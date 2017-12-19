19 декабря 2017, 11:31

Большеохтинский мост включил реверсивное движение

На Большеохтинском мосту в Санкт-Петербурге действует новая схема дорожного движения с использованием полосы реверсивного движения. В настоящее время мост разделен на 5 полос движения.
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Центральная полоса предназначена для реверсивного движения и выделена разметкой и светоотражающими элементами. В ее начале и на всем протяжении установлены трехсекционные реверсивные светофоры и дорожные знаки «Реверсивное движение» и «Конец реверсивного движения.

Исходя из измерений интенсивности транспортных потоков, переключение реверсивных светофоров будет выполняться следующим образом:

- С 6.00 до 15.00 (до 14.00 по пятницам, до 16.00 субботам и воскресеньям) по реверсивной полосе будет разрешено движение от Красногвардейской пл. в сторону Тульской ул.
- С 15.00 (с 14.00 по пятницам, с 16.00 субботам и воскресеньям) до 24.00 по реверсивной полосе машины должны двигаться от Тульской ул. к Красногвардейской пл.
- С 24.00 до 6.00 движение по реверсивной полосе запрещено.

Предложение по изменению организации дорожного движения при подъездах к Большеохтинскому мосту появилось 3 года назад в связи с высокой нагрузкой на переправу. В часы пик мост не справлялся с большими транспортными потоками, в результате чего на подъездах образовывались серьезные заторы. Тогда было выполнено моделирование реверсивного движения на мосту, в результате которого стала очевидна целесообразность реализации проекта.

В марте 2015-го был проведён эксперимент по организации реверсивного движения на переправе, задачей которого была апробация концепции внедрения реверсивного движения с целью снижения заторовой нагрузки на самой переправе и на прилегающей к ней улично-дорожной сети. Результаты эксперимента оказались удачными, и было решено ввести реверсивное движение на мосту на постоянной основе. Строительно-монтажные работы выполнялись с сентября 2017 г.

Справка

Реверсивное автомобильное движение предполагает создание специально выделенных полос, направление движения на которых не является постоянным, а изменяется в течение дня. Благодаря реверсивному движению появляется возможность разгрузить оживленные магистрали и улицы.

Такие полосы пользуются большой популярностью в Европе и США, в настоящее время реверсивное движение все большее распространение получает и в России. В частности, реверсивные полосы есть в Москве, в Самаре, Перми и др. В Санкт-Петербурге Большеохтинский мост станет первым участком улично-дорожной сети, на котором будет организовано реверсивное движение на постоянной основе.

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Большеохтинский мост включил реверсивное движение
Центральная полоса предназначена для реверсивного движения и выделена разметкой и светоотражающими элементами. В ее начале и на всем протяжении установлены трехсекционные реверсивные светофоры и дорожные знаки «Реверсивное движение» и «Конец реверсивного движения. Исходя из измерений интенсивности транспортных потоков, переключение реверсивных светофоров будет выполняться следующим образом:- С 6.00 до 15.00 (до 14.00 по пятницам, до 16.00 субботам и воскресеньям) по реверсивной полосе будет разрешено движение от Красногвардейской пл. в сторону Тульской ул.- С 15.00 (с 14.00 по пятницам, с 16.00 субботам и воскресеньям) до 24.00 по реверсивной полосе машины должны двигаться от Тульской ул. к Красногвардейской пл.- С 24.00 до 6.00 движение по реверсивной полосе запрещено.Предложение по изменению организации дорожного движения при подъездах к Большеохтинскому мосту появилось 3 года назад в связи с высокой нагрузкой на переправу. В часы пик мост не справлялся с большими транспортными потоками, в результате чего на подъездах образовывались серьезные заторы. Тогда было выполнено моделирование реверсивного движения на мосту, в результате которого стала очевидна целесообразность реализации проекта.В марте 2015-го был проведён эксперимент по организации реверсивного движения на переправе, задачей которого была апробация концепции внедрения реверсивного движения с целью снижения заторовой нагрузки на самой переправе и на прилегающей к ней улично-дорожной сети. Результаты эксперимента оказались удачными, и было решено ввести реверсивное движение на мосту на постоянной основе. Строительно-монтажные работы выполнялись с сентября 2017 г.СправкаРеверсивное автомобильное движение предполагает создание специально выделенных полос, направление движения на которых не является постоянным, а изменяется в течение дня. Благодаря реверсивному движению появляется возможность разгрузить оживленные магистрали и улицы. Такие полосы пользуются большой популярностью в Европе и США, в настоящее время реверсивное движение все большее распространение получает и в России. В частности, реверсивные полосы есть в Москве, в Самаре, Перми и др. В Санкт-Петербурге Большеохтинский мост станет первым участком улично-дорожной сети, на котором будет организовано реверсивное движение на постоянной основе.
2017-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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