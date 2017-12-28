28 декабря 2017, 18:28

Большой SUV Alfa Romeo получит гибридную «начинку»

Стали известны первые подробности о флагманском кроссовере Alfa Romeo. Новинка должна дебютировать на мировом авторынке уже через 2 года, и станет главным конкурентом Audi Q7.
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Ожидается, что под капотом машины окажется гибридная силовая установка, в состав которой войдут 2-литровый бензиновый 4-цилиндрованный мотор с турбонагнетателем и электроприводом, а также 48-вольтовая бортовая энергосистема. Суммарная отдача «начинки» составит более 400 л. с.

А вот в основу нового вседорожника ляжет платформа от Stelvio и седана Giulia. При этом флагман окажется заметно тяжелее Stelvio – его масса вырастет на 200 кг. Все остальные сведения о готовящейся модели пока что строго засекречены.

Ранее сообщалось, что компания планировала выпустить две новые модели к началу следующего года - купе Giulia и построенный на этой же платформе флагманский седан Alfetta. Но по последним сообщениям Alfa Romeo стало понятно, что премьера автомобилей переносится на более поздний срок.

Новинки и концепт кары Альфа Ромео

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Отзывы по теме
Форум Alfa Romeo 147
всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс: 1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р 2 Поршень 7137079 8500р 3 Вкладыши ...
Михаил
Форум Alfa Romeo 155
где взять электро схему для Alfa Romeo 155
миша
Alfa Romeo. Нерентабельно, но почетно
Очень красивые автомобили у Alfa, каждая из них с душой... Жаль, что рынок беспощаден.
Александр
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Большой SUV Alfa Romeo получит гибридную «начинку»
Ожидается, что под капотом машины окажется гибридная силовая установка, в состав которой войдут 2-литровый бензиновый 4-цилиндрованный мотор с турбонагнетателем и электроприводом, а также 48-вольтовая бортовая энергосистема. Суммарная отдача «начинки» составит более 400 л. с.А вот в основу нового вседорожника ляжет платформа от Stelvio и седана Giulia. При этом флагман окажется заметно тяжелее Stelvio – его масса вырастет на 200 кг. Все остальные сведения о готовящейся модели пока что строго засекречены.Ранее сообщалось, что компания планировала выпустить две новые модели к началу следующего года - купе Giulia и построенный на этой же платформе флагманский седан Alfetta. Но по последним сообщениям Alfa Romeo стало понятно, что премьера автомобилей переносится на более поздний срок.
2017-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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