. В идеале не только техника, но и документы: оригинал ПТС,  полный комплект ключей, оригинальные книжки из автосалона.

Под капотом у классической синей «шестёрки» находится проверенный временем двигатель объёмом 1,6 литра, выдающий 74 лошадиные силы. Он работает в паре с продвинутой 5-ступенчатой механической коробкой передач. По словам владельца, трансмиссия «не хрустит и не вылетает», все передачи включаются плавно. Задний привод и классическая компоновка седана делают управление предсказуемым и знакомым каждому, кто когда-то сидел за рулём «Жигулей».

Фото: auto.ru

Цена этой капсулы времени - всего 315 000 рублей, что с учетом ее состояния и прозрачной истории кажется более чем разумным. Особенно на фоне множества предложений с перекрашенными кузовами, замаскированной коррозией и скрученным пробегом. Этот экземпляр - редкий случай, когда можно купить машину с минимальным компромиссом между возрастом и состоянием. Вместе с машиной продавец отдает два комплекта колес.  

Такие находки особенно ценны для коллекционеров, любителей ретро-автомобилей и тех, кто ищет надёжный автомобиль для проектов или участия в ретро-парадах. Возможно, именно эта «шестёрка» станет основой для коллекции или останется в нетронутом виде как памятник эпохи, когда ВАЗ ещё массово собирал автомобили, способные служить десятилетиями при должном уходе.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2106 (от 60 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
