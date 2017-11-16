16 ноября 2017, 11:44
Большой кроссовер Subaru покажут в Лос-Анджелесе
Новый 7-местный кроссовер Subaru дебютирует 28 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Автомобиль под названием Ascent получит полноценный третий ряд сидений.
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Ожидается, что серийная версия автомобиля будет комплектоваться 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 250 л. с. Все официальные технические характеристики вседорожника пока держатся в секрете.
Производство машины будет налажено на заводе в городе Лафайет, штат Индиана. Большой кроссовер станет пятой моделью Subaru, которую будут собирать на заводе в США.
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10.05.2016, 19:55
Subafest по-петербургски. Или «мы в «оппозите»
06.06.2015, 23:10
Эти новинки ожидаем в 2014-м
29.12.2013, 21:18
«Околоспорткары»: нам не все равно
26.05.2013, 23:00
На чем поедем в 2013 году? Часть II
06.01.2013, 12:54
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