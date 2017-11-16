16 ноября 2017, 11:44

Большой кроссовер Subaru покажут в Лос-Анджелесе

Новый 7-местный кроссовер Subaru дебютирует 28 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Автомобиль под названием Ascent получит полноценный третий ряд сидений.
^

Ранее мы писали
Руководство Subaru приняло решение вернуть свой седан бизнес-класса Legacy на российский авторынок. Автомобиль ...
Читать далее
В длину модель достигнет 5029 мм, а в ширину — 1981 мм. Внешность машины выполнена в стилистике дизайна под названием Dynamic X Solid. В  ряду Subaru новинка станет преемником Tribeca.

Ожидается, что серийная версия автомобиля будет комплектоваться 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 250 л. с. Все официальные технические характеристики вседорожника пока держатся в секрете.

Производство машины будет налажено на заводе в городе Лафайет, штат Индиана. Большой кроссовер станет пятой моделью Subaru, которую будут собирать на заводе в США.

Новинки и концепт кары Субару

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Subaru Tribeca
| Кому: Ирина Сначала хотел ответить вам однозначно покупайте. А начал анализировать и именно для девушки я бы не посоветовал. Хоть и имеется у этого автомобиля антизаносная система, срабатывает она на скользкой поверхности не на все 100%, а потому полностью положившись на неё, можно попасть впросак ...
Валерий
Форум Subaru Outback
Оппозитный движок конечно обладает хорошей развесовкой, агрессивным звуком, имеет низкий центр тяжести. Но я думаю алюминиевый блок цилиндров - не лучшее решение. К тому же, этот мотор никогда не откажется от возможности покушать масло. Поэтому мне в этом субарике нравится всё, но будь у меня возможность ...
GreatTest
Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
Сейчас в декабре 2015 тем
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Subaru Автомудрость Subaru АвтоПитер Subaru Дизайн и тюнинг Subaru Новинки и концепт кары Subaru Новости и акции автосалонов Subaru Автосалоны и дилеры марки Subaru Аренда и прокат авто марки Subaru Автоклубы и форумы автозавчастей марки Subaru Автосервисы и магазины автозапчастей марки Subaru
Главные материалы
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
Секонд-тест Honda HR-V: стиль прежде всего
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Большой кроссовер Subaru покажут в Лос-Анджелесе
{{material_121737}}В длину модель достигнет 5029 мм, а в ширину — 1981 мм. Внешность машины выполнена в стилистике дизайна под названием Dynamic X Solid. В  ряду Subaru новинка станет преемником Tribeca.Ожидается, что серийная версия автомобиля будет комплектоваться 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 250 л. с. Все официальные технические характеристики вседорожника пока держатся в секрете.Производство машины будет налажено на заводе в городе Лафайет, штат Индиана. Большой кроссовер станет пятой моделью Subaru, которую будут собирать на заводе в США.
2017-11-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Пермский край Сургут Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG