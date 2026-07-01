Аптечка и огнетушитель больше не повод для штрафа: что изменилось для водителей

Больше не страшно: за отсутствие огнетушителя и аптечки больше не штрафуют

Больше никаких штрафов за аптечку и огнетушитель. Постановление № 837 исключило эти пункты из перечня неисправностей. Но не выбрасывайте их из багажника — они могут спасти жизнь.

Больше никаких штрафов за аптечку и огнетушитель. Постановление № 837 исключило эти пункты из перечня неисправностей. Но не выбрасывайте их из багажника — они могут спасти жизнь.

Для бывалых автомобилистов общение с инспектором ДПС — это всегда своеобразная игра, где важна холодная голова и знание правил. Еще недавно вопрос «А где аптечка?» мог не только испортить настроение, но и облегчить кошелек на 500 рублей. Однако ситуация кардинально изменилась с осени 2023 года: у сотрудников ГИБДД исчезло одно из самых действенных рычагов давления.

Для владельцев легковых машин настал долгожданный момент: штрафы за отсутствие медицинской аптечки, знака аварийной остановки или огнетушителя официально ушли в прошлое. Это не слухи и не временные послабления, а реальное изменение, закрепленное в Постановлении Правительства РФ № 837, которое внесло коррективы в «Перечень неисправностей…», исключив из него пункт, обязывавший иметь эти предметы при дорожных проверках.

На практике это означает, что у инспектора больше нет законных оснований ссылаться на часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ, а любой составленный по этой причине протокол легко признать недействительным. Но будьте внимательны: старые привычки у сотрудников на дорогах сильны, и попытки наказать «по старинке» все еще встречаются. Чтобы уверенно парировать претензии, достаточно держать в уме точные реквизиты — вашим главным аргументом станет Постановление Правительства от 27.05.2023 № 837, которое удалило злополучный пункт 7.7. Примечательно, что еще до вступления поправок в силу МВД выпустило официальные разъяснения для своих сотрудников, прямо указав, что контроль за наличием этих вещей на дороге больше не ведется. Теперь аптечка и огнетушитель перешли из разряда обязательных для проверяющих в категорию личного дела каждого водителя.

Если представитель ГИБДД все же решит поинтересоваться вашей аптечкой, не переходите на эмоции, а действуйте четко. В ответ на требование предъявить предметы достаточно спокойно сказать, что согласно Постановлению № 837 данные средства исключены из перечня неисправностей, запрещающих эксплуатацию, поэтому проверять их наличие и тем более привлекать к ответственности по статье 12.5 КоАП инспектор не имеет права. Спокойное упоминание конкретного документа часто снимает все вопросы, поскольку профессиональный сотрудник сразу поймет: перед ним юридически грамотный водитель, и тратить время на бесперспективный протокол бессмысленно.

Впрочем, здесь кроется важный нюанс, который нужно различать. Требования к комплектации автомобиля средствами безопасности никуда не делись — они прописаны в техрегламенте Таможенного союза. Однако на трассе полномочия инспектора ограничены ПДД и КоАП, и получается юридический курьез: обязанность возить огнетушитель формально существует, а вот наказания за ее нарушение — нет. Эти изменения были внесены в первую очередь для снижения коррупционной нагрузки на водителей. Но отмена штрафов не отменяет законов физики, поэтому спасатели и эксперты в один голос советуют не спешить выбрасывать автомобильный набор из багажника.

Статистика МЧС неутешительна: короткое замыкание ежегодно превращает в пепел тысячи машин, и без баллончика с огнетушащей смесью вы останетесь лишь беспомощным зрителем пожара. А знак аварийной остановки в туман или темноте на трассе — это уже вопрос выживания, поскольку именно он вместе со светоотражающим жилетом предупреждает летящие сзади машины о препятствии. Кстати, за отсутствие жилета при выходе из машины ночью за городом штраф как раз предусмотрен, хотя проверяют это редко.