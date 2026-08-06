Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

6 августа 2026, 20:39

Большинство водителей не поддержали фиксацию нарушений ПДД с помощью дронов

Большинство водителей не поддержали фиксацию нарушений ПДД с помощью дронов

Небесные каратели: 60% автовладельцев выступили против дронов-штрафов, опасаясь технических сбоев

Большинство водителей не поддержали фиксацию нарушений ПДД с помощью дронов

Мало кто знает, что идея автоматической фиксации нарушений ПДД дронами вызвала волну скепсиса среди российских автомобилистов. Новое исследование показало: большинство не доверяют беспилотникам и опасаются ошибок системы. Какие последствия ждут водителей и почему вопрос стал актуальным именно сейчас - разбираемся подробно.

Мало кто знает, что идея автоматической фиксации нарушений ПДД дронами вызвала волну скепсиса среди российских автомобилистов. Новое исследование показало: большинство не доверяют беспилотникам и опасаются ошибок системы. Какие последствия ждут водителей и почему вопрос стал актуальным именно сейчас - разбираемся подробно.

Вопрос о внедрении дронов для фиксации нарушений ПДД в России вызвал бурную реакцию среди автомобилистов. Для многих водителей это не просто технологическая революция, а потенциальная угроза справедливости на дорогах. Как показал открытый опрос в телеграм-канале Autonews.ru, большинство респондентов выступили против таких инициатив, опасаясь ошибок и несправедливых наказаний.

Согласно результатам опроса, 60% участников высказались категорически против использования беспилотников для автоматической фиксации нарушений, аргументируя это возможными сбоями систем. Ещё 17% готовы допустить работу дронов, но только при обязательном контроле со стороны инспектора. 11% полностью поддержали идею, полагая, что она поможет повысить дисциплину на дорогах. Остальные предпочли просто наблюдать за ходом голосования, не выбирая ни одной из предложенных позиций.

Инициатива по легализации фиксации нарушений с помощью дронов принадлежит ассоциации «ОКО», объединяющей производителей и операторов систем фотовидеофиксации. В начале августа 2026 года организация направила предложение в Министерство транспорта. В письме отмечается, что в России уже существуют сертифицированные комплексы, способные работать на беспилотниках без участия инспектора ГАИ. Однако действующее законодательство пока не позволяет использовать такие технологии в автоматическом режиме.

Ассоциация «ОКО» настаивает на снятии этих ограничений, утверждая, что дроны могут эффективно выявлять опасные нарушения: выезд на встречную полосу, обгон в запрещённых местах, движение по обочине. Сейчас же сотрудники ГАИ используют беспилотники только для наблюдения, а фиксация нарушений происходит вручную — инспектор останавливает водителя и оформляет протокол на месте.

Интересно, что вопрос автоматизации контроля на дорогах становится всё более актуальным на фоне других изменений в отрасли. Например, страховщики уже интегрировали свои базы с ГАИ и теперь могут проверить наличие ОСАГО по камерам. Это создаёт предпосылки для дальнейшего расширения цифровых инструментов контроля. Как отмечают эксперты, подобные меры могут повысить прозрачность, но требуют высокой точности и доверия со стороны общества.

Стоит напомнить, что не все технические решения работают безупречно: по данным экспертов, около 30% дорожных камер в России не способны фиксировать движение по обочине из-за особенностей уличных конструкций. Кроме того, Минтранс планирует расширить использование беспилотных автомобилей на федеральных трассах, а в Москве уже появилось роботакси Kaiyi X7 от «Яндекса». Всё это указывает на стремительную цифровизацию транспортной сферы, но вопросы доверия к новым технологиям остаются открытыми.

На рынке электромобилей также наблюдаются схожие тенденции: несмотря на технологический прогресс, многие водители с осторожностью относятся к новым решениям. Как показал недавний анализ, гибридные автомобили выигрывают у электрокаров на вторичном рынке, что подтверждает ликвидность электромобилей и риск их перепродажи

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