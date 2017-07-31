31 июля 2017, 10:15
Больше половины водителей предпочитают машины на «автомате»
Отечественные специалисты отмечают возросший спрос на автомобили с автоматической коробкой передач. Согласно статистике, рост продаж моделей, оснащенных АКПП, вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
На всей территории России суммарная доля продаж автомобилей с АКПП составляет 53,9%. Специалисты, проводившие подсчеты, отмечают, что статистические выводы сделаны на основании исследования первичного рынка, охватывающего реализацию новых транспортных средств, оборудованных «автоматом».
Всего было реализовано 360 000 экземпляров, оборудованных АКПП. Отталкиваясь от этого, эксперты сообщают, что выбор в пользу «механики» стали делать реже. Более того, востребованность транспорта с АКПП растет на протяжении последних двух лет.
Плюсы и минусы
|АКПП удобнее для езды в городе
|Нет возможности самостоятельного управления коробкой передач
|Обслуживание и ремонт "механики" дешевле, по сравнению с "автоматом"
|Неудобное использование МКПП в пробках
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