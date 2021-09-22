Каждый третий петербуржец сталкивался при покупке подержанного автомобиля со скрученным пробегом
С другой стороны, потенциальные покупатели в первую очередь обращают внимание на машины с пробегом от 15 до 30 тыс. км (14%), от 30 до 50 тыс. километров (31%) или 50 – 100 тыс. км (27%). Ведь чем больше пробег у автомобиля, тем больше риск поломки. Если до достижения пробега в 30 тыс.км только 7% автовладельцев отмечали неисправности, то до достижения 150 тысяч км ломаются уже 65% машин.
Такие разнонаправленные тенденции приводят к тому, что каждый третий житель Петербурга и области (31%) хотя бы раз в жизни при покупке подержанного автомобиля сталкивался со скрученным пробегом. По данным Автотеки, доля автомобилей со скрученным пробегом в России составляет от 15 до 40% в зависимости от региона и модели.
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