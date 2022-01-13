13 января 2022, 09:12
Большинство россиян могут купить автомобиль только в кредит
Большинству российских автолюбителей, планирующих приобрести машину, придется воспользоваться заемными средствами. За год доля россиян, которые могут купить автомобиль только в кредит, увеличилась на 5%.
Дарья Климова Фото: iStock
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От покупки машины в кредит россиян останавливает чувство зависимости и невыгодные проценты (53%), необходимость оформления лишних страховок (20%), нестабильное финансовое положение (18%), плохая кредитная история (4%). Еще 3% опрошенных признались, что у них нет денег даже на первоначальный взнос.
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13.01.2022, 07:34
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