Большинство автовладельцев не смогут самостоятельно устранить даже мелкую поломку

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Сервис «Ситидрайв» совместно с ResearchMe выяснил, смогут ли современные автомобилисты устранить незначительную неисправность или самостоятельно выполнить плановое ТО. Результаты оказались неутешительными. Ни то, ни другое не в состоянии сделать 77% из 1 200 участников опроса.

Меньше половины (45%) автовладельцев могут сами помыть свой автомобиль, 38% в состоянии долить технические жидкости, а 36% - подкачать колеса. Только каждый третий автомобилист смог бы поменять стеклоочистители (30%), каждый четвертый – аккумулятор (25%), а каждый пятый лампочки или шины с дисками.

Искусством замены тормозных колодок владеют лишь 8% автомобилистов. А 7% участников опроса признались, что даже не знают, что означают индикаторы на приборной панели. Если загорается что-то желтое или красное, они сразу обращаются в сервисный центр.

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