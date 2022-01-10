Бомбардировщик B-52 провезли через всю страну: фото уникальной операции
Фото: Ramón C Purcell
Фото: Ramón C Purcell
Фото: Ramón C Purcell
Фото: Ramón C Purcell
Фото: Ramón C Purcell
Фото: Ramón C Purcell
Фото: Ramón C Purcell
Фото: Ramón C Purcell
Фото: Ramón C Purcell
Подготовка необыкновенного сухопутного путешествия заняла четыре месяца. Самолет основательно разобрали, сняв с него крылья. Контракт на транспортировку выиграла аэрокосмическая инженерная фирма JF Taylor из Мэриленда. Его общая стоимость составила 2,8 млн долларов (более 210 млн рублей).
Самолет везут по дорогам общего пользования, по тщательно разработанному маршруту. Фюзеляж B-52H настолько длинный и высокий, что пересечение путепроводов или повороты на перекрестках имеют допуски всего по нескольку сантиметров.
B-52 и его эскорт занимают две полосы движения, поэтому им приходится останавливаться каждые 8 километров, чтобы пропустить машины. Первые 80 километров процессия сумела преодолеть за шесть часов.
Все путешествие может занять до четырех недель, в зависимости от многих факторов, включая погоду. В настоящее время самолет преодолел почти половину пути и достиг Нью-Мексико.
Крылья вместе с фюзеляжем доставят на завод Boeing в Оклахома-Сити, где их снова соединят. В дальнейшем инженеры будут изучать, насколько современные системы можно интегрировать в 60-летнюю конструкцию B-52.
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