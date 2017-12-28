Большой SUV Alfa Romeo получит гибридную «начинку»
Ожидается, что под капотом машины окажется гибридная силовая установка, в состав которой войдут 2-литровый бензиновый 4-цилиндрованный мотор с турбонагнетателем и электроприводом, а также 48-вольтовая бортовая энергосистема. Суммарная отдача «начинки» составит более 400 л. с.
А вот в основу нового вседорожника ляжет платформа от Stelvio и седана Giulia. При этом флагман окажется заметно тяжелее Stelvio – его масса вырастет на 200 кг. Все остальные сведения о готовящейся модели пока что строго засекречены.
Ранее сообщалось, что компания планировала выпустить две новые модели к началу следующего года - купе Giulia и построенный на этой же платформе флагманский седан Alfetta. Но по последним сообщениям Alfa Romeo стало понятно, что премьера автомобилей переносится на более поздний срок.
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