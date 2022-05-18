Больше ездишь, чаще гибнешь? Смертность на дорогах США достигла 16-летнего максимума

Приведенные вчера, 17 мая 2022 года, статистические данные Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) говорят о том, что в 2021 году в Штатах в результате дорожно-транспортных происшествий погибло рекордное, начиная с 2005 года, количество людей. Причем, рост замечен в 44 штатах (из 50), округе Колумбия и Пуэрто-Рико.

По информации NHTSA, за 12 месяцев минувшего года Соединенные Штаты (население 332 млн человек) потеряли на своих роскошных дорогах 42 915 человек - это на 10,5% больше, чем в 2020-м (38 824 человека). Среди погибших не только водители, но также пешеходы, велосипедисты и другие участники дорожного движения.

Количество погибших в результате ДТП с участием нескольких транспортных средств, а также на городских улицах выросло на 16%, что является самым большим ежегодным увеличением, если брать эти конкретные инциденты. Смертельные случаи в возрасте 65 лет и старше увеличились на 14%, с участием по меньшей мере одного грузовика - на 13%. На такой же процент больше погибло пешеходов.

Кое-кто в Америке поспешил связать рост смертности на дорогах с увеличением количества миль, которые проехали жители США в прошлом году, по сравнению с 2020-м. Предварительные данные Федерального управления автомобильных дорог показывают, что суммарно американские водители намотали на 325 миллиардов миль, или примерно на 11,2% больше, чем годом ранее.

Однако анализ статистики показал, что прямой связи здесь не наблюдается. Несмотря на дополнительно пройденные мили, уровень смертности по этому показателю остался примерно таким же, как в 2020-м. Или, если быть точным, 1,33 смертельных случая на 100 млн миль в 2021-м против 1,34 смертельных случая в 2020 году.

Евросоюз: чаще других погибает молодежь

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По информации Еврокомиссии, в прошлом году нарушение Правил дорожного движения, а также другие объективные и субъективные причины унесли жизни почти 19 800 граждан Европейского союза. Таким образом, речь идет о 5-процентном росте (+1000 смертельных случаев) по сравнению с 2020 годом.

При этом в целом по ЕС показатель смертности на европейских дорогах в пандемийном 2021 году сильно зависел от уровня трафика в отдельно взятой стране. Так, например, 9 государств-членов Евросоюза (Германия, Дания, Ирландия, Кипр, Литва, Мальта, Польша, Португалия и Швеция) продемонстрировали самый низкий показатель смертности на дорогах.

Наибольшее снижение показателя (более чем на 20%) зарегистрировано в Дании, Бельгии, Португалии, Польше и Литве. Самые безопасные дороги были обнаружены в Швеции (18 смертей на 1 млн жителей). Напротив, за последние 2 года в Латвии, Словении и Финляндии число погибших в результате ДТП увеличилось.

Проанализировав статистику, специалисты в области безопасности дорожного движения ЕС выяснили, что 52% официально зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом произошло на сельских дорогах, 40% - в городских районах и 8% - на автомагистралях.

Водители и пассажиры автомобилей составили 43% от общего числа погибших на дорогах, пешеходы - 20%, мотоциклисты - 18%, велосипедисты - 10% от общего числа погибших. В городских районах наибольшую долю жертв составили пешеходы (37%).

Преимущественно в «европейских» ДТП в прошлом году погибали мужчины (77%). Пожилые люди (65+) составили более четверти (28%) всех погибших. В то время, как 12% погибших на дорогах ЕС были в возрасте от 18 до 24 лет, эта возрастная группа представляет только 7% населения Евросоюза. Таким образом, статистика показывает, что молодые люди чаще участвуют в дорожно-транспортных столкновениях со смертельным исходом.

В Еврокомиссии не склонны посыпать голову пеплом и указывают, что уровень дорожной смертности в прошлом году оказался на 13% ниже, чем в предпандемическом 2019-м. Дескать, общий рейтинг показателей смертности в ЕС существенно не изменился, а средний показатель по ЕС составил 44 смертельных случая на 1 млн жителей.

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Россия: есть, чему радоваться

Как утверждают европейцы, в течение последнего десятилетия в целом по Евросоюзу смертность на дорогах снизилась на 36%. Общая же цель всех стран, входящих в альянс, заключается в сокращении числа «дорожных» смертей к 2030 году вдвое.

Российские власти говорят о постоянном снижении аварийности на наших дорогах, однако динамика падения остается недостаточной для того, чтобы кардинальным образом изменить смертность и количество ДТП. Это наглядно видно из статистики аварий в 2021 году, которую пару месяцев назад опубликовала ГИБДД.

За отчетный годовой период в стране с населением 146 млн человек зарегистрировано 164 358 ДТП, что на 2,2% ниже аналогичного периода 2020-го, при этом за год погибло 14874 человек (в 2020 году – 16 152 погибших). Показатель смертности таким образом снизился на 8%, признаться, это серьезное падение одного из главных показателей дорожной безопасности.

При этом смертность в «пьяных» ДТП за 2021 год снизилась на 15%. В авариях с участием водителей в состоянии опьянения в прошлом году погибло 3702 человека против 4347 в 2020-м.

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