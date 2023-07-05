Борьба за «Весту» продолжается, а сотрудникам завода «Lada Санкт-Петербург» нашлась работа в Тольятти

Ранее мы писали АвтоВАЗ отчитался о рекордных продажах АвтоВАЗ подвел итоги продаж в июне 2023 года. Дилеры реализовали более 27 тысяч легковых и легких коммерческих ... Читать далее

Накануне АвтоВАЗ отчитался об успешных, по сравнению с прошлым годом, продажах. В первом полугодии 2023 года реализовали чуть больше 135 тысяч автомобилей, в то время как план на текущий год – 400 тысяч машин. От обязательств российский автогигант не отказывается и продолжает ежедневную борьбу за бесперебойное снабжение конвейера комплектующими.

Как выяснил паблик Avtograd news в социальной сети Вконтакте, пресс-форму для окантовки комбинации приборов удалось привезти из Румынии и теперь деталь будут штамповать где-то в России. Но трудности все равно остаются. Сейчас автомобили Vesta NG сходят с конвейера исключительно в белом цвете и в некомплектном состоянии. Каждый день не хватает какой-то позиции: передних сидений, наружных ручек дверей, задних стекол, штырей на лючок бензобака, блоков ЭРА ГЛОНАСС и другого. Все автомобили ожидают дооснащения на территории АвтоВАЗа.

Между тем на уже готовых к отгрузке внедорожниках Lada Niva отдел контроля качества обнаружил лопнувшие тормозные шланги. Первоначально дефект нашли у нескольких машин, но заблокировали все свежие партии. Масштаб проблемы, по-видимому, оказался внушительным. В Тольятти прибыла группа сотрудников завода «Lada Санкт-Петербург», чтобы помочь коллегам менять бракованные шланги на качественные от другого производителя.

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