Большинство автовладельцев не смогут самостоятельно устранить даже мелкую поломку
Меньше половины (45%) автовладельцев могут сами помыть свой автомобиль, 38% в состоянии долить технические жидкости, а 36% - подкачать колеса. Только каждый третий автомобилист смог бы поменять стеклоочистители (30%), каждый четвертый – аккумулятор (25%), а каждый пятый лампочки или шины с дисками.
Искусством замены тормозных колодок владеют лишь 8% автомобилистов. А 7% участников опроса признались, что даже не знают, что означают индикаторы на приборной панели. Если загорается что-то желтое или красное, они сразу обращаются в сервисный центр.
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-
26.07.2022, 00:05
Женщина протаранила машины после ссоры с мужем: она ехала с открытым капотом и багажником (видео)
Солнечным воскресным утром соседи снимали на смартфоны громкий семейный скандал, разыгравшийся у них под окнами. Муж тщетно пытался остановить взбешенную жену, которая хотела уехать любой ценой.Читать далее
-
25.07.2022, 08:32
Самая опасная улица в Мехико: видеоподборка нелепых аварий
Улица Пасо Флорентино считается самой крутой улицей Мехико. Ее уклон достигает 45 градусов, поэтому неудивительно, что аварии и столкновения здесь происходят очень часто. Ситуация усугубляется в дождливую погоду.Читать далее
-
22.07.2022, 17:50
Жирная Фрейя прославилась тем, что топит лодки по всей Европе
Фрейя – это внушительных размеров моржиха, а не мифологическая скандинавская богиня любви, плодородия, битв и смерти. Она попала в заголовки газет, когда она покинула Полярный круг и отправилась покорять Европу.Читать далее
-
22.07.2022, 10:03
Маленькие брат с сестрой угнали от скуки автомобиль родителей и проехали 200 километров
Родители ушли на работу, а 12-летний мальчик остался дома с младшей сестрой. Детям стало скучно, и они решили покататься на отцовском кроссовере. Тайком взяли ключи и поехали куда глаза глядят.Читать далее
-
22.07.2022, 09:02
Инженер придумал робота, который наказывает водителя с телефоном в руках (видео)
В России дорожные камеры научились распознавать не только непристегнутые ремни безопасности, но и смартфоны в руках водителей. Первые нарушители уже получили по почте штрафы на 1 500 рублей. Похожая практика существует и в других странах мира.Читать далее
-
21.07.2022, 09:59
Посмотрите на спорткар Mazda с уморительно маленьким рулем (он еще и белый)
Тиктокер Тайлер Аткин установил на свою Mazda Miata/MX-5 руль от Nintendo диаметром всего 8 дюймов или порядка 20 сантиметров. Когда ролик набрал несколько миллионов просмотров, Тайлер решил продолжить тюнинг и добавил еще больше периферийных устройств Nintendo Wii.Читать далее
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