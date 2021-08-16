Большой внедорожник Lexus получил в России обновленный интерьер: дилеры уже принимают заказы
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Дизайн блока климат-контроля и медиасистемы на центральной консоли приобрел более современный дизайн, сохранив при этом свою практичность и эргономику. В оформлении интерьера традиционно используется полуанилиновая кожа и декоративные вставки из чёрного дерева с лазерной гравировкой. В список опций входит многофункциональное рулевое колесо с обогревом, вставками из дерева и кожаной отделкой, которое собирается вручную. Внедорожник Lexus GX 460 с обновлённой медиасистемой стоит от 5 895 000 рублей.
- 2 799 000 РLexus GX 2013 в Москве
- 2 849 000 РLexus GX 2014 в Москве
- 2 197 000 РLexus GX 2011 в Москве
- 2 248 000 РLexus GX 2012 в Москве
- 2 050 000 РLexus GX 2010 в Москве
- 2 750 000 РLexus GX 2014 в Москве
- 1 700 000 РLexus GX 2003 в Москве
- 2 499 000 РLexus GX 2011 в Москве
- 3 960 000 РLexus GX 2017 в Москве
- 1 267 000 РLexus GX 2004 в Москве
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