Борьба за «Весту» продолжается, а сотрудникам завода «Lada Санкт-Петербург» нашлась работа в Тольятти
Как выяснил паблик Avtograd news в социальной сети Вконтакте, пресс-форму для окантовки комбинации приборов удалось привезти из Румынии и теперь деталь будут штамповать где-то в России. Но трудности все равно остаются. Сейчас автомобили Vesta NG сходят с конвейера исключительно в белом цвете и в некомплектном состоянии. Каждый день не хватает какой-то позиции: передних сидений, наружных ручек дверей, задних стекол, штырей на лючок бензобака, блоков ЭРА ГЛОНАСС и другого. Все автомобили ожидают дооснащения на территории АвтоВАЗа.
Между тем на уже готовых к отгрузке внедорожниках Lada Niva отдел контроля качества обнаружил лопнувшие тормозные шланги. Первоначально дефект нашли у нескольких машин, но заблокировали все свежие партии. Масштаб проблемы, по-видимому, оказался внушительным. В Тольятти прибыла группа сотрудников завода «Lada Санкт-Петербург», чтобы помочь коллегам менять бракованные шланги на качественные от другого производителя.
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АвтоВАЗ готовит новый семейный автомобиль на замену Lada Largus
Специалисты АвтоВАЗа приступили к работе над новым перспективным проектом, который пока проходит под внутренним индексом RGH и со временем должен заменить слаболокализованный «Ларгус».Читать далее
-
03.07.2023, 06:05
На АвтоВАЗе завернули всю партию собранных Lada Niva из-за проблем с тормозами
Отдел контроля качества АвтоВАЗа наложил вето на отгрузку свежесобранных внедорожников семейства Lada Niva. На нескольких автомобиля обнаружили серьезный дефект тормозной системы.Читать далее
-
28.06.2023, 23:02
В Тольятти разработали боевой внедорожник: видео
Тольяттинское тюнинг-ателье F-Design, специализирующееся на доработке внедорожников, представило новый проект – брутальный армейский автомобиль «Нива Арта» на базе классической трехдверной Lada Niva Legend.Читать далее
-
28.06.2023, 13:03
Стоит ли покупать Lada Vesta NG из первых партий: мнение эксперта
В начале июня 2023 года стартовали официальные продажи Lada Vesta NG. Среди автолюбителей бытует мнение, что машины из первых партий могут быть «сырыми» и лучше подождать, пока устранят первые «детские болезни».Читать далее
-
25.06.2023, 21:05
5 самых дешевых дешевых седанов в России летом 2023 года
Седаны традиционно более доступны по цене, чем кроссоверы. Для покупателей с ограниченным бюджетом именно такой тип кузова может стать оптимальным выбором.Читать далее
-
16.06.2023, 15:32
Новая Lada Aura на ПМЭФ завелась только с третьего раза: машина не виновата
АвтоВАЗ привез на Петербургский международный экономический форум новый седан Lada Aura, который представляет собой длиннобазную версию Vesta NG. Высокопоставленные гости осмотрели новинку внутри и снаружи и даже попытались завести мотор. Получилось не у всех.Читать далее
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